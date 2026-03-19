青森県弘前市では、国の重要無形民俗文化財に指定されている「弘前ねぷた」の魅力や熱気を、より多くの方に身近に感じていただくため、2026年5月29日(金)に兵庫県神戸市で開催予定の「弘前ねぷた in 神戸2026」に出陣する大型弘前ねぷたに参加体験していただける方を、ふるさと納税の特典(※返礼品ではありません)として募集いたします。





弘前ねぷた in 神戸(2025年の様子)





■特典概要

日程： 2026年5月29日(金)

場所： 神戸ハーバーランド umieモザイク前(高浜岸壁)

内容： 弘前ねぷた in 神戸2026で運行する弘前ねぷた本体を曳いてベイエリアを練り歩く体験





■対象となる方

2026年3月19日(木)～4月29日(水)に弘前市ふるさと納税で「弘前4大まつり応援コース」へ1万円以上寄附した方

※弘前市民以外の方は、特典とは別に返礼品をお選びいただけます。

※申し込み多数の場合抽選となります。





■募集人数

10名(寄附者を含めて2名まで申し込み可能)





■申込み方法

寄附完了後に、弘前市広聴広報課ふるさと魅力発信係アドレス( furusato@city.hirorsaki.lg.jp )宛に必要事項(寄附者名、参加希望人数、住所、弘前ねぷたin神戸2026への参加を希望する旨)をメール送信する。





■申込期間

2026年3月19日(木)～4月29日(水)





■注意事項

・申し込み多数の場合抽選にて決定させていただきます。

・当選の発表は、5月上旬頃に当選通知の発送をもって代えさせていただきます。

※落選された方へのご連絡は行いませんので予めご了承ください。

・会場までの移動にかかる費用は参加者様のご負担となります。

・約8メートルのねぷたを曳くため、体力に自信のある方を対象としております。

・弘前ねぷた in 神戸2026の詳細は4月下旬頃決定します。





弘前ねぷた本体を曳く人





〈弘前ねぷたまつりとは〉

三国志や水滸伝などの武者絵を題材とした勇壮華麗なねぷたが、城下町弘前を練り歩く夏まつりです。

由来は諸説ありますが、忙しい夏の農作業の妨げとなる眠気や怠け心などを流す、「眠り流し」という農民行事から生まれ、ねぷたの語源も、この「眠り流し」から「ねむたながし」「ねむた」「ねぷた」と転訛したのではないかと言われており、1980年に国の重要無形民俗文化財に指定されました。毎年8月1日～8月7日まで開催します。









【弘前市ふるさと納税年度末大感謝祭開催中】

弘前市では、日頃のご支援に感謝を込めて、2026年3月31日(火)まで年度末大感謝祭を実施、一部返礼品の寄附金額の見直しを行っております。ぜひこの機会にご検討ください。

みなさまからのご寄附は、弘前市を支えるさまざまな事業に活用させていただきます。





ふるさと納税年度末大感謝祭





■青森県弘前市ふるさと納税の詳しい情報については、弘前市ホームページをご確認ください。

https://www.city.hirosaki.aomori.jp/jouhou/seido/hirosakiouenn-hurusato.html