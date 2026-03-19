パソコン工房・グッドウィルを運営する株式会社ユニットコム（代表取締役：端田 泰三、本社：大阪市浪速区）は、中古商品のご購入・買取が大変お得になるパソコン工房会員様限定『スーパー中古の日』を、2026年3月20日（金・祝）から2026年4月19日（日）の間の各日程にて開催いたします。

■「買う」のも「売る」のもお得な『スーパー中古の日』を開催

全国のパソコン工房店舗ならびにWEB通販サイトでは、当社指定日ならびに5のつく日と土日祝に開催中の「中古の日」を大幅にパワーアップし、パソコン工房会員様限定の『スーパー中古の日』として開催いたします。

・「買う」のもお得

対象中古商品のご購入が最大20％OFF※最大20％OFFは当社指定の対象商品となります。

・「売る」のもお得

当社買取対象商品の買取が最終査定額より10％UP

『スーパー中古の日』開催日

2026年3月20日（金・祝） ～ 3月29日（日）2026年4月4日（土） ～ 4月5日（日）2026年4月11日（土） ～ 4月12日（日）2026年4月15日（水）2026年4月17日（金） ～ 4月19日（日）

『スーパー中古の日』WEB通販サイトでのご購入ページURL：https://www.pc-koubou.jp/pc/super_used_day.php『スーパー中古の日』買取情報ページURL：https://www.pc-koubou.jp/kaitori/re/camp-super-chukoday-2026spring.htmlお近くのパソコン工房店舗情報はこちらURL：https://www.pc-koubou.jp/shopinfo/map/

■対象中古商品のご購入が最大20％OFF

『スーパー中古の日』開催日は、中古パソコン、中古PCパーツ、中古周辺機器、中古スマホなど対象中古商品のご購入がパソコン工房会員様限定で最大20％OFFと大変お得になります。ぜひこの機会をお見逃しなく。※最大20％OFFは当社指定の対象商品となります。

・さらに「超還元プログラム」にて最大8,000円分相当※の還元も併用が可能

対象の中古パソコンをご購入のうえ中古3年延長保証、または中古3年延長保証と同時に指定の月額会員サービスにご加入をいただきますと現在実施中の「超還元プログラム」にて最大8,000円分相当※の還元も併用が可能です。※最大8,000円分相当の還元額は当社指定条件での適用となります。※店舗では当社直営店舗でご利用いただける「当社商品券」での還元、パソコン工房WEB通販サイトでは「パソコン工房ポイント」での還元となります。パソコン工房「超還元プログラム」情報ページURL：https://www.pc-koubou.jp/shopinfo/contents/kangen_program.php

■当社買取対象商品の買取が最終査定額より10％UP

『スーパー中古の日』開催日は、当社買取対象商品を買い取らせていただくと、最終査定額より10％UPいたします。※いずれも正常動作するものが対象となります。※査定減額がある場合は、減額後の最終査定額からの増額となります。※「ソフマップ ユーフロント」併設店舗ではスマートフォンは本キャンペーンの買取増額対象外となります。※詳しい条件については店頭にてお問い合わせください。※本キャンペーンは他のキャンペーンとの併用はできません。※本キャンペーンは予告なく変更・終了する場合がございます。あらかじめご了承ください。

■『スーパー中古の日』ご利用条件

パソコン工房店舗でのご利用：パソコン工房各店「LINE会員」または「ユニットコム ビジネスご優待会員」へのご登録が必要となります。パソコン工房WEB通販サイトでご利用の場合：「パソコン工房WEB会員」または「ユニットコム ビジネスご優待会員」へのご登録が必要となります。※上記いずれかの条件を満たしているお客様を「パソコン工房会員様」と呼称させていただいております。

■パソコン工房は『中古買取強化宣言』を実施中！

全国のパソコン工房店舗および宅配買取サービスでは、『中古買取強化宣言』としてゲーミングPC、デスクトップPC、ノートPCやPCパーツ（CPU、マザーボード、メモリ、グラフィックスカード）などの買取査定額を大きく改定！さらに現在「当社指定ゲーミング PC の買取で、パソコン工房会員様限定に、最大5万円分相当の商品券（またはポイント）プレゼント」も実施中です。※最大5万円分相当のプレゼントは、当社指定の買取金額での条件となります。最大5万円分相当の商品券（またはポイント）プレゼントの詳しい情報はこちらURL：https://www.pc-koubou.jp/pc/gamingpc_kaitori_point_present.phpご自宅に保管されたままのパソコン・PCパーツなどがございましたら、ぜひこの機会にパソコン工房へお持ち込みいただくか、宅配買取サービスをご利用ください。お近くの店舗はこちらからご覧ください。URL：https://www.pc-koubou.jp/shopinfo/map/宅配買取はこちらからご覧ください。URL：https://www.pc-koubou.jp/kaitori/re/kaitori_kyouka_sengen.html

■買取上限価格は、WEBにて事前に確認ができます。

パソコン工房での買取上限価格やキャンペーン情報は、事前に買取価格の検索ページにて確認することができます。ぜひご利用ください。（表示される買取上限価格はキャンペーン適用前の上限価格となります。）URL：https://www.pc-koubou.jp/kaitori/re/

■ご自宅からラクラク発送 宅配買取も行っております。

ご自宅から発送するだけで買取ができるパソコン工房 宅配買取のご利用もオススメです。パソコン工房 宅配買取の詳しい情報はこちらURL：https://www.pc-koubou.jp/kaitori/re/takuhai_kaitori.htmlパソコン工房では、お客さまにより満足していただける商品・サービスの提供に努めてまいります。

【会社概要】社名 株式会社ユニットコム運営ショップ名パソコン工房 URL : https://www.pc-koubou.jp/グッドウィル URL : https://www.goodwill.jp/代表者 代表取締役 端田 泰三本社所在地 〒556-0005 大阪市浪速区日本橋4-16-1事業内容iiyama PC （オリジナルパソコン）、パソコンパーツ、ソフトウェアパソコン周辺機器の販売、パソコン修理・サポートサービス、データ復旧サービス中古買取・販売、パソコンレンタル、メモリアーカイブサービス

本リリースに関するお問い合わせ先株式会社 ユニットコム 営業企画部 プロモーションGTel: 03-4334-9037 / Fax: 03-4334-9002E-mail: uni-kikaku@unitcom.co.jp