【TOFF&LOADSTONE】ニュウマン新宿　2F イベントスペースにて3月30日(月)よりPOP UP SHOPを開催

株式会社 ワールド

ワールドグループの株式会社ヒロフが展開する、MADE IN JAPANのレザーバッグブランド「TOFF&LOADSTONE（トフ＆ロードストーン）」は、2026年3月30日(月)～4月9日(木)の期間、

ニュウマン新宿 2F イベントスペースにて期間限定POP UP SHOPをオープンいたします。

「TOFF&LOADSTONE(トフ＆ロードストーン)」は、2004年のブランド設立以来、“真鍮金具”をブランドアイコンとして、素材や仕立て、佇まいに宿るエレガンスを信条にデザインを提案しています 。

発売前からお問い合わせを多数いただいている新作のアイテム「シュシュ スタッズ（S）」をはじめ、

新しい季節のはじまりにふさわしいモードなバッグや、お仕事用バッグ、スタイリッシュなワンマイルバッグまで、シーズンムードを高めてくれる最新のラインアップをバリエーション豊富に取り揃えております。

なお期間中は、バッグをご購入のお客様にノベルティもご用意しております。

最新コレクションが一堂に会するこの機会に、ぜひ店頭へ足をお運びください。

＜POP UP SHOP INFORMATION＞

場所：ニュウマン新宿 2F イベントスペース

期間：2026年3月30日（月）～ 4月9日（木）

営業時間：月～土 午前11時00分-午後8時30分 日・祝 午前11時00分-午後8時00分

※イベントの内容は、都合により変更または中止となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

●2026 Spring & Summer Collection『New Old Things』

2026春夏のコレクションのテーマは『New Old Things』

スタイリッシュで機能的なモダンさに、過去が息づくレトロでクラシカルなムード。

この両極のニュアンスを成立させる日本の熟練の職人が鞣したレザー、そして日本が誇る真鍮金具の職人技。

TOFF&LOADSTONEが提案する新しいモダンクラシック。

シュシュ スタッズ (S) ｶﾗｰ：ｵｲｽﾀｰﾎﾜｲﾄ(OWH) ｻｲｽ゛：H18×W35×D6cm 価格：45,100 円（税込）ｱｲｳｴｱｹｰｽ with ｽﾀｯｽ゛ ｶﾗｰ：ｵｲｽﾀｰﾎﾜｲﾄ(OWH) / ﾌ゛ﾗｯｸ(BK) ｻｲｽ゛：H7.5×W15×D1.5cm 価格：14,300 円（税込）

エイト ｶﾗｰ：ﾌ゛ﾗｯｸ(BK)ｻｲｽ゛：H23×W34×D11cm 価格：47,300 円（税込）ｼ゛ｮﾘｰ ﾗｲﾄｼｭﾘﾝｸ（S） ｶﾗｰ：ｼﾙﾊ゛ｰ(SIV) ｻｲｽ゛：H21×W25×D12cm 価格：42,900 円（税込）

ソフィア ｶﾗｰ：ﾁｬｲ(CH)ｻｲｽ゛：H17.5×W33×D11cm 価格：47,300 円（税込）バディ ｶﾗｰ：ｵｲｽﾀｰﾎﾜｲﾄ(OWH) ｻｲｽ゛：H20×W32×D9cm 価格：61,600 円（税込）

【商品のお取り扱い】

■オンラインストア https://store.world.co.jp/s/brand/toffandloadstone/

【Social Media】

■Instagram @toffandloadstone

■LINE https://page.line.me/cga0530s

■ X（旧Twitter） @tandl_official

【Brand Concept】

- クラシックを堪能し、モダンに昇華する -

ブランド名のTOFF は“洒落者”、LOADSTONE は“人を惹きつけるもの”

「TOFF&LOADSTONE(トフ＆ロードストーン)」は、2004年のブランド設立以来、

“真鍮金具”をブランドアイコンとして、素材や仕立て、佇まいに宿るエレガンスを信条にデザインを提案する“MADE IN JAPAN”のレザーバッグブランドです。

・名称：株式会社ヒロフ（株式会社ワールド グループ子会社）

TOFF&LOADSTONE

・代表者：佐々木 佳子

・所在地：〒107-0062 東京都港区南青山3-1-31 KD南青山ビル 5F

ワールド企業サイト：https://corp.world.co.jp/

ワールドグループ 公式オンラインストア：https://store.world.co.jp/