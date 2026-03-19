劇場公開25周年を記念して4Kリマスター化＆Dolby Atmos化　『人狼 JIN-ROH』4Kリマスターセット　3月25日発売

株式会社バンダイナムコフィルムワークス

株式会社バンダイナムコフィルムワークス［代表取締役社長：浅沼 誠、住所：東京都杉並区］は、2000年6月に劇場公開された『人狼 JIN-ROH』の4K ULTRA HD Blu-ray とBlu-rayをセットにした「人狼 JIN-ROH 4Kリマスターセット」（13,200円／税込）を2026年3月25日に発売します。

▲「人狼 JIN-ROH 4Kリマスターセット」

（4K ULTRA HD Blu-ray & Blu-ray Disc）（特装限定版）

(C) 1999押井守／BANDAI VISUAL・Production I.G

■「人狼 JIN-ROH 4Kリマスターセット」（4K ULTRA HD Blu-ray & Blu-ray Disc）（特装限定版）

商品特長

本商品は、劇場アニメーション『人狼 JIN-ROH』の公開25周年を記念して、映像を35mmフィルム原版から4K フィルムスキャン＆ 4K リマスター化、音響をDolby Atmos化し、4K ULTRA HD Blu-rayとBlu-rayにそれぞれ収録しています。

特典として、沖浦啓之（監督）、押井守（原作／脚本）、西尾鉄也（作画監督）、溝口 肇（音楽）ほかメインスタッフの新規インタビューを収録した特製ブックレット（24P）が付属します。

特製くるみBOXとインナージャケットは、沖浦啓之の描き下ろしイラストを使用しています。

＜ストーリー＞

首都、東京。その強引な経済政策は、失業者と凶悪犯罪を急増させた。政府は反政府勢力掌握の為、首都圏に限り治安部隊を設置した。通称「首都警」と呼ばれる治安部隊は、加速拡大した。ところが、反政府勢力は、立法措置により非合法化し地下組織の道を辿った。そして地下組織は首都警との市街戦を繰り返した。世論は強大な武力で対抗する「首都警」を非難の的とし、結果、「首都警」は孤立を一層深めていった…。青年、伏一貴は、反政府鎮圧部隊「首都警」の一員である。伏はこれまで、闘争本能のみで生きる一匹の“狼”の様に人間としての一切の感情を切り捨て、自分を律してきた。しかし、或るとき、伏は潜伏する地下組織の追跡で、衝撃的な事件に遭遇してしまう。そして、この事件がきっかけで、彼は、彼自身の“内なる世界”に変化が芽生え始めた。更にその後、ひとりの女、雨宮圭との出逢いが、彼を思わぬ方向に導いてしまう。運命のように惹かれあい、そして…。

■A-on STORE限定「『プロテクトギア』ブラックアクリルスタンド」付を数量限定発売

バンダイナムコフィルムワークス公式通販サイトA-on STORE 限定で、「『プロテクトギア』ブラックアクリルスタンド」付きの4Kリマスターセット（14,850円／税込）を数量限定で発売します。

◀有償特典『プロテクトギア』

ブラックアクリルスタンド（数量限定）

※4Kリマスターセットは一般発売商品、劇場先行販売商品と同一のものです。

※特典・仕様等は予告なく変更する場合がございます。

※本商品は、一部のリバイバル上映劇場（2026/3/6～）にて先行販売する場合がございます。

※イベントやその他店舗、海外等で販売する場合がございます。

■法人共通購入特典

バンダイナムコフィルムワークス公式通販サイトA-on STOREをはじめ、対象店舗にて本商品をご予約・ご購入いただいた方から先着で、「オリジナルステッカー(Ａ7サイズ)」がプレゼントされます。

詳細は『人狼 JIN-ROH』Information Siteの店舗特典紹介ページ（https://v-storage.jp/anime/262894/）をご確認ください。

◀店舗共通特典オリジナルステッカー

（A7サイズ）

※特典対象外設定の商品がある場合がございます。

特典付き商品であることをご確認の上、ご購入ください。

※対象法人であっても、一部取扱の無い店舗がある場合がございます。

※特典は予告なく変更となる場合がございます。

■『人狼 JIN-ROH』について

『GHOST IN THE SHELL / 攻殻機動隊』『イノセンス』など後世に残るハイクオリティな作品を世に送り出しているProduction I.Gによる劇場アニメーション作品で、2000年に全国劇場で公開されました。押井守原作・藤原カムイ作画の漫画「犬狼伝説」を元にしたオリジナルアニメで、Production I.G最後のセル画作品でもある本作は、緻密で写実的なタッチで描かれ、国内外の映画賞・映画祭で高い評価を得ており、いまなお色褪せることなく根強い人気があります。

■商品概要

商品名 ：「人狼 JIN-ROH 4Kリマスターセット」

（4K ULTRA HD Blu-ray & Blu-ray Disc）（特装限定版）

価 格：13,200円（税込） 12,000円（税抜）

発売日 ：2026年3月25日

収録時間：248分【UHD BD】104分（本編102分+特典2分）

【BD】144分（本編102分+特典42分）

スペック：【UHD BD】HDR／Dolby Atmos・ﾘﾆｱPCM(ｻﾗｳﾝﾄ゛)・英語音声のみﾄ゛ﾙﾋ゛ｰﾃ゛ｼ゛ﾀﾙ

（5.1chｻﾗｳﾝﾄ゛）／HEVC／100G／16:9<2160p Ultra High Definition>／

日本語・英語音声収録／日本語・英語字幕付(ON・OFF可能)

【BD】ﾄ゛ﾙﾋ゛ｰTrueHD（5.1chｻﾗｳﾝﾄ゛）・ﾘﾆｱPCM（ｻﾗｳﾝﾄ゛）※映像特典の一部ﾘﾆｱPCM

（ｽﾃﾚｵ）・ﾄ゛ﾙﾋ゛ｰﾃ゛ｼ゛ﾀﾙ（ｽﾃﾚｵ）※・英語音声のみﾄ゛ﾙﾋ゛ｰﾃ゛ｼ゛ﾀﾙ（5.1chｻﾗｳﾝﾄ゛）／AVC

／50G／16:9<1080p High Definition>・映像特典の一部4:3<1080i High Definition

>／日本語・英語音声収録／日本語・英語字幕付(ON・OFF可能)

封入特典：特製ブックレット（24P）

映像特典：●劇場予告 ※再録

●劇場公開TVCM集 ※再録

●4K劇場公開PV・CM集 ※新規収録

●SPECULATE ABOUT JIN-ROH／『人狼 JIN-ROH』DTS EDITION

※2000年発売のDVD『人狼 JIN-ROH』DTS EDITONに収録されていた映像特典を

再編集。

他、仕様：●沖浦啓之描き下ろしイラスト使用特製くるみBOX

●沖浦啓之描き下ろしイラスト使用インナージャケット

発売・販売元：バンダイナムコフィルムワークス

■関連サイト

◎『人狼 JIN-ROH』Information Site： https://v-storage.jp/jin-roh/

◎バンダイナムコフィルムワークス 作品情報サイト「V-STORAGE」：https://v-storage.jp/