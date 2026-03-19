猛暑の頭皮ケアに、突き抜ける爽快感！持続力を強化した『インセント 薬用育毛トニック アイスミントの香り』で夏を快適に！

アース製薬株式会社

アース製薬株式会社（本社：東京都千代田区、社長：川端克宜、以下「アース製薬」）は、男性用育毛剤『インセント』シリーズより、数量限定品『インセント 薬用育毛トニック プレミアムクール アイスミントの香り 190gペアパック』を、2026年3月23日（月）より全国で発売します。

インセント 薬用育毛トニック プレミアムクール アイスミントの香り 190g ペアパック

近年、気温の上昇に伴い、ヘアケア製品においても「爽快感」や「すっきり感」といった感覚的な価値が強く求められる傾向にあります。自社調査によると、育毛トニック市場の販売指数は気温が上昇する5月から8月にかけて高まる傾向があり、お客様はこの時期、効果効能に加えて「使用時の爽快感」を重視して製品を選定されていることが分かっています。そこで、男性用シャンプーなどでも親しまれている「アイスミント」の香りを採用し、暑い季節にぴったりな、突き抜けるような冷涼感を感じていただける製品を限定発売します。本製品は、これからの季節に頭皮のベタつきや暑さを気にされるお客様へ、爽やかな頭皮ケア習慣をご提案します。

【製品特長】

【製品概要】

- 突き抜ける冷涼感と持続性本製品は、既存の『無香料プレミアムクール』と比較して、冷感効果が増強されています。機能性香料（※1）を配合することで、つけたての突き抜けるような爽快感だけでなく、その冷涼感が長く続くように設計されています。- 生薬のチカラで抜け毛予防＆育毛有効成分として生薬エキス（※2）を配合しています。生薬のチカラが血行を促進し、毛根を活性化させることで、抜け毛を予防し、育毛を促します。- 液だれしにくく、頭皮にとどまる広角ジェットスプレーを採用しており、液だれしにくく、有効成分が頭皮にとどまり、「じわっ」と角質まで浸透します。- 3つの成分無添加着色料、パラベン、シリコンを使用していない無添加処方です。

製品名：インセント 薬用育毛トニック プレミアムクール アイスミントの香り 190gペアパック

販売名：インセント育毛トニックＰＣＡ（c）

分類：医薬部外品

効能効果：育毛、薄毛、脱毛の予防、毛生促進、発毛促進、ふけ、養毛、かゆみ

内容量：190g×2本

価格：オープン

発売日（メーカー出荷日）／場所：2026年3月23日（月）／全国

【『インセント』について】

『インセント（Incent）』というブランド名は、「Incentive（刺激）」に由来し、頭皮の血流を促して環境を整えたいという願いが込められています。1994年の誕生以来、生薬のチカラを活用した男性用育毛トニックとして、多くのお客様に支持されてきたロングセラーブランドです。お客様の悩みやニーズの変化に寄り添い、これからも健やかな髪と頭皮の健康をサポートしてまいります。

※1：HOTACT(R) VBE

※2：ショウキョウ、センブリ