リニューアル後のライティング問題に対応！旺文社の『英検(R)分野別ターゲット英検(R)3級ライティング問題 改訂版』3月19日（木）刊行
教育出版の株式会社旺文社（東京都新宿区／代表取締役社長 粂川秀樹）は、『英検(R)分野別ターゲット 英検(R)3級ライティング問題 改訂版』を3月19日(木)に刊行いたしました。
『英検(R)分野別ターゲット 英検(R)3級ライティング問題 改訂版』
https://www.obunsha.co.jp/product/detail/093574
本シリーズは、英検(R)のライティング問題対策に特化した問題集です。2024年度から導入されたライティングの新形式（Eメール問題）に対応しました。
本書ではまず攻略ポイントをしっかりおさえ、その次に練習問題、模擬テストと、段階的に実力をつけることができます。
【本シリーズの特長】
●最新の試験傾向に対応！
2024年のリニューアルで追加されたEメール問題の問題形式に対応しています。
●Eメール・英作文の攻略法を学ぶ
Chapter 1「攻略ポイント」では解答のしかたをマスターして、採点されるポイントを確認します。
●練習問題+模擬テストで実力UP！
本番形式の問題に取り組みながら書き方を学べます。模範解答はもちろん、練習問題ではNG解答例もついているので、つまずきやすいポイントや誤った表現を克服できます。
●本書の音声（Chapter2,3,4）がアプリで簡単に聞ける！
本書の音声は旺文社公式アプリ「英語の友」と音声データダウンロードに対応。Chapter2,3,4の「模範解答」の読み上げ音声を収録しています。
※本サービスは予告なく変更、終了することがあります。
●アプリ「学びの友」でCBT対策ができる！
模擬テストは旺文社公式アプリ「学びの友」（iOS/Android）に対応。パソコンからのアクセスでタイピング練習などのCBT対策もできます。
※画像はイメージです。
■旺文社公式アプリ「英語の友」
https://eigonotomo.com/
旺文社が刊行する英検(R)・TOEIC(R)L&Rテスト・TOEFL iBT(R)・TEAPなどの英語資格試験対策書に対応した音声を、スマートフォンで手軽に聴ける公式アプリです。書籍付属のCDやweb上でダウンロードする音声ファイルなど、従来の音声提供方法に代わる新しいリスニング学習ツールとして、対応書籍も300冊以上となりました。
※英検(R)は、公益財団法人 日本英語検定協会の登録商標です。
※このコンテンツは、公益財団法人 日本英語検定協会の承認や推奨、その他の検討を受けたものではありません。
※TOEIC(R) is a registered trademark of ETS. This product is not endorsed or approved by ETS.
※TOEFL(R) is a registered trademark of ETS. This product is not endorsed or approved by ETS.
■旺文社公式アプリ「学びの友」
https://manatomo.obunsha.co.jp/
旺文社が刊行する問題集での学習をサポートするアプリです。便利な自動採点機能で、解答結果をすぐにご確認いただけるほか、リスニング問題の音声再生に対応しています。問題絞り込み機能で、効率的に解き直し学習を行うこともできます。また、学習カレンダーで毎日の学習記録を確認することができ、モチベーション維持にも役立ちます。
■書籍概要
『英検(R)分野別ターゲット 英検(R)3級ライティング問題 改訂版』
・編者：旺文社
・刊行日：2026年3月19日
・定価：1,210円（税込）
・ISBNコード：9784010935743
・体裁：本冊A5判 ／ 104ページ ／ 2色刷
・URL：https://www.obunsha.co.jp/product/detail/093574
【会社概要】
学ぶ人は、変えてゆく人だ。
目の前にある問題はもちろん、人生の問いや、社会の課題を自ら見つけ、
挑み続けるために、人は学ぶ。
「学び」で、少しずつ世界は変えてゆける。
いつでも、どこでも、誰でも、学ぶことができる世の中へ。
私たちは、学ぶ人をずっと応援し続けます。
旺文社ブランドサイト URL：https://www.obunsha.co.jp/pr/change/(https://www.obunsha.co.jp/pr/change/)
社名 ： 株式会社 旺文社
代表者 ： 代表取締役社長 粂川 秀樹
設立 ： 1931年10月1日
本社 ： 〒162-8680 東京都新宿区横寺町55
TEL ： 03-3266-6400
事業内容 ： 教育・情報をメインとした総合出版と事業
URL ： https://www.obunsha.co.jp/