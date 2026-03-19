株式会社アグニ・フレア(本社：神奈川県横浜市、代表取締役：稲葉 剛士)は、開発・販売を手がける超高速対戦パズルゲーム『SHIKA-Q』のNintendo Switch版について、2026年3月19日(木)より予約受付を開始することをお知らせいたします。





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本作はNintendo Switch / PlayStation(R)4 / PlayStation(R)5 / Steamにてワールドワイドでリリースを予定しており、Nintendo Switch版は2026年4月9日(木)00:00より販売開始となります。PlayStation(R)4 / PlayStation(R)5版は4月中販売予定、Steam版は現在開発中で、発売時期は未定です。

最新情報は公式サイトをご確認ください。

SHIKA-Q 最新ティザー映像： https://youtu.be/iRaLKVe9Xqw





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■ 予約情報

予約期間 ：2026年3月19日(木)～2026年4月8日(水)23：59

販売開始日：2026年4月9日(木)00：00～

予約特価 ：予約期間中は通常価格より20％OFF(税込価格は下記パッケージ一覧を参照)

対応機種 ：Nintendo Switch









■ 予約対象パッケージ(Nintendo Switch版)

・SHIKA-Q 本編

定価2,420円 → 予約価格1,936円(税込・20％OFF)

・SHIKA-Q Nexus Edition

本編 ＋ Nexus Battle Pass

定価3,410円 → 予約価格2,728円(税込・20％OFF)

・SHIKA-Q Premium Edition

本編 ＋ Premium Battle Pass

定価3,850円 → 予約価格3,080円(税込・20％OFF)

・SHIKA-Q Deluxe Edition

本編 ＋ Battle Pass Set(Nexus + Premium 両方含む)

定価4,840円 → 予約価格3,872円(税込・20％OFF)

※予約期間終了後(4月9日以降)も上記パッケージのほか、各バトルパス単体でご購入いただけます。





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■ 予約購入特典

予約期間中に『SHIKA-Q』をご購入いただいたお客様には、ゲーム内で使用できるカスタムアイテム（計4点）を付与いたします。

付与されたアイテムはゲーム内のカスタマイズ機能に追加され、購入者のアカウントに紐づいて使用可能となります。なお、本特典は外観・表示・演出のカスタマイズ要素であり、ゲームプレイの性能や有利不利には一切影響しません。





【付与アイテム一覧】

1) プレイヤーアイコン×2

「先駆者の刻印［ブルー］_Pアイコン」「先駆者の刻印［レッド］_Pアイコン」

プレイヤープロフィールや対戦時のプレイヤー表示に設定できるアイコン画像です。

2) バトルBGM×1

「Wind Racer」

対戦中に使用するBGMとして選択できる追加楽曲です。

3) アチーブバッジ×1

「創世の挑戦者」

プロフィール等に表示できる装飾用バッジです。









■ バトルパスについて

バトルパスは、シーズンごとに新たな報酬が登場するコンテンツです。プレイしてレベルを上げることで、シーズン専用の報酬をアンロックできます。販売するバトルパスは以下の3種類です。





● Nexus Battle Pass

5つのテーマ・5人のキャラクターの専用コンテンツを収録。各キャラクターにつきエモート・バトルUI・プレイヤーアイコン・バトル背景・ロード画面背景・バトルBGMを1種類ずつ収録しています。

● Premium Battle Pass

Nexus Battle Passと同様に、5つのテーマ・5人のキャラクターによる専用コンテンツを収録。収録キャラクターはNexus Battle Passとは異なります。

● Battle Pass Set(Nexus + Premium)

Nexus Battle Pass と Premium Battle Pass の両方をセットにしたパッケージです。合計5テーマ・10人のキャラクター分のコンテンツが含まれます。

※ゲームをプレイするには『SHIKA-Q』本編が必要です。









■ SHIKA-Qについて

『SHIKA-Q』は、10×10のボード上で「リンク」を繋ぎ、一瞬の判断で勝敗が決まる超高速対戦パズルゲームです。10×10のボードで展開されるリアルタイム対戦は、パズルゲームでありながら格闘ゲームのような読み合いとeスポーツとしての戦略性を兼ね備えています。

盤面はリアルタイムで変化し、攻撃・妨害・回復・必殺技が同時進行で展開。思考する間もなく、次の一手が求められる、高い緊張感とスピード感が特徴です。

本作は一般的な落ちものパズルとは異なり、ブロックが上から落ちてくる形式ではありません。置いた瞬間から盤面が動き出すリアルタイム対戦型のため、リンクを繋ぐだけでなく、相手の狙いを読みながら行動を選択する格闘ゲームのような読み合いが生まれます。

