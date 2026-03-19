【全国初】セブン-イレブン初の「犬（ペットとの共生）」をテーマに盛り込んだ包括連携協定を締結。京都府亀岡市と「犬と暮らしやすいまち」の実現へ協力

亀岡市京都府亀岡市はセブン-イレブン・ジャパンと包括連携協定を締結し、マギーが一日店長”犬”を務めます。

京都府亀岡市（市長：桂川孝裕）は、株式会社セブン-イレブン・ジャパン（代表取締役社長：阿久津知洋）と、市民・利用者サービスの向上と地域課題の解決を目指し、包括連携協定を締結いたします。

本協定は、本市が推進する「犬と暮らしやすいまち亀岡」の実現をはじめ、環境施策や地産地消、福祉など10の分野で連携を深めるものです。特に、全国250を超える同社の包括連携事例の中でも、犬との共生の分野を連携項目に位置付けるのは全国初の試みとなります。

2026年3月23日（月）に開催する締結式には、セブン‐イレブン店舗で全国初となる「一日店長犬」が登場するほか、一般参加者の愛犬同伴も可能とするなど、これまでにないスタイルで新たな連携のスタートを彩ります。

■協定締結の狙い：地域に根差した「暮らしのパートナー」としての店づくり

本市は2023年から「犬と暮らしやすいまち亀岡」を掲げ、飼い主のマナー向上や環境整備を通じ、犬を飼っている人もいない人も心地よく過ごせるまちづくりを進めています。今回の協定は、地域住民の生活拠点であるコンビニエンスストアが、「地域の困りごとを解決するパートナー」となることを目指しています。 亀岡市内に展開する10店舗のオーナーと共に、本市の独自施策である「犬との共生」や「環境先進都市」を目指す取り組みを店鋪から発信することで、地域全体の利便性向上と地域課題を解決することを目的としています。

■包括連携の10項目

■本協定による主な取り組みと期待される効果

- 犬と暮らしやすいまちに関すること。- 地産地消の推進に関すること。- 教育・子育ての支援に関すること。- 地域や暮らしの安全・安心に関すること。- 世界に誇れる環境先進都市の推進に関すること。- 市民の健康増進に関すること。- 地域の活性化及び市民サービスの向上に関すること。- 高齢者・障がい者の支援に関すること。- 市政情報及び市の魅力発信に関すること。- その他前条の目的を達成するために必要な取組に関すること。

本協定を通じて、市民の日常生活に以下の価値を提供します。

- 「ナナコネクト」による身近な社会貢献

電子マネー「nanaco」のポイントを活用し、市内にある（公財）関西盲導犬協会への寄付が可能になります。日々の買い物が、盲導犬の育成支援に直結する仕組みを導入します。

- 地域に密着した店舗を拠点とする共生社会の推進

「犬と暮らしやすいまち亀岡」をはじめとするペット共生の分野について、市内店舗での情報発信を店舗オーナーとともに行うとともに、期待される新たなサービスの展開などにより、誰もが快適に過ごせる環境づくりを推進します。

- 環境・福祉・地産地消の推進

既に取り組んでいるペットボトルリサイクルのほか、教育や福祉分野でも連携を広げます。また、市内10店舗での市政情報発信や、地産地消の推進により、地域への愛着と利便性を高めます。

■2026年3月23日の協定締結式および記念イベントの概要

本協定の締結を記念し、全国初の試みを含むセレモニーを開催いたします。

1. 協定締結式

時間： 午前11時～正午

場所： Circular Kameoka Lab（亀岡市保津町下中島59-1）

※会場には愛犬同伴でのご参加が可能です。

2. 全国初！セブン-イレブン「一日店長犬」による巡回PR

時間： 午後1時15分～45分

場所： セブン-イレブン亀岡インター東店（亀岡市余部町谷川尻2-3）

内容： （公財）関西盲導犬協会のPR犬・マギーちゃんが「一日店長犬」に就任。店頭で盲導犬の啓発および「ナナコネクト」のPR活動を行います。

2024年11月1日に一日市長”犬”を務めたマギーと桂川市長

今回、協定締結式に参加し、一日店長”犬”を務める「マギー」は、（公財）関西盲導犬協会のPR犬として活躍する盲導犬であり、2024年には一日市長”犬”を務めるなど活躍しています。

【京都府亀岡市とは】

京都府亀岡市の空撮写真

京都府のほぼ中央に位置し、JR京都駅から快速で約20分の利便性にすぐれたまちです。「環境先進都市」の実現を目指し、日本初のプラスチック製レジ袋提供禁止条例の施行やオーガニック農業の推進に取り組んでいます。また、全国唯一の「犬と暮らしやすいまち」づくりなど、自然と共生し、多様な市民が互いに尊重し合える持続可能な社会の構築を進めています。

- 市公式ホームページ：https://www.city.kameoka.kyoto.jp/- 市公式Instagram：https://www.instagram.com/kameokacity/

【お問い合わせ先】

京都府亀岡市役所

＜協定に関する全般的なこと＞

政策企画部 企画調整課 担当：竹村（たけむら）

TEL：0771-25-5006

E-mail：yume-vision@city.kameoka.lg.jp

＜環境施策、犬と暮らしやすいまちの取り組み＞

環境先進都市推進部 環境政策課 担当：山城（やましろ）

TEL：0771-25-5023

E-mail：kankyo-soumu@city.kameoka.lg.jp