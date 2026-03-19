シンガーソングライターのツチヤカレンが、デジタルシングル「こどくトロイ」を3月25日(水)に配信することが決定し、そのジャケット写真と歌詞も公開となった。 今作「こどくトロイ」は、SNSが生活の一部となった現代社会を背景に、人と簡単につながれる時代でありながらも拭いきれない孤独や不安などの感情をテーマにした楽曲。タイムラインに流れ込む他人の近況や、情報過多の世界の中で揺れ動く心情を、鋭い視点で描き出している。「こどくトロイ」についてツチヤカレンは次のようにコメントしている。 お久しぶりの新曲をリリースすることができました。 SNSがあるためにあるトラブルだったり、怒りみたいなものがテーマになっています。 簡単に人と繋がれるネットワーク時代に、孤独や寂しさを感じるときがあるし、スマホが身体の一部になっている感覚に怖いと思う時もあります。 私自身、多面性を意識して曲作りしているので、ツチヤカレン楽曲にはいろんなカラーがある中の、ネイビー的な役割の楽曲に仕上がったと思います。 歌詞を無視したとしてもサウンドだけでとてもわくわくする楽曲でもあると思っているので、好きに解釈しながら楽しんで貰えたら嬉しいです。

■ こどくトロイ歌詞先行公開

Uta-Net : https://www.uta-net.com/song/389773/UtaTen : https://utaten.com/lyric/ma26031710/

■ リリース情報

ニューデジタルシングル「こどくトロイ」2026年3月25日（水）配信

https://karen-tsuchiya.lnk.to/kodoku-troy_paps

▼配信リンクhttps://karen-tsuchiya.lnk.to/kodoku-troy※2026年3月25日（水）0:00より有効

■ ホームページ / SNS

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