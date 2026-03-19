リニューアル後のライティング問題に対応！旺文社の『英検(R)分野別ターゲット英検(R)3級ライティング問題 改訂版』3月19日（木）刊行

株式会社旺文社

教育出版の株式会社旺文社（東京都新宿区／代表取締役社長 粂川秀樹）は、『英検(R)分野別ターゲット 英検(R)3級ライティング問題 改訂版』を3月19日(木)に刊行いたしました。

『英検(R)分野別ターゲット 英検(R)3級ライティング問題 改訂版』

https://www.obunsha.co.jp/product/detail/093574

本シリーズは、英検(R)のライティング問題対策に特化した問題集です。2024年度から導入されたライティングの新形式（Eメール問題）に対応しました。

本書ではまず攻略ポイントをしっかりおさえ、その次に練習問題、模擬テストと、段階的に実力をつけることができます。

【本シリーズの特長】●最新の試験傾向に対応！

2024年のリニューアルで追加されたEメール問題の問題形式に対応しています。

●Eメール・英作文の攻略法を学ぶ

Chapter 1「攻略ポイント」では解答のしかたをマスターして、採点されるポイントを確認します。

●練習問題+模擬テストで実力UP！

本番形式の問題に取り組みながら書き方を学べます。模範解答はもちろん、練習問題ではNG解答例もついているので、つまずきやすいポイントや誤った表現を克服できます。

●本書の音声（Chapter2,3,4）がアプリで簡単に聞ける！

本書の音声は旺文社公式アプリ「英語の友」と音声データダウンロードに対応。Chapter2,3,4の「模範解答」の読み上げ音声を収録しています。

※本サービスは予告なく変更、終了することがあります。

●アプリ「学びの友」でCBT対策ができる！

模擬テストは旺文社公式アプリ「学びの友」（iOS/Android）に対応。パソコンからのアクセスでタイピング練習などのCBT対策もできます。

※画像はイメージです。

■旺文社公式アプリ「英語の友」

https://eigonotomo.com/

旺文社が刊行する英検(R)・TOEIC(R)L&Rテスト・TOEFL iBT(R)・TEAPなどの英語資格試験対策書に対応した音声を、スマートフォンで手軽に聴ける公式アプリです。書籍付属のCDやweb上でダウンロードする音声ファイルなど、従来の音声提供方法に代わる新しいリスニング学習ツールとして、対応書籍も300冊以上となりました。

※英検(R)は、公益財団法人 日本英語検定協会の登録商標です。

※このコンテンツは、公益財団法人 日本英語検定協会の承認や推奨、その他の検討を受けたものではありません。

※TOEIC(R) is a registered trademark of ETS. This product is not endorsed or approved by ETS.

※TOEFL(R) is a registered trademark of ETS. This product is not endorsed or approved by ETS.

■旺文社公式アプリ「学びの友」

https://manatomo.obunsha.co.jp/

旺文社が刊行する問題集での学習をサポートするアプリです。便利な自動採点機能で、解答結果をすぐにご確認いただけるほか、リスニング問題の音声再生に対応しています。問題絞り込み機能で、効率的に解き直し学習を行うこともできます。また、学習カレンダーで毎日の学習記録を確認することができ、モチベーション維持にも役立ちます。

■書籍概要

『英検(R)分野別ターゲット 英検(R)3級ライティング問題 改訂版』

・編者：旺文社

・刊行日：2026年3月19日

・定価：1,210円（税込）

・ISBNコード：9784010935743

・体裁：本冊A5判 ／ 104ページ ／ 2色刷

・URL：https://www.obunsha.co.jp/product/detail/093574

【会社概要】

学ぶ人は、変えてゆく人だ。

目の前にある問題はもちろん、人生の問いや、社会の課題を自ら見つけ、

挑み続けるために、人は学ぶ。

「学び」で、少しずつ世界は変えてゆける。

いつでも、どこでも、誰でも、学ぶことができる世の中へ。

私たちは、学ぶ人をずっと応援し続けます。

旺文社ブランドサイト URL：https://www.obunsha.co.jp/pr/change/(https://www.obunsha.co.jp/pr/change/)

社名 ： 株式会社 旺文社

代表者 ： 代表取締役社長 粂川 秀樹

設立 ： 1931年10月1日

本社 ： 〒162-8680 東京都新宿区横寺町55

TEL ： 03-3266-6400

事業内容 ： 教育・情報をメインとした総合出版と事業

URL ： https://www.obunsha.co.jp/