「黒麦まんじゅう本舗」(運営：株式会社村の駅/所在地：伊豆・村の駅ラスカ熱海(静岡県熱海市)では、2026年3月19日(木)より今年も季節限定の「ずんだまんじゅう」の販売を開始いたします。

「ずんだまんじゅう」は、昨年6月に店舗にて実施された第1回黒麦総選挙の季節まんじゅうの中で、お客様投票1位を獲得した、季節まんじゅうで1番人気のおまんじゅうです。

熱海屈指のパワースポットである來宮神社所縁の縁起物“麦こがし(※1)”を使用し、しっとりもちもちとした食感が特徴の「黒麦まんじゅう」に、一足先にさわやかな春を楽しむ「ずんだまんじゅう」を季節限定の味わいとして加え、熱海土産として季節の味をお届けします。

※1)大麦を炒ってから挽いた粉のこと。來宮神社の神様への特別なお供え物で熱海に所縁の深い縁起物とされています。





ずんだまんじゅう

過去におこなった黒麦総選挙の様子





【商品情報】

熱海の縁起物である麦こがしを練りこんだ ほんのり香ばしくモチモチの生地に、枝豆の粒々とした食感が美味しい“ずんだ”餡を包みました。モチモチとした食感と、ずんだの爽やかな香りと味わい、麦こがしの香ばしさが、ふわっとお口の中に広がります。あっさりとした甘さで、爽やかな新緑の季節に美味しくお召し上がりいただけます。すがすがしい熱海の新緑とともに、おたのしみください。





価格 ：1個130円(税込)／ 6個入り820円(税込)

アレルギー：小麦・乳成分・大豆





ずんだまんじゅう 6個箱

季節のつめ合わせ





【6個箱】

爽やかな黄緑色は新緑カラー。そこへ黒麦まんじゅう本舗のトレードマークである真っ赤な天狗と、コロンとしたずんだのイラストが目立つ包装デザインです。季節感のあるパッケージは今の時期の熱海土産におすすめです。









【季節のつめあわせ】

しっとりもちもちの「黒麦まんじゅう」と季節限定の「ずんだまんじゅう」の二つの味が愉しめるつめ合わせもご用意しております。黒麦まんじゅう3個、ずんだまんじゅう3個の全6個入りです。





「熱海に暮らす方々や、熱海を訪れる方々に熱海の人たちが昔から大切にしてきた『麦こがし』にまつわる伝統とご利益、そして、皆様にたくさんのおめでたいご縁がありますように。」

そんな願いを込めた、季節限定の特別なギフトセットです。





価格 ：6個入り 788円(税込)

アレルギー：小麦・乳成分・大豆





黒麦まんじゅうについて





【黒麦まんじゅう本舗の想い】

黒麦まんじゅう本舗は「美味しいお菓子で一人でも多くのお客様に喜んでいただきたい」という創業者の創業原点の心をもって、黒麦まんじゅうを販売し続けております。そして、私たちも熱海を支え、盛り上げる一員になることを目指し、皆様に熱海の伝統と文化、そしてご縁を黒麦まんじゅうに乗せてお届けしてまいります。





黒麦まんじゅう

黒麦まんじゅう 6個入





【黒麦まんじゅう とは】

たっぷりの特製黒蜜を使用した生地に熱海の縁起物である「麦こがし」を練りこみ、低温でじっくり蒸しあげました。しっとりモチモチとした食感と麦こがしの香ばしさが美味しい、熱海生まれの温泉まんじゅうです。樹齢2,000年を超える大楠があり日本屈指のパワースポットとされる熱海・來宮神社への奉納菓子です。

地域の皆様や熱海に訪れたお客様から愛されて、累計売上販売個数440万個を突破いたしました。

価格： 1個118円(税込)／6個入り756円(税込)／12個入り1,512円(税込)

アレルギー：小麦





樹齢2,000年を超える大楠／奉納の様子





【「麦こがし」とは】

大麦を炒ってから挽いた粉のこと。來宮神社の神様への特別なお供え物で、夏の例大祭で神様の先導役である猿田彦命が振りまく麦こがしがかかると、災いを祓い、健康長寿のご利益が得られるという言い伝えがあり、熱海に所縁の深い縁起物とされています。





「麦こがし」とは





【「猿田彦命」とは】

夏の例大祭で神様の先導役である猿田彦命は真っ赤な顔に長い鼻をもつことから、天狗の原型とされています。そこから黒麦まんじゅう本舗の「天狗」のキャラクターが生まれました。









【主な販売場所】

・伊豆・村の駅 ラスカ熱海店(ラスカ熱海 1階)

・オンラインショップ(静岡うまちょく便)

https://umachokubin.com/view/category/kurmugimanjuhonpo









【店舗概要】

店舗名 ： 黒麦まんじゅう本舗

所在地 ： 静岡県熱海市田原本町11-1ラスカ熱海1階

伊豆・村の駅ラスカ熱海店内

営業時間： 9：00～19：00

URL ： http://kuromugimanjyu.com/

TEL ： 0557-81-0051









【会社概要】

会社名 ： 株式会社村の駅

所在地 ： 〒411-0815 静岡県三島市安久322-1

代表者 ： 代表取締役 瀬上恭寛

設立 ： 2008年3月

事業内容： 農産物直売所運営・販売

公式HP ： http://www.muranoeki.com/