京都府と滋賀県で焼肉店運営を行う株式会社フレイバー・プラザ(所在地：京都府京都市、代表取締役：堀 辰昭)は、2026年3月より、一頭買いの強みを活かした新メニュー『極・和牛骨ラーメン』の提供を焼肉家蔵の南草津店・松井山手店にて開始いたします。信州プレミアム和牛の牛骨を100％使用した、焼肉専門店だからこそ到達できた「最後の一滴まで和牛」を堪能できる一杯です。





極・和牛骨ラーメン





■商品開発に至った背景：「命を余すことなく、美味しくいただく」

和牛の卸売・小売を自社で手掛ける当社は、生産者との相対取引により、通常は特定が困難な「信州プレミアム和牛」の牛骨のみを限定して仕入れることが可能です。食肉として使用される部位以外の「骨」にも、和牛本来の深い旨味が眠っています。SDGsの観点から「命の循環」を大切にし、未利用資源に新たな価値を与えるため、試行錯誤の末にこの牛骨ラーメンが誕生しました。





【メニュー詳細】

商品名：極・和牛骨(わぎゅうこつ)ラーメン

価格 ：780円(税込858円) ※1日20食限定

特徴 ：

・贅沢な出汁：信州プレミアム和牛の骨を長時間じっくり炊き上げ、

あっさりとした口当たりの中に、和牛特有の甘みと

コクが凝縮された黄金色のスープ。

・トッピング：チャーシューの代わりに、低温調理で仕上げた

「和牛ローストビーフ」を贅沢にトッピング。

・ペアリング：焼肉の締めとしてはもちろん、お肉と一緒に注文しても

重くならない絶妙なバランスを実現しました。

・長時間じっくりと炊き出したスープは、和牛骨ならではの濃厚な旨みと

まろやかなコクが特徴です。湯気とともに立ち上る和牛脂の甘く香ばしい

香りが食欲を誘い、口に含めば奥行きのある旨みが広がります。

後味は重すぎず、和牛の上質な脂の余韻が心地よく残る一杯に仕上げました。





スープ

炊き出し





■取り扱い店舗概要

▼松井山手店

店名 ：焼肉家蔵 松井山手店

所在地 ：京都府京田辺市山手中央3-2 ブランチ松井山手内1F

アクセス ：JR学研都市線 松井山手駅 徒歩3分

営業時間 ：ランチ …11:00～14:30(Lo14:00)

：ディナー…17:00～22:00(Lo21:30)

定休日 ：水曜日

客席 ：ソファー席5卓(4名掛け) 掘りごたつ席6卓(4名掛け)

個室1部屋 合計44席

禁煙・喫煙：全席禁煙

駐車場 ：ブランチ松井山手の立体駐車場をご利用ください

松井山手外観

【焼肉家蔵 松井山手店 外観】





▼南草津店

店名 ：焼肉家蔵 南草津店

所在地 ：滋賀県大津市青山5丁目13-7

アクセス ：JR東海道本線 南草津駅 バス15分

営業時間 ：ランチ …11:30～14:30(Lo14:00)

：ディナー…17:00～22:00(Lo21:30)

定休日 ：水曜日

客席 ：ソファー席6卓(6名掛け)

掘りごたつ席8卓(6名掛け6卓、4名掛け2卓)

個室8部屋 合計80席

禁煙・喫煙：全席禁煙

駐車場 ：プロムナード青山内の駐車場をご利用ください

南草津外観

【焼肉家蔵 南草津店 外観】









■焼肉家蔵について

「焼肉家蔵(やきにくかぐら)」は、和牛の真髄を追求する特別な焼肉店です。40年にわたり、職人の目利きによって厳選された和牛を一頭丸ごと買い付け、その日の一番美味しい状態でお客様に提供しています。産地にこだわらず、最良の和牛をリーズナブルな価格で提供するため、常に数十種類以上の和牛を取り揃えています。

店内には精肉店が併設されており、豊富な種類と抜群の鮮度を誇る和牛を、直接お客様にお届けできることが当店の強みです。和モダンな内装が施された店内は、極上の焼肉体験をさらに引き立てます。

ランチタイムには、厳選された和牛を使った牛カツ、ローストビーフ丼、焼肉ランチなど、多彩なメニューをご用意。ディナータイムには、ワンランク上の焼肉やステーキをゆったりと堪能していただけます。

焼肉家蔵は、こだわり抜かれた和牛と特別なひとときをご提供いたします。





店内1

【店舗横に上質な和牛を取り揃えた精肉店を併設】





店内2

【数十種類の精肉を常時販売しています】









■会社概要

商号 ： 株式会社フレイバー・プラザ

代表者 ： 代表取締役 堀 辰昭

所在地 ： 〒601-8126 京都府京都市南区上鳥羽南花名町43番地

設立 ： 1995年1月

事業内容： 精肉販売、精肉卸、工食品販売、惣菜販売、飲食店経営

資本金 ： 1,000万円

URL ： http://flavorplaza.co.jp/