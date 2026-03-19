驚きが連鎖する予測不能なネオサッカーアクション「キャプテン翼２ WORLD FIGHTERS」システムトレーラー公開！

株式会社バンダイナムコエンターテインメント

株式会社バンダイナムコエンターテインメントは、PlayStation(R)5 / Nintendo Switch(TM) / Xbox Series X|S / STEAM(R) にて2026年に発売予定のサッカーアクションゲーム「キャプテン翼２ WORLD FIGHTERS」につきまして、前作から進化したシステムを中心に、簡単操作で楽しめる本作の魅力を紹介するシステムトレーラーを公開いたしました。

直感的な操作で楽しめる、『キャプテン翼』らしいアクロバティックなアクションと、手に汗握る駆け引きにご注目ください！

■ 「キャプテン翼２ WORLD FIGHTERS」 - システムトレーラー：

https://youtu.be/J6D0X7WLzYk(https://youtu.be/J6D0X7WLzYk)

■「キャプテン翼２ WORLD FIGHTERS」 公式サイト：

https://cap2wf.bn-ent.net/(https://cap2wf.bn-ent.net/)

■「キャプテン翼２ WORLD FIGHTERS」 ゲーム公式 Xアカウント：

https://x.com/Tsubasa_csgame(https://x.com/Tsubasa_csgame)

「キャプテン翼２ WORLD FIGHTERS」システムトレーラー 公開！

ネオサッカーアクションとなってさらに進化！

BASEアクションや「ドリブル/タックル」をはじめ、本作から新たに加わった「チェインシステム」、GKとの駆け引き、さらに『キャプテン翼』ならではのアクション「スーパームーブ」や「ミラクルアクション」など、緊迫した試合を盛り上げるゲームシステムを一挙に大公開！

1ボタン操作で繰り出せるシンプルなアクションと、攻守の鍵を握る駆け引きの数々を、ぜひ隅々までご覧ください。

これらのシステムをマスターして、翼たちと共に、世界一を目指しましょう！

■ 「キャプテン翼２ WORLD FIGHTERS」 - システムトレーラー：

https://youtu.be/J6D0X7WLzYk(https://youtu.be/J6D0X7WLzYk)

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=J6D0X7WLzYk ]

【ゲーム概要】「キャプテン翼２ WORLD FIGHTERS」とは？

アニメ『キャプテン翼』の家庭用ゲーム最新作が、6年ぶりに発売決定！

選手同士のスーパープレイの連続が予測不能な試合展開を生み出すネオサッカーアクションを

体感せよ！

フィールド上のアクションが大幅パワーアップ！

シュートだけでなく、パス、ドリブル、タックル、ブロックのスーパームーブも登場！

選手たちの闘志みなぎるスーパープレイを自らの手で体感せよ！

シリーズ最多のコンテンツボリューム！

前作「キャプテン翼 RISE OF NEW CHAMPIONS」を大幅に超えるボリュームでさらなる激闘を楽しめる本作。参戦するナショナルチームは全22ヵ国、プレイアブルキャラクター数は110体以上、新規

ムーブも150種類以上！

前作には登場しなかった海外チームに加えて、本作オリジナルのナショナルチームとキャラクターも

多数参戦！人気キャラクターの1カット1カットに拘った演出が『キャプテン翼』ならではのサッカーをさらに盛り上げます。

本作を彩る、魅力的なBGM！

前作で好評を博したゲーム内楽曲の作曲者・牧野 忠義（スピンソルファ）が、本作でも80曲以上のすべてのBGMの作曲を担当。王道スポーツアニメである『キャプテン翼』にふさわしい、爽快かつ壮大なBGMと共に、本作をお楽しみいただけます。

■「キャプテン翼２ WORLD FIGHTERS」 公式サイト：

https://cap2wf.bn-ent.net/(https://cap2wf.bn-ent.net/)

■「キャプテン翼２ WORLD FIGHTERS」ゲーム公式 Xアカウント：

https://x.com/Tsubasa_csgame(https://x.com/Tsubasa_csgame)

【キャプテン翼２ WORLD FIGHTERS】 製品情報

[表: https://prtimes.jp/data/corp/51316/table/2114_1_071fb0cb0a035f0b76965e16659361f5.jpg?v=202603191251 ]

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