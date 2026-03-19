カプコン直営アンテナショップ「CAPCOM STORE」の海外初となる店舗を新光三越台北信義新天地A11に2026年3月20日OPEN！

株式会社カプコン

株式会社カプコンは、2026年3月20日に「CAPCOM STORE」直営店舗の海外初店舗を新光三越台北にオープンいたします。

「CAPCOM STORE」は日本国内に直営店舗が6店舗目あり、7店舗目となる今回の新店舗は、直営店舗としては海外初出店店舗となり、名称は「CAPCOM STORE TAIPEI」（カプコンストアタイペイ）となります。

【「CAPCOM STORE」コンセプト】

「CAPCOM STORE」は、「モンスターハンター」をはじめ、「バイオハザード」・「逆転裁判」・「ストリートファイター」といったカプコンの人気キャラクターのグッズを取り揃えたカプコンのアンテナショップです。

「CAPCOM STORE」でしか買えない限定グッズも続々登場予定なので、何度ご来店いただいても新たな出会いがあります。

■店舗概要■

・店舗名 ：「CAPCOM STORE TAIPEI」（カプコンストアタイペイ）

・オープン日：2026年3月20日 11：00予定

・住所 ：台灣台北市信義區松壽路11號110號新光三越台北信義新天地A11 3F

台北店限定グッズの販売や、オープン記念キャンペーンも実施し、ファンの皆さまに特別なショッピング体験をお届けいたします。

「CAPCOM STORE」直営店舗となる「CAPCOM STORE TAIPEI」にどうぞご期待ください。

■台北店仕様のメインビジュアルを起用した店舗限定商品を販売！

カプコンストア各店舗で限定販売しているメインビジュアル商品に、このたび新たに「カプコンストア台北」が加わりました。

台北店では、オリジナルグッズとして「フルカラーTシャツ」「タンブラー」「トートバッグ」「クリアファイル」の4種を販売いたします。

本商品に使用しているメインビジュアルは、台北の名所を背景に、カプコンを代表する人気キャラクターが勢ぞろいした特別デザインとなっております。

台北店ならではのお土産としてはもちろん、カプコンキャラクターのコレクションアイテムとしてもおすすめです。

ぜひこの機会にお買い求めください。

■商品情報（商品名／価格）

１.「フルカラーTシャツ」 NT＄1,360

２.「タンブラー」 NT＄840

３.「トードバッグ」 NT＄800

４.「クリアファイル」 NT＄170

■発売日

2026年3月20日（金）

■取扱店舗

CAPCOM STORE TAIPEI（カプコンストア タイペイ）」

・公式Instagram：https://www.instagram.com/capcomstoretaiwan/

・公式Facebook ：https://www.facebook.com/p/Capcom-Store-Taiwan-61587024354700/

■オープンを記念した、オープニングキャンペーンも開催！

期間中、「CAPCOM STORE TAIPEI（カプコンストア タイペイ）」にて店内商品を NT＄1,000以上ご購入いただいたお客様へ、

メインビジュアルに登場するカプコンキャラクターをデザインしたポストカード（全15種）を、ランダムで1枚プレゼントいたします。

【配布期間】：2026年3月20日 ～ 無くなり次第終了

【注意事項】

※商品画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

※発売日は変更になる場合がございます。

※コラボ商品は後日イベント、店舗、オンラインストア等で販売の可能性がございます。予めご了承ください。

(C)CAPCOM