ベスコス多数受賞※1のラックス バスグロウから新シリーズ登場！広がり補正ケアが新たに加わり、“アイロンレス”髪※2へ「ラックス バスグロウ コントロール＆シャイン」

ユニリーバ・ジャパン・カスタマーマーケティング株式会社

ユニリーバ・ジャパン・カスタマーマーケティング株式会社（本社：東京都目黒区、代表取締役 社長：エド・ブリオラ）が展開するヘアケアブランド「LUX（ラックス）」は、美容系メディアにて、ベストコスメなど多数受賞経験のある「ラックス バスグロウ シリーズ」より、髪の広がり補正ケアに特化した「ラックス バスグロウ コントロール＆シャイン」を2026年3月23日（月）より全国で発売します。水溶性補整セラミド※3配合処方で、キューティクルを補修・保湿し、アイロンレス※4でまとまる髪へ導きます。

ラックス バスグロウ オフィシャルサイト：https://www.lux.co.jp/bathglow/

【“アイロンレス”ケアに進化した「ラックス バスグロウ コントロール＆シャイン」について】

「ラックス バスグロウ シリーズ」は、2022年4月の発売からシリーズ累計販売数が約1,500万本※5突破。「VOCE」などの美容系メディアでも月間コスメランキング1位を獲得するなど高く評価され、SNS上では“＃保水ケア美容”を付けた多くの口コミが寄せられています。

近年、ライフスタイルの変化とともに、朝の時間の過ごし方にも変化が生まれています。ラックスは、そんな現代女性の朝のヘアケアにまつわる気持ちに着目しました。「朝は忙しい」と感じながらも、人前に出る一日のはじまりだからこそ髪はきちんと整えていたい。そんな想いから、うねりや広がりを整えるためにヘアアイロンを使うなど、朝のヘアケアに時間をかけている方も少なくないと言われています。

そこでバスグロウ シリーズからこの度、「朝は時間がない」「でも髪は整えていたい」という悩みを持った人に向けて、アイロンに頼らずまとまり続く“アイロンレス”に特化した「ラックス バスグロウ コントロール＆シャイン」が登場します。

＜製品特長＞

１. 新処方！水溶性補正セラミド配合処方で集中保水 うるおいでまとまる髪へ

ラックス バスグロウの特長でもある”ぷるぷる浸透ウォーターゼリー※6”配合と“保水ケア美容”はそのままに、水溶性補正セラミド配合処方のシリーズが新登場します。キューティクルを補修・保湿し、一日中まとまる髪へ導きます。

２. シリーズ初のミルフィーユ構造トリートメントで徹底的な広がり補整ケアを

バスグロウ シリーズ初のミルフィーユ構造のトリートメントが髪に均一に広がることで、キューティクルを引き締め、髪の広がりを補整します。

３. ヘアケアの”ゴールデンタイム”に注目した、３STEPアプローチでうるおいを逃さない

ラックスは、シャンプー後に髪のキューティクルが開いている状態のときに成分が浸透しやすい、ヘアケアの”ゴールデンタイム”に着目しました。お肌と同じように髪の導入美容液であるヘアブースターをこのタイミングに使用することで、髪が広がりまとまらない原因のひとつである“水分不足”にアプローチし、うるおい成分を髪の芯までとどけます。さらに、トリートメントでキューティクルを引き締め、うるおいを閉じ込めることで、うるおいに満ちたまとまりのある“アイロンレスヘア”へ導きます。

＜販売概要＞

店頭展開：3月23日（月）※全国のドラッグストアやECサイトにて順次発売予定

＜製品詳細＞

【製品名】ラックス バスグロウ コントロール＆シャイン

シャンプー＆トリートメント

【分 類】シャンプー／トリートメント

【内容量】各400g（お試し容量）

【価 格】オープン価格

【香 り】ローズマリー＆リリーの心安らぐ香り

【製品名】ラックス バスグロウ コントロール＆シャイン

ヘアブースター

【分 類】ヘアブースター

【内容量】180g

【価 格】オープン価格

【香 り】ローズマリー＆リリーの心安らぐ香り

【「ラックス バスグロウ シリーズ」 ラインナップ】

「ラックス バスグロウ シリーズ」は、”ぷるぷる浸透ウォーターゼリー”配合処方と「髪の導入美容液」とも言えるヘアブースターをラインナップとし、2024年9月にリニューアルしました。浸透とダメージ補修で保水力を極めるための3つの成分、スイゼンジノリエキスに加え、アルギニンとグリセリン水溶液で構成される保水成分、”ぷるぷる浸透ウォーターゼリー”を配合しており、髪の芯まで浸透し、ダメージを集中補修・保湿するだけでなく、うるおいが髪内部にとどまる処方にアップデートしています。

