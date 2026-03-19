MENA地域のデジタル広告市場、年平均成長率（CAGR）23.9%で急拡大へ――2032年には448億ドルに到達の見通し

MENA地域のデジタル広告市場、年平均成長率（CAGR）23.9%で急拡大へ――2032年には448億ドルに到達の見通し