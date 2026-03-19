劇団ミュOp.6 ミュージカル『妻と飛んだ特攻兵』が2026年6月18日(木)～2026年6月29日(月)にウッディシアター中目黒（東京都目黒区上目黒２丁目４３－５ B1F）にて上演されます。チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて2026年4月25日(土)12：00～一般販売開始の予定です。

2026年4月25日(土)12：00～一般販売開始予定https://www.confetti-web.com/@/gekidanmu_op6

▼あらすじ Inspired by true story.

終戦直前。映画館で出会った哲也と昌子は強く惹かれ合うも、哲也は飛行兵の教官として満洲へ赴任した。一度は別れた二人だったが、昌子はなんとか満洲へ渡り、哲也と再会。ささやかな新婚生活を始める。だが哲也は自分の教え子たちが特攻で命を落としていくことに苦悩する。やがて戦争が終わり、大混乱となる満洲。ソ連軍が国境を越えて満洲の日本人を次々と虐殺しているという情報を得た哲也ら飛行兵たちは、民間の日本人を守るために（終戦したにも関わらず）ソ連軍への特攻を決意する。「その特攻機に私も乗せて下さい。辱めを受けるより、あなたとともに」そう昌子は哲也に告げるのであった……。

■日本ミュージカル界の寵児へ。異例のスピードで頂点へ挑む"劇団ミュ"

2024年の旗揚げ以来、音響機材を一切使用しない“生声・生演奏”の作劇で話題を呼んでいる「劇団ミュ」。昨年10月に上演した『Jeanne d'Arc -ジャンヌ・ダルク-』が、国内初の本格ミュージカルアワード「Musical Awards TOKYO 2026」において、【大賞】【作品賞（500席以下部門）】【新人賞（川嵜心蘭）】という主要3部門にノミネートされる快挙を成し遂げました。動員数も、旗揚げ公演の約1,100名から前回公演では2,000名を超えるなど、着実にファンを増やし、日本発のミュージカルを世界へ発信すべく、飛躍を続けています。

■ テレビドラマ化の脚本も書いた主宰

ミュージカル『妻と飛んだ特攻兵』の原作は、終戦直後に起きた史実を掘り起こしたノンフィクション（豊田正義著／角川文庫）です 。同著は2015年にテレビドラマ化され、テレビ朝日系「戦後70年ドラマスペシャル」として成宮寛貴・堀北真希の主演で放送されました。そして、そのドラマの脚本を手掛けたのが劇団ミュ主宰の岡本貴也でした。テレビドラマ脚本も書いた主宰・岡本自らが描く、戦争の悲惨さと究極の夫婦愛。終戦前後の満洲で一組の夫婦が下した〈あまりに悲しい最期の決断〉を、魂を揺さぶるミュージカルとしてお届けします。

■ 続々と決まる大きな劇場での公演。演劇の聖地「紀伊國屋ホール」進出へ！

劇団ミュの挑戦は本作にとどまりません。本年12月には「あうるすぽっと」、そして2027年秋には演劇の聖地「紀伊國屋ホール」での公演も決定しています。続々と決まる大きな劇場での公演！その飛躍に向けて今回のOp.6は、大切な作品となります。

公演概要

劇団ミュOp.6 ミュージカル『妻と飛んだ特攻兵』公演期間：2026年6月18日(木)～2026年6月29日(月)会場：ウッディシアター中目黒（東京都目黒区上目黒2丁目43-5 B1F）■スタッフ原作：豊田正義 『妻と飛んだ特攻兵 8・19、満州最後の特攻』 （KADOKAWA刊）脚本・演出：岡本貴也音楽：鎌田雅人振付：富田彩演奏：植村カンナ（pf）黒岩玲音（perc） 歌唱指導：久野友莉 美術：荒川真央香 照明：岡田潤之 衣裳：上杉麻美 演出助手：矢島彩加 舞台監督：みさわだいち宣伝美術：二朗松田 宣伝ヘアメイク：真家愛子 票券：カンフェティ 制作：小原菜那子プロデューサー：瀬尾タクヤ 金吉唯彦企画・製作：劇団ミュ 主催：株式会社エイジポップ■公演スケジュール6月18日（木）14:00（空）／19:00（風）6月19日（金）14:00（風）／19:00（空）6月20日（土）13:00（空）／18:00（風）6月21日（日）12:00（風）／17:00（空）6月22日（月）14:00（風）／19:00（風）6月23日（火）14:00（空）／19:00（空）6月24日（水）14:00（風）／19:00（空）6月25日（木）14:00（風）／19:00（空）6月26日（金）14:00（空）／19:00（風）6月27日（土）13:00（空）／18:00（風）6月28日（日）12:00（風）／17:00（空）6月29日（月）12:00（空）／17:00（風）■チケット料金・特典付き前方席(1～3列)：9,500円（税込） ※〈非売品〉公演オリジナルグッズ付き・一般：8,500円（税込）

劇団ミュとは

「日本発のミュージカルを、世界へ！」マイクやスピーカーを一切使わない生の歌と生楽器でミュージカルをお届け。「日本発のミュージカルを、世界へ！」を標榜し、史実を基にした壮大な愛の物語を創作。世界に通用する日本オリジナル・ミュージカルを作り続けています！ 旗揚げ作品『Liebe』に続き、『ジャンヌ・ダルク』もミュージカルアワード東京に、二年連続ノミネート。劇団ミュHP https://gekidanmu.com劇団ミュX https://x.com/theater_mu

劇団主宰……岡本貴也（おかもとたかや）

劇作家、舞台演出家。15年再演が続いた超ヒット朗読劇『私の頭の中の消しゴム』を代表作に、『朗読活劇 信長を殺した男』『あの花咲く丘で、また君と出会えたら。』『恋空』『暗転セクロス』『音楽劇 李香蘭』『スイッチを押すとき』『ひまわりの歌』など数々のヒット舞台を生み続けている。歴史物とラブストーリーが得意。

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