広島ホームテレビ（本社：広島県広島市中区白島北町19-2）は、2026年6月6日㈯に三原市芸術文化センター ポポロにおいて、フランスを代表するピアニスト、ジャン＝マルク・ルイサダによるピアノリサイタルを開催します。気品と情熱に満ちた本格派の演奏をお楽しみください。

名匠ルイサダが奏でる珠玉の名曲集 気品と情熱が響き合う、本格派ピアノ・リサイタル

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1985年のショパン国際ピアノ・コンクール入賞以来、世界的に活躍するフランスを代表するピアニスト ジャン＝マルク・ルイサダ。本リサイタルではハイドンの作品から、ショパンの幻想曲やノクターン、フォーレのノクターン、ショパンのスケルツォまで、多彩な作品を披露いたします。

ジャン＝マルク・ルイサダ ｜ プロフィール

ロンドンのメニューイン音楽学校を経てパリ国立音楽院に入学。1983年のディノ・チアーニ記念コンクール、1985年のショパン国際コンクールで入賞。その後、パリのシャンゼリゼ劇場、ニューヨークのカーネギーホール、ロンドンのウィグモアホールなど世界有数の舞台で活躍。日本には1990年代以降たびたび来日し、詩的で繊細な演奏で高く評価されており、特にショパン解釈の評価は顕著。近年は若手ピアニスト 角野隼斗の師匠としても知られています。

演奏曲目（予定）

ハイドン：ピアノ・ソナタ第13番 ト長調 Hob.XVI:6ハイドン：アンダンテと変奏曲 ヘ短調 Hob.XVII:6 作品83ショパン：幻想曲 へ短調 作品49ショパン：ノクターン第17番 ロ長調 作品62-1フォーレ：ノクターン第2番 ロ長調 作品33-2フォーレ : ノクターン第6番 変ニ長調 作品63ショパン：スケルツォ第2番 作品31※やむを得ない事情により、演奏曲目は変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。

公演概要

公演名：ジャン＝マルク・ルイサダ ピアノリサイタル 2026日時：2026年6月6日㈯ 14:00開演（13:15開場）会場：三原市芸術文化センター ポポロ料金：6,000円（全席指定・税込）※ご購入後のチケットの変更・キャンセル、及び営利目的のチケット転売はできません。※未就学児の入場はご遠慮ください。※車いす席、介助席は三原ポポロのみでの取り扱いとなります。

チケット

■ポポロTEL：0848ｰ81ｰ0886（9:00～20:00）※電話予約は発売日翌日からです■ポポロオンラインWEB受付：https://p-ticket.jp/mihara-popolo※ご利用には事前に利用登録が必要です■チケットぴあ 【Pコード：321-075】・WEB受付：https://t.pia.jp/pia/event/event.do?eventCd=2606778・店頭販売：セブン-イレブン「マルチコピー機」■ローソンチケット 【Lコード：62638】・WEB受付：https://l-tike.com/order/?gLcode=62638・店頭販売：ローソン「Loppi」、ミニストップ「Loppi」

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チラシ

＜お問合せ＞・HOMEイベントセンター TEL：082-221-7116（平日10:00～17:00）※HOMEイベントセンターでの、チケット予約・販売はありません。・三原市芸術文化センター ポポロ TEL：0848-81-0886（9:00～20:00）

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