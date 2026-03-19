鳥取県北栄町から食を通して魅力を発信する「道の駅ほうじょう」(所在：鳥取県東伯郡、運営：株式会社ホシトリンク、以下：当施設)では、2026年3月20日(金)から、春のグルメ＆いちごパーティー！購入したいちごにたっぷりかける練乳Barや、いちごがオトクにゲットできるいちごサイコロゲーム！また、ねばりっこ食堂からは、鳥取の春をお楽しみいただける【ふぐメニュー】、とりどりベーカリーからも【宇治抹茶あんぱん】の季節メニューの登場！お土産商品も桜だんごにさくら大福、桜そばなどこの時期ならではの商品も取り揃えています！





公式サイト： https://michinoeki-hojo.com





道の駅ほうじょう 春のグルメ＆いちごパーティー ※写真はイメージです





■いちごのサイコロゲームで最大2パックを500円(税込)でゲット！

農産コーナーでは、下記期間限定で「いちごサイコロゲーム」を開催！

鳥取県産のいちごをご用意しております





サイコロを1回振って、「イチ」または「ゴ」が出たら…なんと2パックゲット！

他の数字が出ても、いちご1パックを500円(税込)でゲットできます！





≪開催日≫

・3月21日(土)10時～、14時～

・3月28日(土)10時～、14時～

≪料金≫

1回 500円(税込)

※数量限定のイベントです。

※なくなり次第終了となります。





いちごのサイコロゲーム ※写真はイメージです





■練乳Bar！いちごにたっぷり練乳をかけて、かけて、かけまくろう！

道の駅ほうじょう内にていちご(鳥取県産ほか)をご購入された方が対象！

さらに、いちごサイコロゲームでゲットしたいちごも対象です！

3月20日(金)から3月29日(日)の10日間、毎日開催です！





ご購入いただいたいちごを、その場でお楽しみいただけます





いちごといえば、やっぱり練乳！

お家になくても大丈夫。

道の駅ほうじょうで、なつかしの「練乳がけいちご」をお楽しみください。





練乳Bar！ ※写真はイメージです





■ねばりっこ詰め放題

下記期間中、ねばりっこの詰め放題も開催！

鳥取県産の名物！長芋より粘りが強く、旨味たっぷりのねばりっこの詰め放題！

とろろや磯辺揚げ、お好み焼きにぴったりの食材です！





≪開催日≫

・3月20日(金)10時～、14時～

・3月22日(日)10時～、14時～

・3月29日(日)10時～、14時～

≪料金≫

1回 500円(税込)

≪ルール≫

20秒





※数量限定のイベントです。

※なくなり次第終了となります。









■春到来！今だけのさくら商品！

◆桜だんご

8串入りの桜葉パウダーを使用した商品です！

価格 ：734円(税込)

アレルギー：乳成分





◆さくら大福

6個入りの桜もち。中身も桜あん入りの桜尽くしの商品です！

価格 ：810円(税込)

アレルギー：卵・乳成分





◆桜そば

2人前のつゆ付きそば。国産桜葉を練りこんだ、風味が豊かなそばです！

価格 ：756円(税込)

アレルギー：小麦・大豆・豚肉





今だけのさくら商品！





■ねばりっこ食堂からは、旬の味覚、ふぐ料理をご用意しました！

期間限定！ねばりっこ食堂では、鳥取県産のふぐを使用した定食メニューが登場！

定食・海鮮丼のほか、おつまみにぴったりの天ぷら・唐揚げもございます！





◆ふぐのフフフッ定食

思わず笑みがこぼれるふぐ堪能定食！ふぐの刺身にふぐの唐揚げ、ふぐの白子天ぷらなど、最後には、出し茶漬けもお楽しみいただけます！

価格 ：2,728円(税込)

アレルギー：卵・小麦・乳成分・大豆





ふぐのフフフッ定食





◆ふぐフグねばりっこ丼

まさに、鳥取県の旬・名産の詰め込み丼！ふぐ炙りにふぐ漬け、いくらとねばりっこの具だくさん海鮮丼！

刻みしそ巻きらっきょうのアクセントもきいた商品です！

価格 ：1,958円(税込)

