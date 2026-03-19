静岡市・オクシズ材の魅力発信へ　清水エスパルス公式戦でブース出展

株式会社森未来

「Sustainable Forest」(https://shin-mirai.co.jp/vision/)をミッションとする株式会社森未来(https://shin-mirai.co.jp/vision/)（本社：東京都港区、代表取締役：浅野 純平 以下「森未来」）は、静岡市が実施する「オクシズの森林と木材」PR企画において、展示コンセプトの企画支援、横断幕制作、告知ビジュアル制作、当日の運営サポートなどを行い、静岡市奥静岡地域「オクシズ」の森林や静岡市の地域材「オクシズ材」の普及・PR活動に協力します。本取り組みを通じて、地域の森林資源の価値を多くの人に伝えるとともに、将来的にはオクシズ材の県外利用の拡大につながることを目指します。

■本ブースの目的

本企画は、静岡市の森林や木材の価値を多くの市民等に伝えることを目的に、静岡市をホームタウンとする清水エスパルスのJ1リーグホームゲームにおいて、公益社団法人静岡県山林協会中部支部（事務局：静岡市環境局森林経営管理課）によって実施されるものです。

会場では、静岡市の面積の約76％を占める森林の働きや、地域木材の魅力を紹介する展示を行います。また、来場者のアクションに応じてオクシズ材を活用したノベルティグッズを配布するなど、体験型コンテンツを通して森林や木材を身近に感じてもらう機会を創出します。

当社は展示の企画段階から参画し、来場者が楽しみながら森林や木材の価値を理解できる体験型展示のコンセプトづくりを支援しました。さらに、会場演出のための横断幕制作、イベント告知用ビジュアル制作、当日の運営サポートなどを担当し、地域材の魅力発信を多面的にサポートしています。

■イベント概要

静岡市「オクシズの森林と木材」ブース

■オクシズ材とは

[表: https://prtimes.jp/data/corp/20108/table/64_1_7f4fccb6f67e8d2bc1eb12a7ff25c68e.jpg?v=202603190252 ]

オクシズ材とは、静岡市北部の中山間地域「奥静岡（オクシズ）」で主に生産される、静岡市産の木材の総称です。豊かな森林資源に恵まれた地域で育った木材は、住宅や建築、木製品などさまざまな用途で活用されています。静岡市では、地域の森林資源を循環的に活用しながら森林整備を進めていくため、オクシズ材の利用促進や普及に取り組んでいます。

■会社情報

会社名：株式会社森未来

代表者：代表取締役 浅野 純平

住所：〒108-0014 東京都港区芝5-27-6 泉田町ビル6階

設立：2016年4月

コーポレートサイト：https://shin-mirai.co.jp/

「Sustainable Forest」をミッションに、業界データを集約した「SHIN-MIRAI DataBase」を核に事業を展開。

木材情報メディア「eTREE」：https://www.etree.jp/

■本リリースに関するお問い合わせ先

株式会社森未来 広報担当

pr@shin-mirai.co.jp