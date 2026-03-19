福井街角放送×東急コミュニティー×まちづくり福井　福井駅前プラネタリウム「セーレンプラネット」運営を開始

株式会社東急コミュニティー

福井街角放送株式会社（本社：福井県福井市、代表取締役：鳴尾 健、以下「福井街角放送」）、株式会社東急コミュニティー（本社：東京都世田谷区、代表取締役社長：木村 昌平、以下「東急コミュニティー」 ）および、まちづくり福井株式会社（本社：福井県福井市、代表取締役社長：松尾 大輔、以下「まちづくり福井」）の三社は、「福井市自然史博物館分館指定管理者企業体」（以下「当企業体」）として「セーレンプラネット」（正式名称「福井市自然史博物館分館」、以下「本施設」）の指定管理者に選定され、2026年4月1日より本施設の運営を開始することをお知らせいたします。

本施設は、福井駅前徒歩1分という利便性の高い立地にあり、県外からの来場者が約50%という特徴をもつ駅前施設です。リアル8K対応の最新式プラネタリウムでは、解説員による星空解説や多彩な映像プログラムをご提供し、子どもから大人まで、市民の方々にも観光客の皆さまにも幅広くお楽しみいただけます。また、福井の観光スポットを迫力あるドーム映像で体験できる「映像シアター 福井ダイジェスト」は、無料でご利用いただけます。

地域と専門性を活かした三社連携による運営体制発足の背景

本施設は、優れた立地や先進的な設備を活かしつつ、さらなる来館者の増加や地域への貢献、多世代が楽しみ・学び合える拠点としての発展が求められてきました。このたび、地元で長年にわたりまちづくりや市民参加型事業を推進してきた、福井街角放送、まちづくり福井の二社と、プラネタリウム運営の豊富な実績を有する東急コミュニティーが協働し、三社によるグループシナジーを活かし、「えきまえ宇宙旅行」をキャッチフレーズに、にぎわいの創出に取り組んでまいります。

クラブ活動の地域移行推進施策に寄与

福井県内の中学校では、国のガイドライン（令和4年12月文部科学省「学校部活動及び新たな地域クラブ活動の在り方等に関する総合的なガイドライン」）に基づき、部活動の地域クラブ活動への移行が進められています。特に福井市では、2025年度末までに休日部活の廃止と地域活動への移行を目指し、対応が進められています（令和5年3月福井県策定「学校部活動および新たな地域クラブ活動のあり方に関する方針」／令和6年1月31日定例教育委員会決定「市の方針」に基づく）。

本施設内ではこうした動きを受け、中学生が楽しみながら学べる「プラネタリウムクラブ（仮名）」を創設します。専門スタッフや学芸員とともに、プラネタリウムの解説や映像作品の制作に取り組めるプログラムを運営し、地域の中学生に新たな学びの場を提供してまいります。

福井駅前プラネタリウム「セーレンプラネット」について

多世代で学び・楽しめるプログラムに加え、大人のためのコンテンツの拡充

本施設では、子どもから大人まで、幅広い世代が参加できる多彩なプログラムを展開してまいります。

毎週土曜日18時からや第4金曜日19時からは、大人の知的好奇心を刺激するエンターテインメントプログラムやトークイベントなど、バラエティ豊かなコンテンツを定期的に開催します。市民の皆さまはもちろん、観光でお越しの方にも楽しんでいただける新たな宇宙体験の場を提供してまいります。

※4月1日からのお問合せ先

セーレンプラネット Tel：0776-43-1622

福井街角放送株式会社 会社概要

所在地 ：福井県福井市田原一丁目13-6

代表者 ：代表取締役 鳴尾 健（なるお たけし）

事業内容：福井県福井市を拠点とするコミュニティ放送

URL ： https://fm773.com/

株式会社東急コミュニティー 会社概要

所在地 ：東京都世田谷区用賀四丁目10番1号 世田谷ビジネススクエア タワー

代表者 ：代表取締役社長 木村 昌平（きむら しょうへい）

事業内容：マンションライフサポート事業、ビルマネジメント事業、リフォーム事業、パブリック事業

URL ：https://www.tokyu-com.co.jp/

まちづくり福井株式会社 会社概要

所在地 ：福井県福井市中央一丁目2番1号 ハピリン3階

代表者 ：代表取締役社長 松尾 大輔（まつお だいすけ）

事業内容：福井駅周辺を中心とした中心市街地の活性化を目的とする第3セクター（都市再生推進法人）

URL ： https://www.ftmo.co.jp/