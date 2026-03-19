電気果物と野菜の乾燥機業界の成長シナリオ：2026年から始まる投資チャンスをデータで読む Global Reports
グローバルレポート代理店（Global Reports：東京都中央区）は、最新調査レポート「グローバル電気果物と野菜の乾燥機市場規模、主要企業シェア、ランキング分析レポート【2026年版】」（YHResearch）を2026年3月19日に発行しました。
無料サンプルのご請求・レポート詳細はこちら：https://www.globalreports.jp/reports/136113/electric-fruit-and-vegetable-dehydrators
グローバル電気果物と野菜の乾燥機市場の現状を体系的に整理した上で、2021年から2032年までの市場規模データと成長シナリオを用いて将来予測を行っています。製品タイプ別、用途別、地域別の多面的な分析を通じて、企業戦略立案に直結する実務的なインサイトを提供します。
市場規模
グローバル電気果物と野菜の乾燥機市場は、2032年には約2108百万米ドルに達すると予測されています。2026年から2032年にかけての年平均成長率（CAGR）は2.3%と見込まれており、2026年の市場規模は約1834百万米ドルと推計されています。この成長は、技術革新、需要の増加、規制や産業構造の変化などの要因に支えられています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344633/images/bodyimage1】
電気果物と野菜の乾燥機の定義と技術的特性
電気果物と野菜の乾燥機とは、電気ヒーターおよび送風機構を用いて果物や野菜に含まれる水分を効率的に除去し、保存性を高めるための食品加工機器である。一定温度での加熱と均一な空気循環を組み合わせることで、原料の風味や栄養成分を可能な限り保持しながら乾燥処理を行うことができる点が特徴である。一般的には多段トレイ構造や温度制御機能、タイマー機能を備えており、乾燥プロセスの安定性と再現性を確保する設計が採用されている。
本機器は家庭用から業務用まで幅広い用途で利用されており、ドライフルーツや乾燥野菜、ハーブ、スナック製品の製造に活用されている。食品保存技術の一環として、長期保存や輸送効率の向上に寄与するだけでなく、付加価値食品の製造にも利用されている。電気式乾燥機は操作性と温度管理の容易さから、食品加工分野における基本設備の一つとして市場に位置付けられている。
健康志向と保存食品需要の拡大
近年、健康志向の高まりにより、添加物を抑えた自然食品や保存食品への関心が高まっている。ドライフルーツや乾燥野菜は、栄養価を保持しながら保存期間を延ばすことができる食品として認識されており、家庭用および業務用の双方で需要が拡大している。
また、食品ロス削減の観点からも乾燥技術の重要性が高まっている。余剰農産物の保存や加工による付加価値化が進む中で、電気乾燥機は農業・食品加工分野における重要な設備として活用されている。こうした需要構造の変化は、市場の安定的な拡大を支える要因となっている。
小型家電化と操作性の向上
電気果物・野菜乾燥機は、小型家電としての進化が進んでいる。家庭用市場では、コンパクト設計や操作の簡便性が重視されており、温度設定や乾燥時間の自動制御機能などが搭載された製品が普及している。これにより、専門的な知識がなくても安定した乾燥加工が可能となっている。
一方、業務用機器では処理能力の向上や耐久性の強化が重視されており、大量処理に対応した多段トレイ構造や高効率送風システムが採用されている。こうした製品の多様化により、家庭から商業用途まで幅広いニーズに対応する市場構造が形成されている。
食品加工分野における応用拡大
電気乾燥機は、食品加工分野において多様な用途で利用されている。ドライフルーツや乾燥野菜の製造に加え、ハーブ、スパイス、肉製品の乾燥などにも応用されており、食品加工の幅を広げる装置として位置付けられている。これにより、農産物の加工品開発や地域特産品の創出にも寄与している。
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グローバル電気果物と野菜の乾燥機市場の現状を体系的に整理した上で、2021年から2032年までの市場規模データと成長シナリオを用いて将来予測を行っています。製品タイプ別、用途別、地域別の多面的な分析を通じて、企業戦略立案に直結する実務的なインサイトを提供します。
市場規模
グローバル電気果物と野菜の乾燥機市場は、2032年には約2108百万米ドルに達すると予測されています。2026年から2032年にかけての年平均成長率（CAGR）は2.3%と見込まれており、2026年の市場規模は約1834百万米ドルと推計されています。この成長は、技術革新、需要の増加、規制や産業構造の変化などの要因に支えられています。
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電気果物と野菜の乾燥機の定義と技術的特性
電気果物と野菜の乾燥機とは、電気ヒーターおよび送風機構を用いて果物や野菜に含まれる水分を効率的に除去し、保存性を高めるための食品加工機器である。一定温度での加熱と均一な空気循環を組み合わせることで、原料の風味や栄養成分を可能な限り保持しながら乾燥処理を行うことができる点が特徴である。一般的には多段トレイ構造や温度制御機能、タイマー機能を備えており、乾燥プロセスの安定性と再現性を確保する設計が採用されている。
本機器は家庭用から業務用まで幅広い用途で利用されており、ドライフルーツや乾燥野菜、ハーブ、スナック製品の製造に活用されている。食品保存技術の一環として、長期保存や輸送効率の向上に寄与するだけでなく、付加価値食品の製造にも利用されている。電気式乾燥機は操作性と温度管理の容易さから、食品加工分野における基本設備の一つとして市場に位置付けられている。
健康志向と保存食品需要の拡大
近年、健康志向の高まりにより、添加物を抑えた自然食品や保存食品への関心が高まっている。ドライフルーツや乾燥野菜は、栄養価を保持しながら保存期間を延ばすことができる食品として認識されており、家庭用および業務用の双方で需要が拡大している。
また、食品ロス削減の観点からも乾燥技術の重要性が高まっている。余剰農産物の保存や加工による付加価値化が進む中で、電気乾燥機は農業・食品加工分野における重要な設備として活用されている。こうした需要構造の変化は、市場の安定的な拡大を支える要因となっている。
小型家電化と操作性の向上
電気果物・野菜乾燥機は、小型家電としての進化が進んでいる。家庭用市場では、コンパクト設計や操作の簡便性が重視されており、温度設定や乾燥時間の自動制御機能などが搭載された製品が普及している。これにより、専門的な知識がなくても安定した乾燥加工が可能となっている。
一方、業務用機器では処理能力の向上や耐久性の強化が重視されており、大量処理に対応した多段トレイ構造や高効率送風システムが採用されている。こうした製品の多様化により、家庭から商業用途まで幅広いニーズに対応する市場構造が形成されている。
食品加工分野における応用拡大
電気乾燥機は、食品加工分野において多様な用途で利用されている。ドライフルーツや乾燥野菜の製造に加え、ハーブ、スパイス、肉製品の乾燥などにも応用されており、食品加工の幅を広げる装置として位置付けられている。これにより、農産物の加工品開発や地域特産品の創出にも寄与している。