アレルギー：小麦・山芋・いくら・胡麻・大豆





ふぐフグねばりっこ丼





◆ふぐかに鮪丼

キハダまぐろ・ふぐ炙り・紅ズワイガニほぐし・いくらをもりもりにご用意！

ふぐも食べたいけど、まぐろやカニも楽しみたい…

そんな方にぴったりの贅沢海鮮丼です！

価格 ：1,738円(税込)

アレルギー：カニ・小麦・山芋・いくら・大豆・胡麻





ふぐかに鮪丼





◆ふぐの炙り・白子天ぷらそば

まだまだ寒いこの季節にはぴったり！ふぐの炙りに白子天ぷらの具だくさんの温かいそばです！

鳥取ならではの大山そばで、ふぐの旨みをお楽しみください！

価格 ：1,298円(税込)

アレルギー：小麦・そば・卵・乳成分・山芋・大豆・サバ





ふぐの炙り・白子天ぷらそば





◆ふぐの白子天ぷら

価格 ：968円(税込)

アレルギー：小麦・卵・乳成分・大豆





ふぐの白子天ぷら





◆ふぐの唐揚げ

価格 ：968円(税込)

アレルギー：小麦・大豆





ふぐの唐揚げ





期間限定！ねばりっこ食堂では、鳥取県産のふぐを使用した定食メニューが登場





■新緑に合わせた宇治抹茶あんぱん！

大人気！カレーパン専門店のとりどりベーカリーから、季節限定の抹茶あんぱんが登場！

通常のあんぱんが発売されており、大人気の甘いぱんです！

小腹がすいたとき、ドライブに最適！





◆宇治抹茶あんぱん

抹茶が香るあんぱん。

価格 ：330円(税込)

アレルギー：小麦・乳成分・卵・大豆





新緑に合わせた宇治抹茶あんぱん





■道の駅ほうじょうについて

・鳥取・北栄町の魅力をぎゅっと詰め込んだ体験型「食のテーマパーク」

当施設のコンセプトは、「～北栄町の豊かな自然と美味しさであなたに笑顔と元気をつなげたい～」。施設の北エリアには、北条砂丘と日本海の絶景を一望できるオートキャンプ場を整備。そして新たにオープンする南エリアには、契約農家さんから届く地元産の野菜や果物をはじめ、畜産物・水産物・各種加工品・お土産品に加え、手作り惣菜やお弁当などを取り揃えた物販コーナーを設置。カニや砂丘長いも「ねばりっこ」など地元特産品を使用した当駅オリジナルの土産品も多数展開します。また、店内およびテラス席を合わせて約100席を備えるレストランでは、カニや砂丘長いも「ねばりっこ」をメインに使用した、ここでしか味わえないユニークなグルメの数々をお楽しみいただけます。





【施設概要】

名称 ： 道の駅ほうじょう

所在地 ： (南エリア)鳥取県東伯郡北栄町国坂1525番地92

(北エリア)鳥取県東伯郡北栄町田井488番地1

面積 ： 約106,000m2(南エリア約18,000m2、北エリア・

オートキャンプ場含む約88,000m2)

延べ床 ： 駅舎1,658.70m2、付属棟275.91m2、バーベキュー棟92.74m2

建物構造 ： 木造一部鉄骨造平屋建て(駅舎)、鉄骨造平屋建て(付属棟)、

木造平屋建て(バーベキュー棟)

駐車台数 ： 普通車254台(うちハートフル7台、EV2台)／大型車36台 計290台

施設設備 ： トイレ、情報提供施設、休憩施設、授乳室、地域振興施設(物販・飲食・キッズコーナー・

オートキャンプ場)、防災倉庫、非常用発電設備 ほか

営業時間 ： 9:00～17:00(物販コーナー)、10:00～17:00(レストラン、LO16:00)

公式サイト： https://michinoeki-hojo.com





【運営会社概要】

会社名 ： 株式会社ホシトリンク

代表者 ： 代表取締役 河越 敬仁

所在地 ： 鳥取県東伯郡北栄町松神6-2

事業内容 ： 道の駅「ほうじょう」の管理運営、観光土産品の開発・

製造・販売、工芸品・民芸品の加工販売、飲食店の経営、

地域商社事業 等

公式サイト ： https://hoshitolink.com