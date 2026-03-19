BSよしもと「ビルド！建設匠の時間」第2弾 ドローンの軌跡が描く！最先端3D測量技術で進化する建設現場

西尾レントオール株式会社

ニシオホールディングス株式会社傘下の西尾レントオール株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：西尾公志）が協賛する、BSよしもと建設バラエティ「ビルド！建設匠（けんせつしょう）の時間」は2026年3月29日（日）に第2回目を放送します。今回、スポットライトを当てるのは「データの匠」。測量用ドローンやシステムを自在に操り、精巧な3Dデータを作り上げる匠の人となりや技術を通して、日々進化を続ける建設業界のリアリティをお伝えします。





■「ビルド！建設匠の時間」建設現場で活躍する「職人の輝く姿」や「未来を担う若手の躍動」、「最先端技術」にスポットを当て、時勢とともにブラッシュアップされた建設現場の実情を、よしもと芸人が笑いを交えてお届けする建設バラエティ。

第2回目の放送では、栃木県で約40年にわたり地域発展・現場環境向上に貢献し、革新技術をスタンダードとすべく積極的な建設ICT（※1）導入に注力する有限会社八城（本社：栃木県栃木市、代表取締役：石川知洋）の3D測量技術者をクローズアップします。



日光から宇都宮を経て鬼怒川へ流れ込む田川の河道掘削工事現場（※2）をメインシーンに、吉本興業所属で現場職人の経験を持つナ酒渚さん（元尼神インター）と栃木県住みます芸人・ベリー大坪さん（ベリーズ）が有限会社八城本社にも足を運び、ドローン測量からそれをもとに作り上げる3Dデータの作成工程まで、現代の建設業界における「データの匠」のパフォーマンスに密着。

最先端技術はもちろん、異業種から40歳代で飛び込み、業界未経験ながらも今やシステムを巧みに操る技術者のチャレンジ精神や、業界の未来のためにICT普及に尽力する代表の情熱、そしてお二人の気さくな関係性など、それぞれの人物像にも迫ることで建設業界の実情をお届けします。

（※1）ドローンや3Dデータを活用した測量、ICT建機による自動制御施工、クラウドによる工程管理などで生産性向上・省人化を推進する技術

（※2）発注：栃木県宇都宮土木事務所／施工：晋豊建設株式会社（本社：栃木県宇都宮市、代表取締役：阿久津信一）



西尾レントオールではBSよしもとでの放送に合わせ、番組に収まりきらなかったシーンや制作の裏側などをお楽しみいただけるメイキング動画も当社公式YouTubeチャンネルで配信いたします。ぜひそちらもご覧ください。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=AJ8QLtZ-Gic ]

■番組概要

番組名：「ビルド！建設匠の時間」

放送日時：2026年3月29日（日）午後7:00～

放送局：BSよしもと

BSよしもと公式サイト：https://bsy.co.jp/

BSよしもと公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@bsyoshimoto（初回放送後本編をご覧いただけます）

西尾レントオール公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@nishio-rentall



「ビルド！建設匠の時間」は、労働環境や技術向上など、日々進化を続ける建設業界のリアリティをお届けするシリーズ番組です。西尾レントオールは本番組を通して、未来を創る仕事としての魅力を伝えるとともに、業界の発展に寄与してまいります。