株式会社PLANT(本社：福井県坂井市 代表取締役社長 三ッ田 泰二)は、2026年度入社式を下記のとおり開催いたしますのでお知らせいたします。









日時 ：2026年4月1日(水) 10:00～

会場 ：株式会社PLANT 本社1階 Quattro Valley(クアトロバレー)

出席者：新卒社員5名

中途採用社員12名(社内登用者5名を含む)

合計 17名

式次第：開式の辞、代表取締役挨拶、新卒社員紹介、中途採用社員紹介、

役員・執行役員紹介、閉式の辞





当社は、人的資本・多様性に関する取組方針として従業員が安心して働けるとともに、従業員の自律的な成長を促し支援できる環境づくりを目指しております。

また、多様性を組織の力へ繋げていくため、様々な経験を持つ多様なキャリア人材の採用を積極的に行い、2021年度より新卒社員のみならず、中途採用社員も対象とした入社式の開催をしております。





【会場】本社1階 Quattro Valley





＜会社概要＞

社名 ： 株式会社PLANT

本社 ： 〒919-0521 福井県坂井市坂井町下新庄15号8番地の1

代表者 ： 代表取締役社長 三ッ田 泰二

設立 ： 昭和57年(1982年)1月

資本金 ： 1,425百万円

上場市場： 東京証券取引所スタンダード市場(証券コード：7646)

事業内容： 衣食住のあらゆる部門にわたり網羅的に生活必需品を取扱う

スーパーセンターを中心に地域密着型の営業展開を行っています

(店舗展開エリア)福島県、新潟県、富山県、石川県、福井県、

岐阜県、三重県、滋賀県、京都府、兵庫県、岡山県、鳥取県、島根県

URL ： https://www.plant-co.jp/