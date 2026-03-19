「学歴は関係ない」は本当？6割が大学進学を希望する理由【保護者500名調査】

株式会社DeltaX

株式会社DeltaX（本社：東京都千代田区、代表：黒岩 剛史）が運営する塾選びサービス『塾選』は、「子どもに望む学歴」について調査しましたので概要をお知らせいたします。

塾選ジャーナル(https://bestjuku.com/shingaku/s-article/)では、小学生・中学生の保護者500人に「子どもに望む学歴」の調査を実施！最終学歴に4年制大学を望む声は6割を超え、背景には「将来の選択肢を広げたい」という思いがありました。学歴にこだわらない層の意見や、AI時代に重視されるスキルなど、令和の保護者の最新教育観をレポートします。

「学歴なんて関係ない」という言葉を耳にする一方で、子どもの将来を想うと、どうしても不安を拭いきれないのが保護者の本音ではないでしょうか。

AIの進化や働き方の多様化が進む今、学歴の価値も変わるのか-塾選ジャーナルでは、小中学生の保護者500人を対象に「学歴に関する意識調査」を実施しました。その結果、約6割の保護者が最終学歴に「4年制大学」を望んでいることが判明。

本記事では調査結果をもとに、令和の保護者が子どもの学歴に何を託しているのかを深掘りします。見えてきたのは、学歴を「成功の証」ではなく、子どもが将来やりたいことを見つけたときに、その門を叩くための「パスポート」として捉える教育観でした。

詳細はこちら(https://bestjuku.com/shingaku/s-article/46576/)をご覧ください。

子どもに望む最終学歴-最多は「4年制大学」で6割超え

4年制大学卒希望は62.2％、最終学歴にこだわらない層は21％

調査で「子どもに望む最終学歴」を尋ねたところ、最も多かったのは「4年制大学卒」（62.2％）でした。次いで「特にこだわりはない」（21.0％）、「専門学校卒」「高校卒業」などが続きます。

一方で、「特にこだわりはない」と回答した保護者が2割を超えていることも見逃せません。学歴そのものよりも、子どもの適性や将来の目標を重視したいという考え方が、一定数根付いている様子がうかがえます。

保護者の45％が「自分より高い学歴」を望んでいる

子どもに望む学歴は保護者自身の最終学歴と比べてどの程度かを聞きました。その結果、最も多かったのは「自分より高い学歴」（45.1％）でした。次いで「自分と同程度でよい」（35.2％）で、多くの保護者が「自分と同等か、それ以上」の学歴を子どもに望んでいることが分かりました。

保護者のコメントにも、その思いは率直に表れています。

- 「自分は高校卒業までなので、子供には大学には行ってほしいと思うから。」（大阪府 43歳女性 小1保護者）- 「自分が短大卒で、就職等に困っているので、子供には大学に行ってほしい。」（奈良県 47歳女性 小2保護者）

就職活動での選択肢、収入の差といった具体的な経験が、子どもへの進学期待に影響していると考えられます。

「4年制大学」を望む理由は「就職に有利」「選択肢が広がる」

※n=311／本アンケートは複数回答形式のため、合計が100％を超える場合があります。

最終学歴として「4年制大学卒」を望む保護者が最多となった背景には、どのような理由があるのかを深掘りしてみます。

最も多かったのは「就職に有利になる」（52.1％）、次いで「将来の選択肢が広がる」（42.1％）でした。続いて「専門性を身につけられる」（39.2％）、「収入につながると思う」（34.4％）です。

(1) 就職に有利だと思う- 「大学を卒業していると選択肢も広がり初任給が高いイメージだから。本人の強い意思で高卒を選ばない限りは、大学で勉学、経験を積んでほしいため。」（福岡県 41歳女性 中2保護者）- 「自分が高卒であまり良い職に巡り合えず、収入があまり高くない為、子どもには大学まで行って選択肢を広げてほしい。」（長崎県 39歳女性 小6保護者）

コメントには、「初任給」「就職」「収入」といった具体的なキーワードが並びます。大学を卒業していることで、就職できる企業の選択肢が広がる、収入面で有利になる可能性があるといった就職時の“差”を意識していることが読み取れます。

