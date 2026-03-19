自分が主役に！？顔写真からオリジナルマンガが生成できる「AIマイストーリー」をタジク・Chibariyo・ブルーアールが共同開発
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344600/images/bodyimage1】
第一弾として、CBCテレビ主催「CBC 5チャン春祭り」のワークショップ「AIマンがっこう！」にて採用
AIソリューションの開発・提供を行う株式会社タジク（本社：東京都渋谷区、代表取締役：田中 義弘）は、合同会社Chibariyo（本社：沖縄県那覇市、代表社員：川上 政寿）および、ブルーアール株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：奧村 美徳）と3社共同で、2026年3月19日（木）に最新のAI技術を用いた、自分自身が主役になれる、体験型コンテンツ「AIマイストーリー」の提供を開始いたします。
本サービスの第1弾として、本日から開催されるCBCテレビ主催のイベント「CBC5チャン春祭り」内のワークショップ「AIマンがっこう！」において、AIマイストーリーが採用されたことをお知らせいたします。
■ AIマイストーリーの技術
漫画の主人公を自分自身に変換するAI技術です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344600/images/bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344600/images/bodyimage3】
■ サービス開発の背景
生成AI技術の進化により、個人の体験をデジタルコンテンツ化するニーズが高まっています。ブルーアール株式会社、合同会社Chibariyo、株式会社タジクの3社は、それぞれの強みである「AI実装力」「イベント制作・運用力」「独創的なクリエイティブ力」を融合。
今回提供を開始するサービスは、ユーザーの顔を自然かつ高精度にキャラクターや特定のビジュアルへ反映させるものです。設計から開発までを一貫して3社体制で行うことで、エンターテインメント性の高いパーソナライズ体験をスピーディーに実現いたしました。
■ 第一弾：CBCテレビ「CBC5チャン春祭り」にて「AIマンがっこう！」を開催
本サービスの導入第一弾として、CBCテレビ主催のイベント「CBC5チャン春祭り」にて、子ども向けのAI体験ワークショップを実施いたします。
【AIマンがっこう！ 概要】
主催：株式会社CBCテレビ
開催日時：2026年3月20日（金・祝）～22日（日）10：00 - 17：00
開催場所：名古屋市栄 久屋大通公園エンゼル広場「AIマンがっこう！」コーナー
「絵が描けなくても大丈夫！」をコンセプトに、子どもたちが未来のなりたい自分を想像し、AIの力で世界に一つだけのマンガを作成する体験型コンテンツです。
・自分が主役の物語： 自分の顔がマンガの主人公として登場！圧倒的な興奮と感動を提供します。
・未来を創る体験： 番組キャラクター「シェアシェア先生」と一緒に、AIが「未来のなりたい自分」への変身をお手伝いします。
・マンガ構成をAIで実現： CBCテレビが考案したマンガのストーリー構成をもとに、AI技術を活用して参加者自身が主人公となるオリジナルマンガを生成。企画アイデアとAI技術を組み合わせた新しい体験型コンテンツを実現しました。
技術設計から現場での実装までを3社でトータルサポート。スムーズなオペレーションと驚きのある体験価値を両立しました。
■ 今後の展開
今後は本イベントでの実績を活かし、アミューズメント施設、観光プロモーション、企業のブランディングイベント、教育現場など、多岐にわたる領域で生成AI技術を活用したサービスを展開してまいります。 3社は、最新のAI技術を通じて、誰もが主役になれる新しい表現の場を創造してまいります。
第一弾として、CBCテレビ主催「CBC 5チャン春祭り」のワークショップ「AIマンがっこう！」にて採用
AIソリューションの開発・提供を行う株式会社タジク（本社：東京都渋谷区、代表取締役：田中 義弘）は、合同会社Chibariyo（本社：沖縄県那覇市、代表社員：川上 政寿）および、ブルーアール株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：奧村 美徳）と3社共同で、2026年3月19日（木）に最新のAI技術を用いた、自分自身が主役になれる、体験型コンテンツ「AIマイストーリー」の提供を開始いたします。
本サービスの第1弾として、本日から開催されるCBCテレビ主催のイベント「CBC5チャン春祭り」内のワークショップ「AIマンがっこう！」において、AIマイストーリーが採用されたことをお知らせいたします。
■ AIマイストーリーの技術
漫画の主人公を自分自身に変換するAI技術です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344600/images/bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344600/images/bodyimage3】
■ サービス開発の背景
生成AI技術の進化により、個人の体験をデジタルコンテンツ化するニーズが高まっています。ブルーアール株式会社、合同会社Chibariyo、株式会社タジクの3社は、それぞれの強みである「AI実装力」「イベント制作・運用力」「独創的なクリエイティブ力」を融合。
今回提供を開始するサービスは、ユーザーの顔を自然かつ高精度にキャラクターや特定のビジュアルへ反映させるものです。設計から開発までを一貫して3社体制で行うことで、エンターテインメント性の高いパーソナライズ体験をスピーディーに実現いたしました。
■ 第一弾：CBCテレビ「CBC5チャン春祭り」にて「AIマンがっこう！」を開催
本サービスの導入第一弾として、CBCテレビ主催のイベント「CBC5チャン春祭り」にて、子ども向けのAI体験ワークショップを実施いたします。
【AIマンがっこう！ 概要】
主催：株式会社CBCテレビ
開催日時：2026年3月20日（金・祝）～22日（日）10：00 - 17：00
開催場所：名古屋市栄 久屋大通公園エンゼル広場「AIマンがっこう！」コーナー
「絵が描けなくても大丈夫！」をコンセプトに、子どもたちが未来のなりたい自分を想像し、AIの力で世界に一つだけのマンガを作成する体験型コンテンツです。
・自分が主役の物語： 自分の顔がマンガの主人公として登場！圧倒的な興奮と感動を提供します。
・未来を創る体験： 番組キャラクター「シェアシェア先生」と一緒に、AIが「未来のなりたい自分」への変身をお手伝いします。
・マンガ構成をAIで実現： CBCテレビが考案したマンガのストーリー構成をもとに、AI技術を活用して参加者自身が主人公となるオリジナルマンガを生成。企画アイデアとAI技術を組み合わせた新しい体験型コンテンツを実現しました。
技術設計から現場での実装までを3社でトータルサポート。スムーズなオペレーションと驚きのある体験価値を両立しました。
■ 今後の展開
今後は本イベントでの実績を活かし、アミューズメント施設、観光プロモーション、企業のブランディングイベント、教育現場など、多岐にわたる領域で生成AI技術を活用したサービスを展開してまいります。 3社は、最新のAI技術を通じて、誰もが主役になれる新しい表現の場を創造してまいります。