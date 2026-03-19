『城とドラゴン』で「お花見ログインボーナス&ミッション」を3月19日(木)メンテナンス後より開催！
株式会社アソビズム(本社：東京都千代田区、代表取締役：大手智之)は、App Store・Google Playにて好評配信中の『城とドラゴン』で、「お花見ログインボーナス」と「お花見ミッション」を2026年3月19日(木)より開催いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344624/images/bodyimage1】
◆『城とドラゴン』公式サイト: https://www.asobism.co.jp/social/shirodora/
3月19日(木)より春のお祝いイベントとなる「お花見ログインボーナス」と「お花見ミッション」を開催いたします。ログインするだけできびだんご最大600個、さらにミッション達成できびだんご最大900個などを獲得できる特別なイベントになっていますので、この機会をお見逃しなく！
【開催期間】2026年3月19日(木)メンテナンス後 ～ 3月31日(火)18:59
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お花見ログインボーナス
開催期間中、ゲームにログインするときびだんご最大600個など豪華アイテムがプレゼントされます。報酬は期間中1日1回プレゼントされます。
■配布アイテム
1日目：きびだんご 150個
2日目：ドラゴンメダル50枚、1人用シルバーパス 1枚、協力用シルバーパス 1枚
3日目：500トロP
4日目：きびだんご 150個
5日目：ドラゴンメダル50枚、1人用シルバーパス 1枚、協力用シルバーパス 1枚
6日目：500トロP
7日目：きびだんご 150個
8日目：ドラゴンメダル50枚、1人用シルバーパス 1枚、協力用シルバーパス 1枚
9日目：500トロP
10日目：きびだんご 150個
11日目：友トレ玉満タン回復 5個
12日目：友トレ玉満タン回復 5個
13日目：友トレ玉満タン回復 5個
・アイテム総数
きびだんご 600個、ドラゴンメダル 150枚、1500トロP、友トレ玉満タン回復 15個、1人用シルバーパス 3枚、協力用シルバーパス 3枚
※ログインした日数に応じた報酬を受け取れます
※当キャンペーンは、午前0時に日付変更となります
※各報酬の詳細はゲーム内ヘルプからご確認いただけます
お花見ミッション
“攻撃で1勝する”などのミッションを達成すると、きびだんご最大900個などの報酬を獲得できます。
■ミッションと報酬内容
リーグ・トロフィーを1勝する：友トレ玉満タン回復 5個
リーグ・トロフィーを5勝する：ドラゴンメダル 10枚
リーグ・トロフィーを10勝する：きびだんご 50個
リーグ・トロフィーを15勝する：きびだんご 100個
リーグ・トロフィーを20勝する：きびだんご 100個
リーグ・トロフィーを30勝する：きびだんご 150個
リーグ・トロフィーを40勝する：きびだんご 200個
攻撃で1勝する：友トレ玉満タン回復 5個
攻撃で5勝する：ドラゴンメダル 10枚
攻撃で10勝する：きびだんご 50個
攻撃で15勝する：きびだんご 100個
攻撃で20勝する：きびだんご 150個
・アイテム総数
きびだんご900個、友トレ玉満タン回復 10個、ドラゴンメダル20枚
その他のイベント情報
◎「バトル盛り盛りキャンペーン」開催中
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344624/images/bodyimage2】
対象期間中の「リーグ」と「トロフィーバトル」で、「リーグ遊び放題」や「連勝でうまPボーナス」、「トロフィーチケット増量」、「バトルで育成増量」といった、クラスやキャラLvを上げやすくなるキャンペーンを開催中です。
【開催期間】2026年3月17日(火)6:00 ～ 3月28日(土)23:59
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344624/images/bodyimage1】
◆『城とドラゴン』公式サイト: https://www.asobism.co.jp/social/shirodora/
3月19日(木)より春のお祝いイベントとなる「お花見ログインボーナス」と「お花見ミッション」を開催いたします。ログインするだけできびだんご最大600個、さらにミッション達成できびだんご最大900個などを獲得できる特別なイベントになっていますので、この機会をお見逃しなく！
【開催期間】2026年3月19日(木)メンテナンス後 ～ 3月31日(火)18:59
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お花見ログインボーナス
開催期間中、ゲームにログインするときびだんご最大600個など豪華アイテムがプレゼントされます。報酬は期間中1日1回プレゼントされます。
■配布アイテム
1日目：きびだんご 150個
2日目：ドラゴンメダル50枚、1人用シルバーパス 1枚、協力用シルバーパス 1枚
3日目：500トロP
4日目：きびだんご 150個
5日目：ドラゴンメダル50枚、1人用シルバーパス 1枚、協力用シルバーパス 1枚
6日目：500トロP
7日目：きびだんご 150個
8日目：ドラゴンメダル50枚、1人用シルバーパス 1枚、協力用シルバーパス 1枚
9日目：500トロP
10日目：きびだんご 150個
11日目：友トレ玉満タン回復 5個
12日目：友トレ玉満タン回復 5個
13日目：友トレ玉満タン回復 5個
・アイテム総数
きびだんご 600個、ドラゴンメダル 150枚、1500トロP、友トレ玉満タン回復 15個、1人用シルバーパス 3枚、協力用シルバーパス 3枚
※ログインした日数に応じた報酬を受け取れます
※当キャンペーンは、午前0時に日付変更となります
※各報酬の詳細はゲーム内ヘルプからご確認いただけます
お花見ミッション
“攻撃で1勝する”などのミッションを達成すると、きびだんご最大900個などの報酬を獲得できます。
■ミッションと報酬内容
リーグ・トロフィーを1勝する：友トレ玉満タン回復 5個
リーグ・トロフィーを5勝する：ドラゴンメダル 10枚
リーグ・トロフィーを10勝する：きびだんご 50個
リーグ・トロフィーを15勝する：きびだんご 100個
リーグ・トロフィーを20勝する：きびだんご 100個
リーグ・トロフィーを30勝する：きびだんご 150個
リーグ・トロフィーを40勝する：きびだんご 200個
攻撃で1勝する：友トレ玉満タン回復 5個
攻撃で5勝する：ドラゴンメダル 10枚
攻撃で10勝する：きびだんご 50個
攻撃で15勝する：きびだんご 100個
攻撃で20勝する：きびだんご 150個
・アイテム総数
きびだんご900個、友トレ玉満タン回復 10個、ドラゴンメダル20枚
その他のイベント情報
◎「バトル盛り盛りキャンペーン」開催中
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344624/images/bodyimage2】
対象期間中の「リーグ」と「トロフィーバトル」で、「リーグ遊び放題」や「連勝でうまPボーナス」、「トロフィーチケット増量」、「バトルで育成増量」といった、クラスやキャラLvを上げやすくなるキャンペーンを開催中です。
【開催期間】2026年3月17日(火)6:00 ～ 3月28日(土)23:59