(2) 選択肢が広がる- 「大学に出ることで色々な選択肢が広がる。最終的に自分がやりたいことが見つけられた時に、大学を卒業していることで可能になることも多いと思うので最低限4年制大学は卒業してほしいと思う。」（埼玉県 37歳女性 小5保護者）- 「子供が社会へ出る時に、色々な選択肢から選べるようになっていて欲しい。社会に出ると学歴は関係ないという言葉もよく聞くが、努力した証になるし、自己肯定感も上がるのではないかと思う。」（栃木県 44歳女性 中2保護者）

特に印象的なのは、「やりたいことが見つかった時に可能になることが多い」という表現です。将来の夢がまだ定まっていないからこそ、進路を早期に狭めたくない。あるいは、本人が後から進路変更を希望した場合にも対応できるようにしておきたい。そのための“最低限”が4年制大学という考えです。

(3) 専門性を身につけられる- 「自分の力で生きていけるようになってほしいので、しっかりとした知識や技術を身につけてもらいたい。」（栃木県 40歳女性 中1保護者）- 「医療系の資格を持ってほしい。その中で、本人が医師になりたいと言っている」（京都府 54歳女性 小6保護者）

これらのコメントからは「自分の力で生きていけるかどうか」という本質的な自立に焦点が当てられていることが分かります。特に「資格」「技術」といった具体的な言葉が挙がっている点が特徴的です。

単に学歴を得るのではなく、変化の激しい社会の中で“揺らがない軸”を持ってほしいという願いが、専門性という言葉に込められているようです。

「学歴にはこだわらない」家庭が優先するのは「本人の適性・意思」

最終学歴として「4年制大学卒」を望む声が最多となった一方で、「特にこだわりはない」と回答した保護者も21％でした。決して少数とはいえない割合です。

この層の特徴は、学歴を否定しているのではなく、「それ以上に重視するものがある」という姿勢にあるようです。進路を固定せず、子どもの適性や意思を優先したいという考え方です。

理由(1)「本人の適性・やりたいこと」を優先したいから

保護者のコメントからは、進路の最終判断は子どもに任せたいという思いが感じられます。

- 「子供の人生だから子供がやりたいことを優先したい。親は一応応援するけど口は出さない。」（福岡県 47歳女性 小3保護者）- 「子供が好きなような人生を生きてほしいから、学歴は親がこだわるところではない。」（千葉県 39歳女性 小1保護者）理由(2) 学歴より“生きる力”を重視したいから

また、学歴そのものよりも「自立」「生き抜く力」を重視する声も見られます。

- 「社会で独り立ちして欲しい。すねかじりしないで、自立した生活を送ってほしい。」（奈良県 40歳女性 小6保護者）- 「社会に出て大切なことは学歴ではなく、本人の人間性や何ができるかによると思う。」（京都府 49歳女性 小5保護者）

ここで重視されているのは、学歴という“肩書き”よりも、社会で通用する力です。必ずしも4年制大学に限定せず、「学び続ける姿勢」や「自立できる力」を育てることを目標に掲げています。

学歴にはこだわらないとしている保護者の多くは学歴の価値を否定しているわけではありません。大学進学が最適な場合もあれば、別の道が合う場合もある-そうした柔軟な進路観が背景にありそうです。

ここからは、4年制大学を“保険”と見る多数派と、子どもの“適性”を最優先にする層-こうした多様な価値観を踏まえつつ、「学歴の価値は今後どうなるのか」という問いに目を向けます。

学歴の価値は「今より高まる・変わらない」が多数派

ここまで、保護者が子どもに望む最終学歴と、その理由を見てきました。では、そもそも「学歴の価値」は今後どう変わると考えているのでしょうか。

「今後、学歴の価値はどうなると思いますか」と尋ねたところ、「今より高まる」「変わらない」と見る層が6割強でした。一方で、「今より低くなる」と考える層は2割弱にとどまりました。

価値が今より高まる・変わらないと考える声

学歴の価値は今後も維持される、あるいは高まると考える保護者の理由には、就職する際の採用条件など、社会に出た際に起こりえる現実からの意見が目立ちます。

- 「今でも学歴社会。学歴を重んじる感じは変わらないだろう。個人的には学歴より人間性や人生経験だと思うが何だかんだ言っても有名大学出てないと面接さえできなかったりする社会だから。社会の考えが変わるのにはかなり時間がかかりそうだと思うから。」（茨城県 39歳女性 小4保護者）- 「学歴主義と言われなくなってきてるかもしれないが、結局就職の時には大学名のブランドは影響するし、OB、OGがいることで就職もしやすくなると思うから。」（京都府 44歳女性 小4保護者）

