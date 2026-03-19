キングコング西野亮廣最新作！『映画 えんとつ町のプペル ～約束の時計台～』のコラボレーションクッキー缶を3月19日よりCake.jpにて発売開始！

株式会社Cake.jp

ケーキ・スイーツ専門通販サイト「Cake.jp（ケーキジェーピー）」を運営する株式会社Cake.jp（本社：東京都新宿区、代表取締役：高橋 優貴）は、キングコング西野亮廣氏の最新作「映画 えんとつ町のプペル ～約束の時計台～」（廣田裕介監督、3月27日公開）とコラボレーションしたオリジナルクッキー缶を、2026年3月19日（木）より販売します。

「映画 えんとつ町のプペル ～約束の時計台～」・Cake.jp コラボレーションオリジナルクッキー缶販売ページ

https://cake.jp/item/3436348/

絵本『えんとつ町のプペル』（著：にしのあきひろ / 刊：幻冬舎）は、キングコング西野亮廣氏が手がけた大ヒット絵本を原作とする、煙に覆われた町でゴミ人間プペルと少年ルビッチが星を探す感動のファンタジー作品です。

子どもだけではなく大人からも人気が高いとして話題となった「えんとつ町のプペル」を原作とする『映画 えんとつ町のプペル』の最新作として、3月27日『映画 えんとつ町のプペル～約束の時計台～』が公開されます。

日本アカデミー賞受賞、国内動員196万人の大ヒットを記録したオリジナルアニメーション『映画 えんとつ町のプペル』。原作累計発行部数は異例の80万部を突破し、歌舞伎、バレエ、ミュージカルなど広がり続ける「プペルワールド」の最新作である今作は、すでにベルリン国際映画祭への正式ノミネートが決定し、早くも盛り上がりを見せています。

前作同様、製作総指揮・原作・脚本を西野亮廣、監督を廣田裕介、アニメーション制作を STUDIO4℃が担当。

前作で遠くに行ってしまった大切な友達プペルに、少年ルビッチがもう一度出会うまでの物語。世界を魅了した"信じる心"が再び贈り出す、感動の冒険ファンタジーです。

今回の公開を記念して、特別にコラボレーションオリジナルクッキー缶を3月19日（木）より発売します。

Cake.jpは「お子様もご家族もいっしょに美味しく召し上がってほしい」という想いから、『映画 えんとつ町のプペル～約束の時計台～』とのコラボレーションが実現しました。原材料にもこだわり、中に入っているクッキーは「小麦・卵・乳」不使用です。小さなお子様に寄り添った商品を目指し、保存料、香料、着色料も使用しておりません。「ビーツ」「ほうれん草」「かぼちゃ」味のクッキーは、野菜パウダーを使用していますが、野菜が苦手なお子様も食べやすい味にしています。また、小さいお子様でも食べやすいよう、サクッとほろける食感にもこだわりました。

美味しく安心してお召し上がりいただけることはもちろん、作品の世界と同じように、「プペルワールド」に引き込まれるような商品を目指しています。

当社は今後も多様化する顧客のニーズをくみ取りながら、商品ラインナップを拡大してまいります。お届けするスイーツを通じて、誕生日や記念日のお祝いのみならず、日常の様々なシーンにおいて、お客様により多くの幸せな時間をご提供してまいります。

商品概要

『映画 えんとつ町のプペル ～約束の時計台～』クッキー缶

価格 ：3,564円（税込）※送料別

商品ページ：https://cake.jp/item/3436348/

フレーバー：

◆合計：38枚

・ルビッチクッキー(プレーン)・・・4枚

・プペルクッキー(ほうれん草)・・・4枚

・モフクッキー(かぼちゃ)・・・4枚

・星クッキー(ビーツ)・・・4枚

・六芒星クッキー(プレーン)・・・4枚

・六芒星クッキー(ココア)・・・4枚

・お花クッキー(ココア)・・・4枚

・お花クッキー(かぼちゃ)・・・4枚

・スクエアクッキー(プレーン)・・・3枚

・スクエアクッキー(ビーツ)・・・3枚

※「ビーツ」「かぼちゃ」「ほうれん草」については、野菜パウダーを使用しておりますが、野菜が苦手なお子さまも食べやすい味にしております。

『映画 えんとつ町のプペル ～約束の時計台～』

■公式サイト：https://poupelle.com/

■公式 X/TikTok/Facebook @poupellemovie

■公式 Instagram @poupelleofchimneytown

(C) 西野亮廣／「映画 えんとつ町のプペル ~約束の時計台~」製作委員会

（(C)Akihiro Nishino / Poupelle of Chimney Town 2 Production Committee）

絵本コラボクッキー缶商品一覧

https://cake.jp/category/sweets/grilled-sweets/cookie/can-cookie/picturebook-can-cookie/

ケーキ・スイーツ専門通販サイト「Cake.jp」とは

2017年1月より、ケーキ・スイーツの専門通販サイト「Cake.jp」を運営。「スイーツで心の温度を上げる」というミッションのもと、自分たちが食べたい、だれかにあげたいと本気で思えるスイーツをお届けしています。現在、会員数150万人、加盟店舗数1,700店舗以上、8,000種類のラインアップを展開。プラットフォーム以上の価値を提供できるよう、テクノロジーを活用した新商品の開発や加盟店へのブランディングサポートなども行っています。

https://cake.jp/

株式会社Cake.jpについて

会社名 : 株式会社Cake.jp

代表者 : 代表取締役 高橋優貴

本社 : 東京都新宿区西新宿6丁目24-1 西新宿三井ビル1503

設立日 : 2009年4月23日

従業員数 : 51名（パート、アルバイト含む）

決算期 : 12月

URL : https://corp.cake.jp/

商品についてのお問い合わせ先

Cake.jpカスタマーサポート

メールアドレス：support@cake.jp

※24時間受付。返答は内容を確認後、順次対応いたします。