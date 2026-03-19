HTB北海道テレビ放送のアイドル!?「着ぐるみonちゃん」がふかふかのフロッキーフィギュアになった！　『onちゃんのフロッキーフィギュアだオン』　2026年7月 発売決定

株式会社タカラトミーアーツ

タカラトミーグループの株式会社タカラトミーアーツは、HTB北海道テレビ放送発の人気キャラクター「onちゃん」の着ぐるみバージョンをモチーフにしたガチャ(R)（カプセルトイ）商品『onちゃんのフロッキーフィギュアだオン』 ＜希望小売価格1回400円／税込＞を、 2026年7月下旬から全国のカプセル自販機(ガチャマシン)で順次発売いたします。

「onちゃん」は、1997年12月にHTB（北海道テレビ放送）開局30周年を記念して誕生したキャラクターで、好奇心いっぱいで前向きという親しみやすい性格と、黄色くて丸いフォルムの愛らしいデザインから、多くの人々に長く愛され続けています。その人気は北海道にとどまらず、HTB制作のバラエティ番組「水曜どうでしょう」への登場をきっかけとして全国的に認知が広がり、今では北海道を代表するキャラクターのひとりとして、イベントや番組を通じて幅広く活躍しています。

onちゃん（本人）

本商品では、そんな「onちゃん」の個性あふれるポーズを、そのままの魅力を活かしながらフィギュア化しました。ラインアップは、ベーシックな立ち姿の『おすまし』、ふにゃっと脱力した姿が愛らしい『バッテリー切れ』、リラックスした寝そべり姿の『オンやすみ』、そしてしぼんだ瞬間を切り取った『プシュー』の全4種。どれも「onちゃん」らしさ満点の、表情豊かな個性的ポーズばかりです。開発にあたっては、「onちゃん」本人も全面協力し、フィギュア化のためにさまざまなポージングを披露してくれました。

フィギュアの表面にはフロッキー加工を施し、 「onちゃん」の質感が伝わるようなふわっと温かみのある風合いを再現。お部屋やデスクにそっと置くだけで元気になれそうな“小さなonちゃん”が誕生しました。

ぜひお手元で、「onちゃん」の愛らしさとユーモアをたっぷりとお楽しみください。

開発協力のため、寝そべりポーズを披露するonちゃん開発中の原型を前にしたonちゃん

■ラインアップ

ファンにはおなじみの「onちゃん」らしいポーズを愛らしく立体化しました。

フロッキーの柔らかな風合いで、「onちゃん」のふんわりとした魅力をまとった全4種です。

『おすまし』

ベーシックな「onちゃん」の立ちポーズ。象徴である、まんまるなフォルムを表現しました。

＜本人＞

『バッテリー切れ』

しぼんでしまった「onちゃん」。それでも笑顔を絶やさない、健気な姿を立体化しました。

＜本人＞

『onやすみ』

横になってくつろぐ「onちゃん」。リラックスした表情が癒しを届けます。

＜本人＞

『プシュー』

おなじみの“プシュー”ポーズ。くしゃっとした表情を丁寧に再現しました。

＜本人＞

≪製品概要≫

『onちゃんのフロッキーフィギュアだオン』

■価格 ：1回400円（税込）／全4種

（おすまし、バッテリー切れ、オンやすみ、プシュー）

■発売日 ：2026年7月発売予定

■対象年齢 ：15歳以上

■本体サイズ：約52mm（おすまし）

■材質 : PVC/ナイロン

■商品サイト：https://www.takaratomy-arts.co.jp/items/item.html?n=Y903977

(※商品発売後 、ページ内に表示される「ガチャ検索」より販売店舗が検索できます）

■ガチャ(R)公式サイト：https://www.takaratomy-arts.co.jp/items/gacha/

■取扱い場所：全国の雑貨店、量販店等に設置されているカプセル自販機

■権利表記 ：TM&(C)HTB

※ガチャ(R)は(株)タカラトミーアーツの登録商標です。

※掲載している写真は開発中のため、実際の商品とは多少異なる場合があります。

【「HTB北海道テレビ放送」とは？】

1968年に北海道初のUHF局として誕生した民間放送局（テレビ朝日系列）。

バラエティ番組「水曜どうでしょう」は全国的な人気となり、

旧社屋跡地そばの「平岸高台公園」は、

ファンの間で聖地として今も訪れる人が後を絶たない。

2018年9月に、札幌市豊平区平岸（南平岸）から現在の

「さっぽろ創世スクエア（大通）」に本社を移転した。2028年には、開局60周年を迎える。

【onちゃん プロフィール】

パレード星生まれの男の子。HTBのマスコットキャラクターとして、北海道を中心に大活躍中！

性格は、好奇心いっぱいでとっても前向き。思い立ったらすぐ行動するので、ドジをふむことも。

いつもワクワクすることを探していている。大好物はチーズと牛乳で、かなりの食いしん坊。

宝物はパパにもらった昆虫図鑑、onちゃんグッズ。「オンにちは！」など話し言葉に「オン」をたくさん使うのが特徴。

1997年12月1日に地球にやってきたので、この日を誕生日としてお祝いしている。