『サウナラブ ～ミンナデトトノウ～ POP UP SHOP』3/27(金)スタート！
株式会社ソユーは、コラボレーションスペース事業「ファントエス」最新弾として、『サウナラブ ～ミンナデトトノウ～ POP UP SHOP』を全国のファントエスにて2026年3月27日(金)～4月21日(火)の期間限定で開催いたします。「サウナのある生活にもっとカワイイを！」をテーマにしたサウナグッズを取り扱い予定となっております。あの推しキャラクターがあなたのサウナのお供に♪ぜひご来店ください。
開催期間
2026年3月27日(金)～4月21日(火)
開催店舗
ファントエス イオンモール秋田店ファントエス ららぽーとEXPOCITY店ファントエス 北千住マルイ店ファントエス プライムツリー赤池店ファントエス ザ・モール仙台長町店ファントエス イオンモール天童店ファントエス 湘南モールフィル店ファントエス アリオ川口店ファントエス イオンモール札幌発寒店ファントエス エミフルMASAKI店ファントエス ニットーモール熊谷店※営業時間はファントエス公式HPをご確認ください※営業時間は急遽変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください※コラボドリンクの提供はございません※オンラインショップでの開催予定はございません
商品一覧
【取り扱いキャラクター】・サンリオキャラクターズ・ディズニー・ウルトラサウナ・ミニオン・ととのイーッ！ショッカーhttps://hunet-mall.jp/pages/saunalove
※「HUNET MALL」公式サイト（外部サイト）へ遷移します※一部商品の取り扱いはございません※商品は品切れの場合があります※在庫の有無は店舗までお問い合わせください
皆様にとって素敵な出会いとなるよう、従業員一同心を込めてお待ちしております。
©HUNET
■ファントエスとは
《キミの好きともっと会える、楽しめる》ファントエスはジャンルを問わず、様々な作品と期間限定で登場するコラボレーションスペースです。ここでしか味わえないワクワクの体験を提供いたします。
【ファントエス イオンモール秋田店】 秋田県秋田市御所野地蔵田一丁目1番1号イオンモール秋田2F【ファントエス ららぽーとEXPOCITY店 】 大阪府吹田市千里万博公園2-1ららぽーとEXPOCITY3階【ファントエス 北千住マルイ店】 東京都足立区千住3-92 北千住マルイ5F【ファントエス プライムツリー赤池店】 愛知県日進市赤池町箕ノ手1番 PRIMETREE AKAIKE 3F【ファントエス ザ・モール仙台長町店】 宮城県仙台市太白区長町7丁目20番3号 ザ・モール仙台長町店3F【ファントエス イオンモール天童店】 山形県天童市芳賀タウン北四丁目1番1号 イオンモール天童2階【ファントエス 湘南モールフィル店】 神奈川県藤沢市辻堂新町四丁目1番1号 湘南モールFILL2F【ファントエス アリオ川口店】 埼玉県川口市並木元町1番79号 アリオ川口3F【ファントエス イオンモール札幌発寒店】 北海道札幌市西区発寒8条12丁目1番1号 イオンモール札幌発寒3F【ファントエス エミフルMASAKI店】 愛媛県伊予郡松前町筒井850番地 エミフルMASAKI AM棟1F【ファントエス ニットーモール熊谷店】 埼玉県熊谷市銀座二丁目245番地 ショッピングセンターニットーモール4Fhttps://funtos.jp/news/2026/03/19/354.phphttps://funtos.jp/
https://twitter.com/https://x.com/FUNTOS17058649/status/2034464885845750121/status/https://x.com/FUNTOS17058649/status/2034464885845750121?ref_src=twsrc%5EtfwTwitter投稿 :https://twitter.com/https://x.com/FUNTOS17058649/status/2034464885845750121/status/https://x.com/FUNTOS17058649/status/2034464885845750121