入居率98%を誇るプレミアムガレージハウス　埼玉に同一オーナーによる2棟目が完成

株式会社フィル・カンパニー

「まちのスキマを、『創造』で満たす。」というパーパスを掲げる、フィル・カンパニーグループ（中核企業：株式会社フィル・カンパニー 代表：外山晋吾 グループ本社：東京都中央区 以下、当グループ）は、2026年3月にプレミアムガレージハウス桶川IIが完成したことをお知らせいたします。

※イメージ画像となり、実際の仕様とは異なることがあります。

プレミアムガレージハウスは、車2台分のガレージがあり、車庫にとどまらず多様なガレージライフを可能にしています。独自の「入居待ち登録システム※」で急増、多様化するライフスタイルニーズに応えています。

※「入居待ち登録システム」は既に満室の物件でも、入居希望者の入居待ち登録を受け付けています。様々なエリアの入居希望者リストを常に集めており、入居需要が供給を上回る状況を継続しています。

■プレミアムガレージハウス桶川IIについて

本物件のオーナー様は、1棟目「プレミアムガレージハウス桶川」が竣工後すぐに満室となった実績を受け、2棟目の建設を決断されました。今回の2棟目も完成を待たずして全室の入居が決定しており、ガレージハウスに対する需要の高さを改めて実証する結果となりました。

本物件は、最寄りのインターチェンジまで車で4分、最寄り駅までも車で7分と、首都圏へのアクセスもスムーズです。JR高崎線「桶川駅」周辺は、長年にわたった駅東口の開発事業が進み、住みやすい街づくりを目指しています。また、ドラッグストアやスーパー、100円ショップが揃う商業施設「フレスポ桶川」まで徒歩3分と日用品や食料品の買い物に便利なだけでなく、ガソリンスタンドや車用品専門店などが車で10分圏内に揃い、愛車と過ごす時間をより深く充実させる理想的な環境です。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/123083/table/112_1_e86f58f0a4e1dbc029fb413f9d224082.jpg?v=202603190252 ]■フィル・カンパニーグループ概要■

■株式会社フィル・カンパニー

設立 ：2005年6月3日

代表者 ：外山 晋吾

事業内容 ：空中店舗「フィル・パーク」、

ガレージ付賃貸住宅「プレミアムガレージハウス」等の空間ソリューション事業

URL ：https://philcompany.jp/ (コーポレートサイト)

所在地 ：104-0045 東京都中央区築地三丁目1-12 フィル・パーク TOKYO GINZA Shintomi Lab.

資本金 ：7億8,964万7,000円

【当社連結子会社】

（グループ本社：104-0045 東京都中央区築地三丁目1-12 フィル・パーク TOKYO GINZA Shintomi Lab.）

■株式会社プレミアムガレージハウス

設立 : 1984年7月20日（2019年完全子会社化）

代表者 : 外山 晋吾

事業内容 :ガレージ付賃貸住宅「プレミアムガレージハウス」等の

空間ソリューション事業

URL : https://premium-garage.co.jp/

資本金 : 3,510万円

■株式会社フィル・コンストラクション

設立 ：2014年3月3日

代表者 ：高野 隆

事業内容 ：空中店舗「フィル・パーク」、ガレージ付賃貸住宅「プレミアムガレージハウス」の建築

資本金 ：2,000万円

■株式会社フィル・イノベーション・ラボ

設立 ：2022年12月1日

代表者 ：小豆澤 信也

事業内容：まちづくりのための空間ソリューション事業の開発

資本金 ：5,000万円