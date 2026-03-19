【ホテルオークラ福岡】チャリティロビーコンサートで集まった支援金を東日本大震災復興支援として寄付

株式会社オークラ ニッコー ホテルマネジメント

ホテルオークラ福岡（福岡市博多区 代表取締役社長 杉山 良太）は、2025年度に開催したチャリティコンサートで来館者から募った支援金320,244円を、2026年3月17日（火）に西日本新聞民生事業団を通じ東日本大震災の震災孤児のために全額寄付したことを報告いたします。

コンサート風景

チャリティロビーコンサートは、2013年にホテルオークラ福岡が開業15周年を迎えた際の周年行事としてスタートしました。懐かしの楽曲や時代を超えて親しまれる名曲を中心にさまざまなジャンルの出演者が演奏し、来館者に音楽のある心地よい空間を提供するとともに、コンサート当日に募金箱を設置し支援を募っています。

2025年度は7・8月を除く月1回の計10回開催し、延べ575人の方に参加いただき320,244円の募金が集まりました。今期最終回の3月11日に開催したiima（永山マキ＆イシイタカユキ）によるコンサートでは、東日本大震災を経験した永山マキが制作した楽曲「沈黙に祈る人」などを演奏し、来館者とともに復興を祈りました。

ホテルオークラ福岡では、震災からの一日も早い復興を願い、2026年度もロビーコンサートによるチャリティ活動を継続いたします。

【2025年度ロビーコンサート開催概要】

開催日時：2025年4月23日、5月28日、6月25日、9月24日、10月22日、11月26日、12月24日、2026年1月28日、2月25日、3月11日

開催時間：各回 18:00～18:30

開催場所：ホテルオークラ福岡 ロビー（1階） 入場無料

寄付金額：320,244円

参加人数：延べ575名

【2026年度ロビーコンサート開催概要】

開催日時：2026年4月22日、5月27日、6月以降の第4水曜日予定（7・8月を除く）

※12月と3月は日程が異なります。

開催時間：各回 18:00～18:30

開催場所：ホテルオークラ福岡 ロビー（1階） 入場無料

お問い合わせ：企画広報課 TEL.092-262-1883（平日10:00～18:00）

ホテルオークラ福岡

1999年3月1日、歴史と新しさが息づく国際都市・福岡に開業。博多駅、天神、福岡空港にスムーズにアクセスできる地下鉄「中洲川端駅」に直結したロケーションで、観光やビジネスの拠点に最適です。



〒812-0027 福岡市博多区下川端町3-2 博多リバレイン

TEL：092(262)1111(代)



＜アクセス＞

■福岡空港より地下鉄約10分

■JR博多駅より地下鉄約5分

「中洲川端」駅直結 （川端口の改札を出て6番出口）

公式サイト https://www.fuk.hotelokura.co.jp