医療事業者向け研修コンテンツを提供するヴェクソンインターナショナル株式会社（本社：東京都千代田区 代表取締役：兼久隆史）は、専門誌『特定行為看護』Vol.2 No.3を2026年3月20日（金）に発売いたします。

［特集］特定看護師の臨床推論－押さえておくべき知識と活かし方

特定行為研修において「臨床推論」は共通科目の1 つとして位置づけられ、期待される習得内容には、患者情報の整理と問題点の明確化、仮説と検証、適切な検査の選択、治療方針の決定と評価があります。講義や演習を経た修了生の声として、「医師の頭の中が理解できた」などの声がよく聞かれますが、一方で、いざ臨床現場に戻ったとき「どう活かしたらよいのか」というジレンマ、難しさに直面することもあるようです。本特集では、看護における臨床推論とは何かの明確化、および重要性を改めて示したうえで、特定看護師が実践で臨床推論を活かす具体的な思考プロセス（段階的思考の7Step）の手法を事例で提示・解説します。

**巻頭言****「医師の頭の中を理解する」から「全看護師の " 当たり前"」へ**臨床推論は特別な能力ではない、 看護師の日常である**Special Message****特定看護師の臨床推論に期待すること**" 看護師としての視点 " に基づく臨床推論を**総論****特定行為研修で臨床推論を学ぶことの重要性****１ 制度・研修の位置づけから** 専門職連携と患者アウトカム向上への寄与**２ 医師の立場から** “ 特定看護師ならではの推論 ” を武器に**実践****特定看護師が身につけておきたい 臨床推論の進め方****１ 看護における臨床推論の基本知識①** 臨床推論の基本的な概念とその特徴・プロセス**２ 看護における臨床推論の基本知識②** 臨床推論に活用される主な思考様式の種類と特徴**３ 臨床推論の進め方** 段階的思考過程の7Step**４ 事例で身につく臨床推論―段階的思考の7Step の活用** ①麻酔管理領域 ・術中麻酔管理中の患者の血圧が低下している ②外科術後領域 ・術後患者の体位変換時に血圧とCⅠ（心係数）が低下する ③慢性期領域 ・療養病棟に転院した誤嚥性肺炎患者の脱水が進行している ④緩和ケア領域 ・膵がん終末期患者の腹水が貯留している ⑤在宅領域 ・訪問看護を利用している心不全患者の倦怠感が増している

【特別記事】「特定行為」最前線 ー 2026年度診療報酬改定の「特定行為看護師」に関連するトピックス

・最重要課題は物価高騰への対応と医療従事者の賃上げ・確保・2026 年度改定での「特定行為看護師」関連の動向

連載

**■〈巻頭連載〉わたしと特定行為研修** 第６回： 特定行為で得た、患者と医療スタッフへの貢献と成長のチャンス**■ 特定看護師へのエール！** ジェネラリストとしての看護師特定行為研修修了者**■ 手技別・特定行為ワンポイントレッスン ～うちの施設ではこうしています！～** 第７回：「 創傷管理関連」の実践 ● 褥瘡又は慢性創傷の治療における血流のない壊死組織の除去 ● 創傷に対する陰圧閉鎖療法**■ 特定看護師の活動リポート** 第７回：介護老人保健施設における特定看護師の役割～重症化予防とチーム活性化への取り組み ● 介護老人保健施設やすらぎ苑**■ 特定行為実践のショート事例集 ～成功事例・困難事例からピットフォールまで～** 第６回 ● 訪問看護ステーションにおける医療的ケア児に対する胃ろうカテーテル交換の事例 ● 透析患者の褥瘡処置の事例**■ 道又元裕のBIG MOUTH** 第３回：「手順書」という名の相棒（？）との格闘記**■ 薬別・特定行為ワンポイントレッスン** 第６回： 抗不安薬レンボレキサントはどんな薬？**■ 事例でわかる！ 臨床推論** 第７回： 時間経過を味方にする臨床推論～「様子を見る」を計画的な経過観察に変えるには？**■ 他のトコロの手順書、見てみたい！ 実践的手順書例集** 第６回：呼吸器（長期呼吸療法に係るもの）関連 気管カニューレの交換**■ 誌上版！定着化支援ライブ 「推論Q」** 第７回：テーマ「循環動態に係る薬剤投与関連」 持続点滴中のカテコラミンの投与量の調整**■「 栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連」につよくなる！栄養管理の知識と技術** 第６回：静脈栄養～選択基準、種類・特徴、合併症～

雑誌概要

誌 名：『特定行為看護』Vol.２ No.３発 行：2026年3月20日（年４回発行、９月・１２月・３月・６月）定 価：3,630円（本体3,300円＋税）I S B N：978-4-910689-18-0発行所：ヴェクソンインターナショナル株式会社

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次号予告！

**［特集１］在宅・慢性期領域における特定行為のいま****■ 巻頭メッセージ** 訪問看護を含めた多角的システムで「特定看護師」がもはや地域で不可欠の存在に**■ 総論** 在宅領域における特定行為の現状・課題・取り組み １．データからみる ２．訪問看護の現場から ３．訪問看護ステーション経営者の視点からみる**■ 各論** 在宅領域で活きる特定看護師の力～施設特長・働き方と実践事例**［特集２］****事例からわかる共通科目・区分別科目 完全マスター**共通科目完全マスター［フィジカルアセスメント編]／ほか※内容に一部変更が生じる場合があります。

ヴェクソンインターナショナル株式会社について

当社は、医療従事者向けにICTを活用した教育コンテンツを企画・提供している会社です。特に看護分野に注力し、基礎から臨床・訪問看護、看護管理まで幅広い内容を展開。約2,300の医療施設で導入され、現場経験豊富な専門家が制作に関わることで、実践的かつ高品質なコンテンツを提供しています。

会社概要

**会社名：ヴェクソンインターナショナル株式会社**代表者：代表取締役 兼久 隆史所在地：東京都千代田区神田駿河台四丁目6番地 御茶ノ水ソラシティアカデミア５階事業内容： ・ヘルスケア分野（医療・福祉等）における事業計画・実施及びコンサルタント業務全般 ・医療・福祉・保健における教育研修業務 ・システムの企画、開発、設計、販売、管理等の業務 ・出版業務 ・人材紹介業連絡先：TEL 03-6272-8408／FAX 03-6272-8409E-mail：info@vexon-intnl.com

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