【製品名】ラックス バスグロウ リペア＆シャイン

シャンプー／トリートメント

【分 類】シャンプー／トリートメント

【内容量】各490g

【特 長】保水ケア美容で髪1本1本に水分チャージ＆キープし、髪の芯ま

でうるおいで満たされる。その秘密は、髪内部にとどまる、ぷる

ぷる浸透ウォーターゼリー配合処方。傷んで乱れた髪を内部まで補修。水溶性コラーゲンアミノ※7配合。

【香 り】ホワイトフリージア&グリーンアップルのみずみずしく清楚な香り。

【製品名】ラックス バスグロウ リペア＆シャイン ヘアブースター

【分 類】ヘアブースター

【内容量】180g

【特 長】ラックス史上初アプローチ、リペア＆シャインシリーズの重ね使い※8。

シャンプー後のキューティクルが開いているヘアケアのゴールデンタイムに着目。ブースターで髪の土台を整えることでトリートメントが髪にたっぷりなじみ、傷んで乱れた髪を内部まで補修。水溶性コラーゲンアミノ配合。

【香 り】ホワイトフリージア&グリーンアップルのみずみずしく清楚な香り。

【設計認定制度について】

プラスチックがごみにならない未来に向けて、ユニリーバはバリューチェーン全体を視野に入れ、さまざまなパートナーとともに世界中で変化を起こしています。日本においても、パッケージの軽量化やつめかえ用製品の発売などを通じてプラスチック使用量の削減に取り組み、年間プラスチック使用量を2019年比で28.5%削減しました（2024年時点）。さらに再生プラスチックへの切り替えも積極的に推進しており、これまでにほぼすべてのPETボトルを再生材へ変更し、ラックスやダヴなどの主力ブランドではPEにも再生材を導入しています。

この環境配慮設計の取り組みが高く評価され「ラックス バスグロウ」では、プラスチック資源循環促進法に基づく「設計認定制度」において、家庭用化粧品容器として“第１号認定”を取得しました。

同時に「ダヴ クリーミー泡洗顔料」についても認定を取得しています。

ニュースはこちら：https://www.unilever.co.jp/news/press-releases/2026/sustainability-plastic/

【ラックスについて】

ラックスは、1989年にブランドの基幹製品である「ラックス スーパーリッチ」が登場してから昨年で35周年を迎えました。日本上陸以降、日本人女性の髪の研究を重ね、移り変わるヘアケアニーズに応えながら、常に輝くツヤ髪へ導くヘアケア商品を提供してきました。多くの国や地域で販売され、日本でもヘアケア市場で8年連続、売上No.１※9を達成しています。

※1 バスグロウ ストレート＆シャイン シャンプー 「VOCE月間コスメランキング2023年4月期シャンプー&コンディショナー部門1位」

バスグロウ ストレート＆シャイン シャンプー 「VOCE月間コスメランキング2023年5月期シャンプー&コンディショナー部門1位」

バスグロウ リペア＆シャイン ヘアブースター 「VOCE月間コスメランキング 2024年10月期トリートメント部門1位」

※2 ヘアアイロンなしでもまとまりやすい髪のこと

※3 セラミドNP、セラミドAP、セラミドEOP：補修成分

※4 シャンプー、トリートメント、ヘアブースターのシリーズ使いでのお手入れのこと

※5 インテージSRI＋ヘアケア市場（シャンプー＋コンディショナー＋トリートメント＋スタイリング）2022年4月～2025年10月 シリーズ累計販売個数

※6 スイゼンジノリエキス、アルギニン、グリセリン水溶液：保湿成分

※7 コラーゲンアミノ酸:保湿成分

※8 本品はシャンプー後トリートメントの前にご使用ください。塗布後すぐに洗い流してもご使用いただけます。他のシリーズ製品とは混ぜないでください。

※9 INTAGE SRI+ シャンプー・コンディショナー市場2017年1月～2024年12月金額