和牛かばやき





京都府と滋賀県で焼肉店運営を行う株式会社フレイバー・プラザ(所在地：京都府京都市、代表取締役：堀 辰昭)は、2026年2月27日(金)より、和牛の新しい楽しみ方を提案する『和牛かばやき～信州プレミアム和牛蒸し～』を発売いたしました。和牛を「焼く」のではなく「蒸す」ことで実現した、お箸で解ける驚きの柔らかさ。3段階の味の変化を楽しめる、これまでにない和牛の逸品です。









■商品開発に至った背景

【「焼肉店の枠を超えた、和の職人技を家庭に届ける感動を」】

トレンドに敏感な主婦層やグルメ愛好家に向けて、焼肉の「ガッツリ」したイメージを覆す、上品かつ繊細なメニューを目指しました。鰻の蒲焼から着想を得つつ、和牛専門家としての知見を活かし、牛肉の脂の旨味と特製たれが最も調和する「蒸し」の工程を採用。和牛のポテンシャルを最大限に引き出した、当社にしかできない自信作です。

ウナギの蒲焼が、蒸しによって余分な脂を落とし、身をふっくらとさせるように、和牛もまた丁寧に蒸し上げることで、重さを感じさせない純粋な旨味だけが凝縮されます。和牛専門家としての自負と、日本の伝統食文化への敬意が詰まった一品です。









■メニュー詳細

● 商品名

和牛かばやき～信州プレミアム和牛蒸し～

● 価格

価格1,680円(税込1,848円) ※1日10食限定

● 特徴

職人の“蒸し”の工程： 厳選された和牛を、時間をかけて蒸し上げることで、ステーキや焼肉では到達できない「ホロホロと解ける食感」を生み出しました。

秘伝のタレと和牛の共演： 和牛の甘みと調和するよう調合された特製タレ。蒸すことでタレが肉の繊維の奥まで染み込み、噛むほどに深い味わいが広がります。





【お召し上がり方(三変の愉しみ)】

1. 一膳目： そのまま。蒸し上げた和牛のホロホロとした食感と、秘伝のタレの香ばしさを堪能。

2. 二膳目： 薬味を添えて。わさびや山椒、ネギを加え、和牛の甘みを引き立てる大人の味わい。

3. 三膳目： 締めの出汁茶漬け。厳選した和風出汁を注ぎ、さらさらと贅沢に締めくくる。









■取り扱い店舗概要

▼松井山手店

店名 ：焼肉家蔵 松井山手店

所在地 ：京都府京田辺市山手中央3-2 ブランチ松井山手内1F

アクセス ：JR学研都市線 松井山手駅 徒歩3分

営業時間 ：ランチ …11:00～14:30(L.O.14:00)

：ディナー…17:00～22:00(L.O.21:30)

定休日 ：水曜日

客席 ：ソファー席5卓(4名掛け) 掘りごたつ席6卓(4名掛け)

個室1部屋 合計44席

禁煙・喫煙：全席禁煙

駐車場 ：ブランチ松井山手の立体駐車場をご利用ください





松井山手外観





▼南草津店

店名 ：焼肉家蔵 南草津店

所在地 ：滋賀県大津市青山5丁目13-7

アクセス ：JR東海道本線 南草津駅 バス15分

営業時間 ：ランチ …11:30～14:30(L.O.14:00)

：ディナー…17:00～22:00(L.O.21:30)

定休日 ：水曜日

客席 ：ソファー席6卓(6名掛け)

掘りごたつ席8卓(6名掛け6卓、4名掛け2卓)

個室8部屋 合計80席

禁煙・喫煙：全席禁煙

駐車場 ：プロムナード青山内の駐車場をご利用ください





南草津外観





■焼肉家蔵について

「焼肉家蔵(やきにくかぐら)」は、和牛の真髄を追求する特別な焼肉店です。40年にわたり、職人の目利きによって厳選された和牛を一頭丸ごと買い付け、その日の一番美味しい状態でお客様に提供しています。産地にこだわらず、最良の和牛をリーズナブルな価格で提供するため、常に数十種類以上の和牛を取り揃えています。

店内には精肉店が併設されており、豊富な種類と抜群の鮮度を誇る和牛を、直接お客様にお届けできることが当店の強みです。和モダンな内装が施された店内は、極上の焼肉体験をさらに引き立てます。

ランチタイムには、厳選された和牛を使った牛カツ、ローストビーフ丼、焼肉ランチなど、多彩なメニューをご用意。ディナータイムには、ワンランク上の焼肉やステーキをゆったりと堪能していただけます。

焼肉家蔵は、こだわり抜かれた和牛と特別なひとときをご提供いたします。





店内1

店内2





■会社概要

商号 ： 株式会社フレイバー・プラザ

代表者 ： 代表取締役 堀 辰昭

所在地 ： 〒601-8126 京都府京都市南区上鳥羽南花名町43番地

設立 ： 1995年1月

事業内容： 精肉販売 精肉卸 加工食品販売 惣菜販売 飲食店経営

資本金 ： 1,000万円

URL ： http://flavorplaza.co.jp/