株式会社centerwaveが運営するTCGプロチーム「EMBERZ」、株式会社フェルマーとスポンサー契約を締結

株式会社centerwave

株式会社centerwave（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：齊藤航省）が運営するトレーディングカードゲーム（TCG）プロチーム「EMBERZ」は、株式会社フェルマー（本社：東京都目黒区、代表取締役：松本努）とスポンサー契約を締結いたしました。

本契約を通じて、EMBERZは競技活動のさらなる強化と発信活動の拡充を図るとともに、カードゲーム文化の魅力を広く社会に届ける取り組みを推進してまいります。

スポンサー契約の背景

TCGは近年、大会やオンライン配信などを通じて、競技性とエンターテインメント性を併せ持つ文化として国内外で広がりを見せています。競技シーンでの活躍だけでなく、プレイの思考や戦略を共有する発信活動を通じて、カードゲームの魅力を広く伝える取り組みの重要性も高まっています。

EMBERZは、「カードゲームで生きていく世界をつくる」をミッションに掲げ、競技シーンでの勝利を追求するとともに、カードゲーム文化の魅力を広げるプロチームとして活動しています。

大会やイベントへの参加や情報発信を通じて、カードゲームの奥深さや楽しさをより多くの人に届けることを目指しています。

株式会社フェルマー（ふもっふトレカ）は、「誰もやったことがないことに挑戦し続け、末代にも続くオンリーワンのブランド・サービスを創る」という理念のもと事業を展開しています。また、サービス提供者自身がそのブランドの最も熱狂的なファンであるべきという思想を大切にし、情熱を持って価値あるサービスを生み出していくことを重視しています。

カードゲーム文化の可能性を広げていこうとするEMBERZの取り組みと、挑戦と熱意を原動力に新たな価値を生み出し続けるフェルマーの理念が重なったことから、このたびスポンサー契約の締結に至りました。

本契約を通じてEMBERZは、競技活動の強化に加え、コンテンツ発信やコミュニティとの接点づくりをさらに推進し、カードゲーム文化の魅力をより多くの人に届けてまいります。

株式会社centerwave 代表取締役 齊藤航省 コメント

このたび、株式会社フェルマーにEMBERZのスポンサーとしてご参画いただけることを大変嬉しく思います。

EMBERZは、「カードゲームで生きていく世界をつくる」というミッションのもと、競技の結果だけでなく、カードゲームがもつ人を夢中にさせる力、つながりを生み出す力を社会に伝えていく存在でありたいと考えています。カードゲームの魅力を競技と発信の両面から広めていくことが私たちの役割です。

今回、こだわりと情熱を持って価値を生み出し続けるフェルマー様とご一緒できることを、大変心強く感じています。

本契約を通じて、競技活動の強化はもちろん、カードゲームの魅力をより多くの人に届ける取り組みを加速させていきます。カードゲームに夢中になることが、憧れや仕事につながる社会を、EMBERZとして一歩ずつ形にしていきたいと考えています。

株式会社フェルマー 代表取締役 松本努 コメント

私たちは「誰もやったことがないことに挑戦し続けること」、そして自分たち自身がそのブランドの最も熱狂的なファンであることを大切にしています。

この度のカードゲーム事業への参入に際しましても、実際に数年間競技シーンに身を置いたうえで、あると嬉しいと感じたサービスを積極的に取り入れた「ふもっふトレカ（EC店舗）」と、競技者向けに本気でおすすめできる本格TCGスリーブ「FUMOTEX」を同時ローンチ致しました。

そのため、この業界で先陣を切って競技と発信の両面からその魅力を広げていこうとしているEMBERZさんのスポンサーとして、ご一緒できることを大変嬉しく思います。

競技シーンでの挑戦に加え、その価値をより多くの人に届け、次のプレイヤーや文化につないでいく活動にも大きな可能性を感じています。 今後の活動を通じて、カードゲームの魅力がさらに広がり、新たなプレイヤーやコミュニティが生まれていくことを期待しています。

株式会社 フェルマーについて

株式会社フェルマー(設立2013年～)は、ゲーミングデバイス専門店「ふもっふのおみせ」を運営し、日本のeスポーツ・ゲームコミュニティを黎明期から支えてきた企業です。2017年前後、海外製デバイスの国内流通が極めて乏しかった当時、同社は「eスポーツ業界の武器商人」として世界中の先端ブランドを次々と導入。プレイヤーの選択肢を劇的に広げ、国内市場の形成において決定的な役割を果たしました。 現在はECサイトや実店舗での販売に留まらず、競技シーンの知見を活かした自社デバイスの開発も手がけています。単なる販売店の枠を超え、最高の「武器」を提供し続けるインフラとして、プロ・アマ問わず多くのプレイヤーから厚い信頼を寄せられています。

ふもっふトレカ 通販サイト：https://www.fumotcg.com/

ふもっふトレカ X ：https://x.com/fumotcg

FUMOTEX 商品情報：https://www.fumotcg.com/collections/fumotex

ふもっふのおみせ 通販サイト：https://www.fumoshop.com/

ふもっふのおみせ X：https://x.com/fumoshop

EMBERZについて

EMBERZは、「カードゲームで生きていく世界をつくる」をミッションに掲げる、株式会社centerwaveが運営するトレーディングカードゲームのプロチームです。

競技シーンでの勝利を追求するとともに、プレイや発信を通じてカードゲームの魅力や思考を広く届け、文化としての価値を社会に広げることを目指しています。

競技者として結果を残すだけでなく、その過程や知見を共有し、次のプレイヤーやコミュニティへとつないでいく存在として、TCGの発展に取り組んでいます。

X：https://x.com/TC__EMBERZ

会社概要

■会社名：株式会社centerwave

■代表者：齊藤航省

■所在地：愛知県名古屋市

■事業内容：トレーディングカード事業、リユース事業、TCGプロチーム運営