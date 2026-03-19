カラオケ2社が「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」で今年も協奏！DAMとJOYSOUNDが“カラオケ特別賞”を昨年に続き共同展開

株式会社エクシング

株式会社エクシングと株式会社第一興商（以下、両社）は、一般社団法人カルチャー アンド エンタテインメント産業振興会（以下、CEIPA）が運営する「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」（以下、MAJ2026）にプライズパートナーとして協力します。両社は昨年に続き2回目となる「カラオケ特別賞」を共同で展開します。

MUSIC AWARDS JAPANは、国内音楽業界の主要5団体（日本レコード協会、日本音楽事業者協会、日本音楽制作者連盟、日本音楽出版社協会、コンサートプロモーターズ協会）が垣根を越えて設立したCEIPAが運営する国内最大規模の国際音楽賞です。第2回となるMAJ2026の授賞式は、6月13日にTOYOTA ARENA TOKYOおよびSGCホール有明で開催されます。

MAJ2026では、“最優秀楽曲賞”、“最優秀アーティスト賞”など主要6部門に加え、ジャンルやテーマごとに70以上の部門を設置し、多様な音楽作品を表彰します。なかでも「共創カテゴリー」は、音楽に関わるさまざまな企業・団体との連携により豊かな音楽カルチャーをたたえる特別部門です。

両社は、MAJ2026のプライズパートナーとして「共創カテゴリー」においてカラオケ特別賞「カラオケ・オブ・ザ・イヤー powered by DAM & JOYSOUND」を共同で展開します。【J-Pop部門】および【演歌・歌謡曲部門】の2部門でそれぞれのカラオケ鉄板ソングを選出します。

今年はエントリー楽曲の選考プロセスを刷新しました。2025年にリリースされた楽曲を対象に、2025年12月から2026年1月までの2カ月間で歌唱数の高い上位30曲を各部門のエントリー楽曲とします。その中で2026年3月19日から5月31日までの間に最も多く歌われた楽曲が各部門のカラオケ特別賞に輝きます。

年間でカラオケが最も利用される忘・新年会シーズンにおける歌唱データを基準とすることで、カラオケ市場の動向を的確に反映する独自性の高い賞としてさらなる注目が期待されます。

さらに両社は、「カラオケ・オブ・ザ・イヤー powered by DAM & JOYSOUND」と連動した2社合同キャンペーンを実施します。エントリー楽曲の認知拡大および歌唱促進を目的としたもので、対象楽曲を歌唱して応募した方の中から抽選でMAJ2026の観覧チケットをプレゼントします。

音楽ファンがカラオケを通じて楽曲の魅力を実感できるよう、楽しさと参加しやすさを兼ね備えた歌唱キャンペーンとしました。

両社は、日本の音楽文化のさらなる発展のために、音楽ファンとともにMAJ2026を盛り上げてまいります。

■カラオケ特別賞「カラオケ・オブ・ザ・イヤー powered by DAM & JOYSOUND」

【J-Pop部門】 カラオケで最も歌われたJ-Popが対象

【演歌・歌謡曲部門】カラオケで最も歌われた演歌・歌謡曲が対象

■選考プロセス

◇エントリー楽曲

・集計期間：2025年12月1日～2026年1月31日

・対象楽曲：2025年1月1日～12月31日の間にリリースされた楽曲

DAMおよびJOYSOUNDの歌唱度数を集計し、各部門の上位30曲を選出

◇カラオケ特別賞

集計期間：2026年3月19日～5月31日

各部門のエントリー楽曲の中からDAMおよびJOYSOUNDで最も歌われた楽曲を表彰

■カラオケ・オブ・ザ・イヤー powered by DAM & JOYSOUND 歌唱キャンペーン 概要

実施期間：2026年3月19日(木)～5月20日(水)

実施店舗：全国のDAMおよびJOYSOUND設置店舗

賞 品 ：【A賞】MAJ2026 1日鑑賞券（ペア） プレミアセレモニー＋グランドセレモニー招待

10組20名様（両社合計 20組／40名様）

【B賞】MAJ2026 グランドセレモニー鑑賞券（ペア） 15組30名様（両社合計 30組／60名様）

※キャンペーンの詳細はDAMオフィシャルサイト内キャンペーンページおよびJOYSOUNDオフィシャルサイト内キャンペーンページをご確認ください

■関連サイト

・DAMオフィシャルサイト内 キャンペーンページ：

https://www.clubdam.com/campaign/collaboration/cp202603_musicawardsjapan2026.html

・JOYSOUNDオフィシャルサイト内 キャンペーンページ：

https://www.joysound.com/web/s/campaign/maj2026

・MAJ2026オフィシャルサイト内 カラオケ・オブ・ザ・イヤー powered by DAM & JOYSOUNDページ：

https://www.ceipa.net/feature/musicawardsjapan_karaoke2026

■カラオケ特別賞「カラオケ・オブ・ザ・イヤー powered by DAM & JOYSOUND」

J-Pop部門 エントリー楽曲リスト（30曲）

集計期間：2025年12月1日～2026年1月31日

※曲名50音順

■カラオケ特別賞「カラオケ・オブ・ザ・イヤー powered by DAM & JOYSOUND」

演歌・歌謡曲部門 エントリー楽曲リスト（30曲）

集計期間：2025年12月1日～2026年1月31日

※曲名50音順