これらの声に共通するのは、「学歴は万能ではないが、入口では見られる」という認識です。特に就職活動の初期段階では、応募条件や書類選考の基準として学歴が機能する場面があるという実感が背景にあります。

- 「AIの発展により今後は人の仕事が恐らく減ってくると思うので、よりスペック重視になり、学歴は重視されてくると思う。」（長崎県 39歳女性 小6保護者）- 「学力があって損はしないから。AIなどが進化しているが、情報を取捨選択する能力が必要になると思う。」（埼玉県 37歳女性 小2保護者）

また、AIやテクノロジーの進化により単純作業が自動化されるなかで、「高度な知識」を身につける必要性が高まるという見方もあります。学歴そのものではなく、大学で体系的に学ぶことの価値はむしろ上がるのではないかという意見も見られました。

価値が低くなると考える声- 多くの人が大学まで卒業したり少子化で大学が余るような状態になるなか、大学を卒業したことよりも、何を学んだかや自分が学びによって何を得たのか表せるような人が求められてくると思う。（神奈川県 中2女子 保護者）- 学力だけではわからない能力も重視される時代がきていると思うから。（山形県 中1女子 保護者）

どちらの意見からも見えてくるのは、学歴の“役割の変化”です。

学歴は成功を保証するものではありません。しかし、進学や就職の入口で機能する可能性がある以上、持っていて損はないという受け止めが多数を占めました。

一方で、「何を学び、何ができるのか」という中身こそがより重要になるという認識も広がっています。

では、令和の保護者は子どもの教育において具体的に何を重視しているのでしょうか。

学歴以外で重視するのは「人間性」が最多

※本アンケートは複数回答形式のため、合計が100％を超える場合があります。

ここまで見てきたように、4年制大学を望む保護者は多数派です。しかし同時に、「学歴だけがすべてではない」という認識も広がっています。

「学歴以外で教育において重視していること」を尋ねた設問では、「人間性（61.4％）」「コミュニケーション力（56.8％）」「幸福度・メンタルの安定（46.2％）」―上位3つは人間の中身にかかわる項目でした。

学歴があっても、社会で生き抜けなければ意味がない-これは結局のところ本人の人間性やコミュニケーション能力といった中身にかかっている、という考えが表れているといえるでしょう。

つまり、令和の教育観は「学歴という装備を整えた上で、人間性を磨く」ことを重視していることがわかります。

まとめ：保護者が描く教育の形は「学歴による選択肢の確保」と「人間性」の両立

今回の調査では、子どもに望む最終学歴として「4年制大学卒」が6割を超えました。背景にあるのは、「就職で不利になってほしくない」「将来の選択肢を広げたい」という思いです。

さらに、学歴の価値については「今よりも高まる・変わらない」と見る層も6割強。学歴が万能だとは考えていないものの、就職の入口で機能する可能性がある以上、持っておく意味はあるという現実的な認識がうかがえます。

その一方で、「何を学び、何ができるか」という中身をより重視する姿勢も広がっています。実際に、教育において重視する項目では「人間性」が最多となりました。

学歴で幅広い選択肢を確保しつつ、社会を生き抜く土台として人間性などの中身を育てる-令和の保護者の教育観は、その両立を志向しているといえそうです。

詳細はこちら(https://bestjuku.com/shingaku/s-article/46576/)をご覧ください。

アンケート調査概要

調査対象:小学生または中学生の子どもを持つ保護者（有効回答数500名）

調査時期:2026年1月

調査機関:自社調査

調査方法:インターネットを使用した任意回答

調査レポート名:「学歴」に関する意識調査

※掲載しているグラフや内容を引用する場合は、出典「塾選ジャーナル調べ:『学歴』に関する意識調査」と明記し、『塾選ジャーナル』の記事（https://bestjuku.com/shingaku/s-article/46576/）へのリンク設置をお願いします。