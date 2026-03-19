希少な「信州プレミアム和牛」の骨を余すことなく活用 サステナブルな一杯『極・和牛骨ラーメン』新登場！～焼肉家蔵にて、1日20食限定で3月19日より提供開始～
京都府と滋賀県で焼肉店運営を行う株式会社フレイバー・プラザ(所在地：京都府京都市、代表取締役：堀 辰昭)は、2026年3月より、一頭買いの強みを活かした新メニュー『極・和牛骨ラーメン』の提供を焼肉家蔵の南草津店・松井山手店にて開始いたします。信州プレミアム和牛の牛骨を100％使用した、焼肉専門店だからこそ到達できた「最後の一滴まで和牛」を堪能できる一杯です。
極・和牛骨ラーメン
■商品開発に至った背景：「命を余すことなく、美味しくいただく」
和牛の卸売・小売を自社で手掛ける当社は、生産者との相対取引により、通常は特定が困難な「信州プレミアム和牛」の牛骨のみを限定して仕入れることが可能です。食肉として使用される部位以外の「骨」にも、和牛本来の深い旨味が眠っています。SDGsの観点から「命の循環」を大切にし、未利用資源に新たな価値を与えるため、試行錯誤の末にこの牛骨ラーメンが誕生しました。
【メニュー詳細】
商品名：極・和牛骨(わぎゅうこつ)ラーメン
価格 ：780円(税込858円) ※1日20食限定
特徴 ：
・贅沢な出汁：信州プレミアム和牛の骨を長時間じっくり炊き上げ、
あっさりとした口当たりの中に、和牛特有の甘みと
コクが凝縮された黄金色のスープ。
・トッピング：チャーシューの代わりに、低温調理で仕上げた
「和牛ローストビーフ」を贅沢にトッピング。
・ペアリング：焼肉の締めとしてはもちろん、お肉と一緒に注文しても
重くならない絶妙なバランスを実現しました。
・長時間じっくりと炊き出したスープは、和牛骨ならではの濃厚な旨みと
まろやかなコクが特徴です。湯気とともに立ち上る和牛脂の甘く香ばしい
香りが食欲を誘い、口に含めば奥行きのある旨みが広がります。
後味は重すぎず、和牛の上質な脂の余韻が心地よく残る一杯に仕上げました。
スープ
炊き出し
■取り扱い店舗概要
▼松井山手店
店名 ：焼肉家蔵 松井山手店
所在地 ：京都府京田辺市山手中央3-2 ブランチ松井山手内1F
アクセス ：JR学研都市線 松井山手駅 徒歩3分
営業時間 ：ランチ …11:00～14:30(Lo14:00)
：ディナー…17:00～22:00(Lo21:30)
定休日 ：水曜日
客席 ：ソファー席5卓(4名掛け) 掘りごたつ席6卓(4名掛け)
個室1部屋 合計44席
禁煙・喫煙：全席禁煙
駐車場 ：ブランチ松井山手の立体駐車場をご利用ください
松井山手外観
【焼肉家蔵 松井山手店 外観】
▼南草津店
店名 ：焼肉家蔵 南草津店
所在地 ：滋賀県大津市青山5丁目13-7
アクセス ：JR東海道本線 南草津駅 バス15分
営業時間 ：ランチ …11:30～14:30(Lo14:00)
：ディナー…17:00～22:00(Lo21:30)
定休日 ：水曜日
客席 ：ソファー席6卓(6名掛け)
掘りごたつ席8卓(6名掛け6卓、4名掛け2卓)
個室8部屋 合計80席
禁煙・喫煙：全席禁煙
駐車場 ：プロムナード青山内の駐車場をご利用ください
南草津外観
【焼肉家蔵 南草津店 外観】
■焼肉家蔵について
「焼肉家蔵(やきにくかぐら)」は、和牛の真髄を追求する特別な焼肉店です。40年にわたり、職人の目利きによって厳選された和牛を一頭丸ごと買い付け、その日の一番美味しい状態でお客様に提供しています。産地にこだわらず、最良の和牛をリーズナブルな価格で提供するため、常に数十種類以上の和牛を取り揃えています。
店内には精肉店が併設されており、豊富な種類と抜群の鮮度を誇る和牛を、直接お客様にお届けできることが当店の強みです。和モダンな内装が施された店内は、極上の焼肉体験をさらに引き立てます。
ランチタイムには、厳選された和牛を使った牛カツ、ローストビーフ丼、焼肉ランチなど、多彩なメニューをご用意。ディナータイムには、ワンランク上の焼肉やステーキをゆったりと堪能していただけます。
焼肉家蔵は、こだわり抜かれた和牛と特別なひとときをご提供いたします。
店内1
【店舗横に上質な和牛を取り揃えた精肉店を併設】
店内2
【数十種類の精肉を常時販売しています】
■会社概要
商号 ： 株式会社フレイバー・プラザ
代表者 ： 代表取締役 堀 辰昭
所在地 ： 〒601-8126 京都府京都市南区上鳥羽南花名町43番地
設立 ： 1995年1月
事業内容： 精肉販売、精肉卸、工食品販売、惣菜販売、飲食店経営
資本金 ： 1,000万円
URL ： http://flavorplaza.co.jp/