次世代ダークアーマー・フィルム採用で究極の没入感 QD-OLED / 4K / 240Hz / 0.03msの高いゲーミング性能 「MAG 321UP QD-OLED X24」発売

エムエスアイコンピュータージャパン株式会社

この度、エムエスアイコンピュータージャパン株式会社は2026年03月26日（木）より、ゲーミングモニターの新モデルを発売いたします。高いゲーミング性能とコストパフォーマンスを両立した『MAG』シリーズから、QD-OLEDパネルと次世代ダークアーマー・フィルムを組み合わせにより、改良された深い黒と鮮やかな色彩を両立し、4K UHDの高解像度に加えリフレッシュレート240Hz、応答速度0.03（GTG）の高いゲーミング性能を備えた「MAG 321UP QD-OLED X24」が新たにラインナップに加わります。

主な特徴

QD-OLEDパネル搭載

・量子ドット × 有機ELの組み合わせで、深い黒と鮮やかな色彩を両立

次世代ダークアーマー・フィルム

・色かぶりを抑えつつコントラストを強化し、純粋な黒レベルを最大40％向上させてコントラストを強化

・従来製品と比べ2.5倍の耐傷性を実現し、摩耗にも強い

4K UHD（3,840 × 2,160）解像度

・フルHDの4倍となる画素数で、高精細な映像表示でよりゲームを楽しめる

240Hz & 0.03ms（GTG）

・リフレッシュレート240Hzの流れるような滑らかな映像

・液晶モニターとは比べ物にならない圧倒的な応答速度0.03ms（GTG）で、残像感を大幅に軽減

広色域表示

・Adobe RGB、DCI-P3を広範囲でカバーしており、クリエイティブ用途やHDRコンテンツの鑑賞などに最適

・出荷時にキャリブレーション（ΔE≤2）済みで高い色精度

DisplayHDR True Black 500 & HDR表示を最適化するユニフォーム・ルミナンス機能

・従来のパネルと比べ輝度を向上させ、優れたHDR体験を実現

・HDRの急激な輝度変化を抑え、シーンに応じた自然な明るさで目に優しく高画質を維持

MSI OLED CARE 2.0

・パネルプロテクトやピクセルシフト、静止画検出、ロゴ検出等の焼付き防止機能を多数搭載

目に優しい設計

・アンチフリッカー、ハードウェアブルーライトカット、反射防止コーティングで目に優しい

【MAG 321UP QD-OLED X24】

■MAG 321UP QD-OLED X24製品ページ

https://jp.msi.com/Monitor/MAG-321UP-QD-OLED-X24

MSIについて

MSIは世界を牽引するゲーミングブランドとして、ゲーミング業界とeSports業界から最も信頼されているPCメーカーです。

日本全国の各販売店でPC本体、PCパーツ、PC周辺機器をユーザーの皆様がご購入できるよう展開を行っており、特にゲーミングノートPCやゲーミングモニターといったゲーミング製品、

また、グラフィックスカードやマザーボードといったPCパーツで多数ご好評をいただいております。

最先端の革新的なテクノロジー、最高のパフォーマンス、最高のユーザーエクスペリエンスを実現するPC、PC周辺機器をユーザーの皆様へ提供することをMSIのミッションとし邁進しています。

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