一手ごとの判断が結果に直結する設計により、プレイヤーには思考力と反射速度の両方が求められます。短時間で優勢・劣勢が入れ替わり、状況が視覚的にも分かりやすいため、観戦しても盛り上がるeスポーツとの相性も高いタイトルです。本作はeスポーツ向けタイトルとして開発されており、オンラインランキングや大会展開も予定しています。

そして本作最大の特徴が、試合を彩る「音楽(Music)」。ボーカル曲や疾走感のある楽曲が、対戦の熱量を鮮明に引き立てます。単なるBGMではなく、歌唱楽曲がゲームプレイの流れと一体化し、試合の緊張感や盛り上がりを直接的に演出。音楽とプレイ、感情が同期する、未体験の没入感を生み出します。

また、Steamでは、Nintendo Switch版の販売に先駆けて、ゲーム内容を体験いただける機会として、期間限定のPlaytest（体験版）を2026年3月19日(木)より実施予定です。









【ゲームの特徴】

■ 戦略 × 超高速 × 対戦(1人～2人プレイ)

10×10ボードでリンクを繋ぎ、リアルタイムで攻撃・妨害・回復・必殺技が展開。カスタム設定によりスピード感と戦略性のバランスを調整可能で、テンポを抑えた思考重視の対戦から超高速バトルまで幅広いプレイスタイルに対応します。オフライン対戦に加え、オンライン対戦やランクマッチにも対応予定です。





Offline Standard_1





Online mode





■ チャレンジモード(1人プレイ専用)

楽曲と完全に連動した、世界ランキング対応の1人用モード。ステージが進行するたびに楽曲と展開が変化し、体力管理を意識しながら攻守を組み立て、全99ステージを乗り越えてハイスコアを目指します。対戦モードとは異なるプレイスタイルで、最適解を見つけ出すパズル体験が味わえます。





Challenge Mode





■ キャラクターと世界観、カスタマイズ

個性豊かなキャラクターが登場し、それぞれの世界観や演出が対戦体験を彩ります。UIデザインやBGM、エモート、ロード画面、壁紙、アイコンなど、カスタム設定によって対戦中の演出や自己表現が可能。各テーマに合わせたキャラクターソングも用意され、音楽面からもキャラクターの個性と世界観を深く楽しめます。





■ DLCバトルパス 継続的に広がるオンライン体験

DLCバトルパスでは、ミッション達成を通じて段階的に報酬を解放していく仕組みを採用。UIデザインやBGM、エモート、ロード画面、壁紙、アイコンなど、対戦体験をワンランク引き上げるリッチな報酬コンテンツを収録しています。遊び込むほどに演出や表現の幅が大きく広がり、成長と達成感を伴った長期的なオンライン体験を支えます。





Nexus Battle Pass_character_UI





Premium Battle Pass_character_UI





■ 製品情報

タイトル ： SHIKA-Q

ジャンル ： 超高速対戦パズルゲーム

プレイ人数： 1～2人(オンライン対戦対応)

販売形態 ： ダウンロード専用

CERO ： A

対応プラットフォーム： Nintendo Switch / PlayStation(R)4 /

PlayStation(R)5 / Steam

Switch版販売開始 ： 2026年4月9日(木)00：00～

PlayStation(R)4 / PlayStation(R)5版：2026年4月発売予定

※各ストアの審査状況により変更となる場合があります。

Steam版 ： 販売時期未定

対応言語 ： 日本語 / 英語 / 中国語(簡体字・繁体字) / 韓国語 / フランス語 /

ドイツ語 / スペイン語 / ポルトガル語 / イタリア語 / オランダ語





SHIKA-Q logo





■ Steam Playtest(体験版)について

本作では、Steamにて期間限定のPlaytest(体験版)を実施予定です。

実施期間：2026年3月19日(木)20：00頃～4月5日(日)23：59

本Playtestでは、SHIKA-Q本編の一部を体験いただけます。





Steamページ： https://store.steampowered.com/app/4083790/SHIKAQ/

※Playtestへの参加およびウィッシュリスト登録はこちらから









■ 関連リンク

公式サイト ： https://shika-q.com

公式X(Twitter)： https://x.com/sikaq_info

Steam ： https://store.steampowered.com/app/4083790/SHIKAQ/

YouTube ： https://www.youtube.com/@SHIKA-QOFFICIAL-z4m

Discord ： https://discord.gg/wnZAxBqd4W









■ 会社概要

社名 ：株式会社アグニ・フレア

所在地：神奈川県横浜市港北区新横浜2-17-19 HF新横浜ビル6F

代表者：代表取締役 稲葉 剛士

設立 ：2010年12月21日

資本金：2,000,000円