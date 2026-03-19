セキュリティシステム用受動長波赤外線レンズ（LWIR）世界市場レポート2026-2032：企業調査、販売量、売上推移、平均価格
グローバルレポート代理店（Global Reports：東京都中央区）は、最新調査レポート「グローバルセキュリティシステム用受動長波赤外線レンズ（LWIR）市場規模、主要企業シェア、ランキング分析レポート【2026年版】」（YHResearch）を2026年3月19日に発行しました。
無料サンプルのご請求・レポート詳細はこちら：https://www.globalreports.jp/reports/127921/passive-longwave-infrared--lwir--lens-for-security-system
グローバルセキュリティシステム用受動長波赤外線レンズ（LWIR）市場の現状を体系的に整理した上で、2021年から2032年までの市場規模データと成長シナリオを用いて将来予測を行っています。製品タイプ別、用途別、地域別の多面的な分析を通じて、企業戦略立案に直結する実務的なインサイトを提供します。
市場規模
グローバルセキュリティシステム用受動長波赤外線レンズ（LWIR）市場は、2032年には約118百万米ドルに達すると予測されています。2026年から2032年にかけての年平均成長率（CAGR）は6.7%と見込まれており、2026年の市場規模は約80.01百万米ドルと推計されています。この成長は、技術革新、需要の増加、規制や産業構造の変化などの要因に支えられています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344635/images/bodyimage1】
【市場セグメンテーション】
グローバルセキュリティシステム用受動長波赤外線レンズ（LWIR）市場は、「製品タイプ」「用途分野」「企業」「地域」の4つの視点から体系的に分類され、各セグメントの成長機会と競争状況を定量・定性の両面から分析しています。
1.製品タイプ別分析：Prime Infrared Lens、 Zoom Infrared Lens
各製品カテゴリーのセキュリティシステム用受動長波赤外線レンズ（LWIR）市場規模、販売数量、平均価格、CAGRを詳細に評価し、今後の注目分野や技術革新が市場に与える影響を考察します。
2.用途別分析：Military、 Civil
産業分野や最終用途におけるセキュリティシステム用受動長波赤外線レンズ（LWIR）の導入状況、需要動向、利用傾向を解析し、用途別の成長可能性と課題を明確化します。
3.企業別分析：Umicore N.V./S.A.、 Ningbo Sunny Infrared Technologies Co., Ltd. (Sunny Group)、 TAMRON Co., Ltd.、 Ophir Optronics Solutions Ltd.、 Beijing Lenstech Science & Technology Co., Ltd.、 Foshan HuaGuo Optical Co., Ltd.、 North Night Vision Technology Research Institute Group Co., Ltd、 Kunming Full-wave Infrared Technology Co., Ltd.、 LightPath Technologies, Inc.、 Phenix Optics Company Limited、 Nanjing Bochang Photo-Electric Technology Co., Ltd.
主要企業のセキュリティシステム用受動長波赤外線レンズ（LWIR）市場における売上、シェア、事業戦略、収益モデルを比較し、業界内での競争構造や企業ポジショニングを整理します。
4.地域別分析：北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカ
各地域のセキュリティシステム用受動長波赤外線レンズ（LWIR）市場について、規制動向、市場成熟度、成長余地を評価し、地政学的要因や地域特有の市場機会を提示します。
【本レポートの活用メリット】
1.市場規模と成長動向の把握
2021年～2025年の実績データと、2026年～2032年の予測データに基づき、セキュリティシステム用受動長波赤外線レンズ（LWIR）市場の規模、成長率、構造変化を定量的に評価します。中長期的な事業戦略や投資判断の基盤として活用可能です。
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グローバルセキュリティシステム用受動長波赤外線レンズ（LWIR）市場の現状を体系的に整理した上で、2021年から2032年までの市場規模データと成長シナリオを用いて将来予測を行っています。製品タイプ別、用途別、地域別の多面的な分析を通じて、企業戦略立案に直結する実務的なインサイトを提供します。
市場規模
グローバルセキュリティシステム用受動長波赤外線レンズ（LWIR）市場は、2032年には約118百万米ドルに達すると予測されています。2026年から2032年にかけての年平均成長率（CAGR）は6.7%と見込まれており、2026年の市場規模は約80.01百万米ドルと推計されています。この成長は、技術革新、需要の増加、規制や産業構造の変化などの要因に支えられています。
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【市場セグメンテーション】
グローバルセキュリティシステム用受動長波赤外線レンズ（LWIR）市場は、「製品タイプ」「用途分野」「企業」「地域」の4つの視点から体系的に分類され、各セグメントの成長機会と競争状況を定量・定性の両面から分析しています。
1.製品タイプ別分析：Prime Infrared Lens、 Zoom Infrared Lens
各製品カテゴリーのセキュリティシステム用受動長波赤外線レンズ（LWIR）市場規模、販売数量、平均価格、CAGRを詳細に評価し、今後の注目分野や技術革新が市場に与える影響を考察します。
2.用途別分析：Military、 Civil
産業分野や最終用途におけるセキュリティシステム用受動長波赤外線レンズ（LWIR）の導入状況、需要動向、利用傾向を解析し、用途別の成長可能性と課題を明確化します。
3.企業別分析：Umicore N.V./S.A.、 Ningbo Sunny Infrared Technologies Co., Ltd. (Sunny Group)、 TAMRON Co., Ltd.、 Ophir Optronics Solutions Ltd.、 Beijing Lenstech Science & Technology Co., Ltd.、 Foshan HuaGuo Optical Co., Ltd.、 North Night Vision Technology Research Institute Group Co., Ltd、 Kunming Full-wave Infrared Technology Co., Ltd.、 LightPath Technologies, Inc.、 Phenix Optics Company Limited、 Nanjing Bochang Photo-Electric Technology Co., Ltd.
主要企業のセキュリティシステム用受動長波赤外線レンズ（LWIR）市場における売上、シェア、事業戦略、収益モデルを比較し、業界内での競争構造や企業ポジショニングを整理します。
4.地域別分析：北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカ
各地域のセキュリティシステム用受動長波赤外線レンズ（LWIR）市場について、規制動向、市場成熟度、成長余地を評価し、地政学的要因や地域特有の市場機会を提示します。
【本レポートの活用メリット】
1.市場規模と成長動向の把握
2021年～2025年の実績データと、2026年～2032年の予測データに基づき、セキュリティシステム用受動長波赤外線レンズ（LWIR）市場の規模、成長率、構造変化を定量的に評価します。中長期的な事業戦略や投資判断の基盤として活用可能です。