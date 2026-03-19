株式会社ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス(本社：神奈川県横浜市 代表取締役：堤 聡）は、新刊「月刊エレクトーン2026年4月号」を、2026年3月19日に発売いたします。

月刊エレクトーン2026年4月号は、【演奏が変わる！プロの実践アイデア～ELS-03シリーズ 新機能研究 Part2】と【リズム打ち込みにチャレンジ☆スペシャル～ELS-03シリーズでも組んでみよう！】の2大特集です。第1特集【ELS-03シリーズ 新機能研究 Part2】では、前回3月号に引き続き、発売されたばかりの"エレクトーン STAGEA ELS-03シリーズ"の新機能「ライブエクスプレッションコントロール」に迫ります。前回ご紹介した、川上天馬さん、倉沢大樹さん、中野正英さん、和田侑記さんによる〈ロンドンデリー・エア〉演奏動画について、どのような発想で「ライブエクスプレッションコントロール」を駆使して演奏したのか、そのレジストレーションの設定方法を交え、解説しています。第2特集【リズム打ち込みにチャレンジ☆スペシャル～ELS-03シリーズでも組んでみよう！】では、本誌連載講座のスペシャル版として、新たに登場したELS-03シリーズの特徴からリズムの打ち込み方までご紹介いたします。今月のピックアップアーティストは、3月18日にニューアルバム『Biblion』をリリースしたインストゥルメンタルバンド、DEZOLVEのメンバー、友田ジュンさん（Key）、兼子拓真さん（Ba）、山本真央樹さん（Dr）の3人にインタビュー。また、エレクトーンプレイヤーとして新たな一歩を踏み出した、大畑莉紗さんにもお話を伺いました。「ライブ イベントレポート」は、柏木玲子さんを中心に、エレクトーンプレイヤー窪田宏さんと鷹野雅史さん、ピアニストの武本和大さんとRINAさん、そしてフリューゲルホルンやトランペットも吹きこなす藤井空さんが集ったスペシャルライブ、TRIO THE K(窪田宏さん、窪田ひかりさん（Pf）、窪田大志さん（Dr))の故郷・北海道でのライブの模様などを掲載。

【収載楽曲】●マンスリースコア・AIZO（King Gnu） *TVアニメ『呪術廻戦』第3期「死滅回游 前編」オープニングテーマ・STARS（Snow Man）・Again（Mr.Children） *TBS系 日曜劇場『リブート』主題歌・lulu.（Mrs. GREEN APPLE） *TVアニメ『葬送のフリーレン』第2期 オープニングテーマ●かんたん初級アレンジ・徹子の部屋のテーマ *テレビ朝日系『徹子の部屋』テーマソング●リクエスト・プロポーズ（なとり）●今でも弾きたい 日本のヒット・メロディー・赤いスイートピー（松田聖子）●洋楽・名曲コレクション・She（エルヴィス・コステロ）●みんな大好き！インスト曲♪・オルクドール～プラチナの風（葉加瀬太郎） *東海東京フィナンシャル・グループ「東海東京フィナンシャル・グループ」CMソング●アレンジのコツ 教えます！ アレンジ塾・さくらさくら●エレクトーン＆エレクトーン アンサンブルスコア・Love so sweet（嵐）全11曲

【試聴動画】https://sheetmusic.jp.yamaha.com/blogs/journal/electone※一部楽曲を除く【別売レジストデータ】 ○対応機種：ELS-02C/ ELS-02/ ELS-02X/ ELC-02/ ELB-02/ ELS-01C/ ELS-01/ ELS-01X/ D-DECK○データご購入：（1）Muma（2）ぷりんと楽譜（PCサイト） https://www.print-gakufu.com/（3）ヤマハミュージックデータショップ https://yamahamusicdata.jp/

商品情報

月刊エレクトーン2026年4月号

定価：1,320円（10％税込） ※特別定価仕様：A4判縦／116ページ 発売日：2026年3月19日発売 JANコード：4912020610465商品コード：GTM01102839https://www.ymm.co.jp/p/detail.php?code=GTM01102839

https://sheetmusic.jp.yamaha.com/products/4912020610465https://www.amazon.co.jp/dp/B0GQ4797JH

お求めは、全国ヤマハ特約楽器店・書店または各オンラインショップまで。

【本商品に関するお問い合わせ】 (株)ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス ミュージックメディア部問い合わせフォーム：https://inquiry.yamaha.com/contact/?act=2008&lcl=ja_JP