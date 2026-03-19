スキンケアブランド「ASUNE（アスネ）」から大人気の美容液の成分*¹を含んだ「グルタチオン*¹ Vマスク」が新発売！

株式会社ダイヤコーポレーション

株式会社ダイヤコーポレーション（所在地：東京都新宿区 代表取締役：太田大哉）、株式会社トキメキクリエイト（所在地：東京都港区 代表取締役：中町純平）は、YouTuber中町綾によるスキンケアブランド〈ASUNE（アスネ）〉から、昨年発売以降ご好評につき完売した「グルタチオン*¹Vセラム」の成分*¹を含むシートマスク「Glutathione*¹ V Mask（グルタチオン Vマスク）」を2026年3月20日（金）18時より公式オンラインストアにて新発売いたします。

また、ドン・キホーテ限定で発売中の「Bamboo*² Toner Mask（バンブートナーマスク）」についても公式オンラインストアで単品発売を開始いたします。

*¹グルタチオン（整肌成分）*²ダイサンチク葉エキス（整肌成分）

＜新商品詳細＞

■2026年3月20日（金）18時 新発売

《新商品》Glutathione*¹ V Mask

販売価格：\990（税込）

内容量 ：7ea（100ml）

グルタチオン*¹と6種類のビタミン*²を配合し、

うるおいと透明感*³のある肌へ導くシートマスク

*¹グルタチオン（整肌成分） *²ナイアシンアミド、アスコルビン酸、３-Ｏ-エチルアスコルビン酸、アスコルビルグルコシド、ピリドキシンＨＣｌ、シアノコバラミン（すべて整肌成分） *³うるおいによって肌に明るい印象をもたらすこと

【ポイント】

point1：グルタチオン*¹と6種類のビタミン*²がキメを整え、透明感*³にフォーカスした集中ケア

アミノ酸由来のナイアシンアミドやアスコルビン酸などの成分*²が角質層までうるおいを届け、明るく澄んだ肌印象*³を演出します。

*¹グルタチオン（整肌成分）*²ナイアシンアミド、アスコルビン酸、３-Ｏ-エチルアスコルビン酸、アスコルビルグルコシド、ピリドキシンＨＣｌ、シアノコバラミン（すべて整肌成分） *³うるおいによって肌に明るい印象をもたらすこと

point2：くすみ*¹にアプローチした肌ケア

ナイアシンアミド*²配合で乾燥やキメの乱れによってくすんで見えがちな肌にアプローチ。角質層のうるおいを保ちながら、肌をすこやかな状態に整え、なめらかで均一な印象の肌へ導きます。

*¹乾燥による *²整肌成分

point3：うるおいを包み込み、しっとりとデイリー保湿を

美容液をたっぷり含んだシートが肌全体にやさしくピタッと密着し、うるおいを逃さずキープします。べたつきにくい使い心地で朝・夜どちらでも使いやすいデイリー保湿ケアアイテム。

【キー成分】

・グルタチオン*¹

うるおいを与えながら、すこやかな肌を保ち、透明感*²のある肌印象へ導きます。毎日のスキンケアに取り入れることで、みずみずしく澄んだ印象*²の肌へ。

¹グルタチオン（整肌成分） ²うるおいによって肌に明るい印象をもたらすこと

・6種類のビタミン*¹

ナイアシンアミドやアスコルビン酸などの6種類のビタミン成分*¹が角質層までうるおいを届け、キメを整えて澄みわたるような明るい肌印象*²を演出します。

豊かなビタミン*¹チャージで、光を放つようなクリアな印象*²へと導きます。

*¹ナイアシンアミド、アスコルビン酸、３-Ｏ-エチルアスコルビン酸、アスコルビルグルコシド、ピリドキシンＨＣｌ、シアノコバラミン（すべて整肌成分） *²うるおいによって肌に明るい印象をもたらすこと

・ダイサンチクエキス*¹

ゆらぎやすい肌*²をすこやかに整え、乾燥によるくすんだ肌を透明感*³のあるみずみずしい肌へと導きます。みずみずしさと、さらりとした心地よさを両立させながら、しっかりとうるおうのにべたつきにくいしっとり肌へ。

*¹整肌成分 *²乾燥や紫外線により一時的に不安定な肌状態 *³うるおいによって肌に明るい印象をもたらすこと

＜公式オンラインストアで単品発売開始＞

ドン・キホーテ限定で発売されていたバンブー*トナーマスクがついに公式オンラインストアに登場！

*ダイサンチク葉エキス（整肌成分）

Bamboo* Toner Mask 7ea

販売価格：\990（税込）

内容量 ：7ea（100ml）

肌をすこやかに保つバンブーエキス*配合で

肌荒れを防ぎながらうるおいのあるツヤ肌へ導くシートマスク

*ダイサンチク葉エキス（整肌成分）

【ポイント】

Point1：ASUNEのベストセラー*¹アイテム Bamboo*² Toner の成分*³*⁴を配合したシートマスク

ASUNEのベストセラー*¹アイテム Bamboo*² Tonerにも配合されている、バンブーエキス*³とツボクサエキス*⁴を配合。肌荒れを防ぎ、うるおいのあるすこやかな肌に整えます。

*¹自社内調査 2023年4月～2025年9月 ASUNE全商品のうち売上本数第1位 *²ダイサンチク水（整肌成分） *³Bamboo Toner MaskにはBamboo Tonerに配合されているダイサンチク水と同じ竹由来のダイサンチク葉エキス（整肌成分）を配合 *⁴ツボクサエキス（整肌成分）

Point2：うるおいをしっかりキープ

6種類のヒアルロン酸*¹とパンテノール*²成分が、肌のすみずみまで保湿し、シートを剥がした後もみずみずしさをしっかりキープ。

*¹ヒアルロン酸Ｎａ、ヒアルロン酸クロスポリマーＮａ、加水分解ヒアルロン酸、ヒアルロン酸ヒドロキシプロピルトリモニウム、ヒアルロン酸、アセチルヒアルロン酸Ｎａ（すべて保湿成分） *²整肌成分

Point3：肌にも寄り添った植物性シート

木から抽出した天然素材を利用して作られた植物性シートは密着力に優れ、ピタッとやさしく肌に密着して美容成分を肌に届けます。また、繊細な肌を考慮したやわらかい素材になっているため、肌をやさしく包みながらお使いいただけます。

【キー成分】

・バンブーエキス*¹

竹は厳しい環境でも生存するといわれています。乾燥によるゆらぎやすい肌*²をすこやかに整えるだけでなく、くすんだ肌*³を透明感*⁴のあるみずみずしい肌へと導きます。

*¹ダイサンチク葉エキス（整肌成分） *²乾燥や紫外線により一時的に不安定な肌状態 *³乾燥による *⁴うるおいによって肌に明るい印象をもたらすこと

・ツボクサエキス*

植物の＜ツボクサ＞から抽出したCICA成分の一種。肌荒れを防いで、ハリのあるすこやかな肌へ導きます。

*整肌成分

・6種のヒアルロン酸*

保湿効果のある6種類のヒアルロン酸*が、角質層全体を保湿しみずみずしさをしっかりキープします。

*ヒアルロン酸Ｎａ、ヒアルロン酸クロスポリマーＮａ、加水分解ヒアルロン酸、ヒアルロン酸ヒドロキシプロピルトリモニウム、ヒアルロン酸、アセチルヒアルロン酸Ｎａ（すべて保湿成分）

【ASUNE】

ASUNEは「手軽に肌悩みをケアできるアイテム」をコンセプトにしたスキンケアブランド。肌へのすこやかさと見るだけで気分が上がるポップなデザインにこだわり、スキンケア初心者の方にも手に取っていただきやすいアイテムを展開しています。

Brand Concept

ーLove your daily lifeー

今日はどんな1日だった？

いつも頑張る自分へ

明日をよりハッピーな1日に

ポップでかわいいデザインで気分を上げて

毎日をちょっと良い日に

今日は幸せ、明日は楽しみASUNE

Brand Director

中町綾 AYA NAKAMACHI

2001年1月10日生まれ、東京都出身。

「高一ミスコン」でグランプリに輝き、女子高生の頃からインフルエンサーとして活躍。軽快なトークと飾らない自然体な動画で人気を集め、YouTubeでは、個人チャンネル・兄妹チャンネルともに登録者数100万人を突破。トレンドランキングには常に上位にランクインするなど、多くのZ世代から支持されている女性YouTuber。

中町綾 Instagram：@ayanakamachi

中町綾 YouTube：https://www.youtube.com/@NakamachiAya

ASUNE公式Instagram：@asune_official （ https://www.instagram.com/asune_official/ ）

ASUNE公式Twitter：@ASUNE_ official （ https://x.com/ASUNE_official ）

ASUNE公式オンラインストア： http://asune.jp/