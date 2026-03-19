株式会社キデイランド（代表取締役社長：津村 孝彦、本部：東京都千代田区）は、「ちいかわ」のオフィシャルショップ『ちいかわらんど 池袋パルコ店』を2026年4月3日（金）にグランドオープンいたします。

「ちいかわ」は、イラストレーターのナガノが描く、X（旧Twitter 以下X）発の漫画作品。その後、2020年12月から商品化されて、公式オンラインストア『ちいかわマーケット』をオープンし、Xに投稿していた漫画も書籍になりました。その独特な世界観とストーリーが多くのファンを生み、現在ではフォロワーも461万人を超え、コラボカフェや展覧会、さらには、「めざましテレビ」（フジテレビ系列）内でもアニメが放送され、今一番注目されているキャラクターです。 ちいかわらんどは、2021年8月に原宿店と大阪梅田店がオープンし、連日たくさんのお客様がご来店されています。2022年6月には福岡パルコ店、7月には京都四条河原町店を2か月連続でオープン。さらに9月には、東京駅一番街 東京キャラクターストリートに、『ちいかわらんどTOKYO Station』をオープンいたしました。今回、株式会社スパイラルキュート(代表取締役：川上 洋一／本社：東京都中央区)の協力により、「ちいかわ」のオフィシャルショップ15店舗目『ちいかわらんど 池袋パルコ店』をオープンすることになりました。 『ちいかわらんど 池袋パルコ店』には、お買い上げ特典、オープン記念スタンプをご用意しております。ぜひこの機会にお越しください。■詳細URL：ちいかわらんど 池袋パルコ店住所：東京都豊島区南池袋1-28-2 池袋パルコ本館 B2F https://chiikawa-info.jp/chiikawaland/ikebukuro/

ちいかわらんど 池袋パルコ店の詳細はこちらから

引き続き、入荷情報などをお伝えする『ちいかわらんど』の公式Xがございますので、ぜひフォローしてください。■『ちいかわらんど』公式X：@chiikawa_land https://x.com/chiikawa_land

【ちいかわらんど お買い上げ特典】

https://x.com/chiikawa_landhttps://www.google.co.jp/maps/place/%E6%B1%A0%E8%A2%8B%E3%83%91%E3%83%AB%E3%82%B3

①『ちいかわらんど 池袋パルコ店』で商品お買い上げのお客様には、「ホログラムステッカー(非売品)」を1会計につき、1枚プレゼント!!※無くなり次第終了となります。

②『ちいかわらんど 池袋パルコ店』で商品ご購入のお客様、税込3,300円以上の方には、「シール帳にそのまま入るシールシート(非売品)」を1会計につき、1枚プレゼント!!※無くなり次第終了となります。

③『ちいかわらんど 池袋パルコ店』で商品ご購入のお客様、税込5,500円以上の方には、「トートバッグ(非売品)」に入れてお渡しいたします!!※無くなり次第終了となります。

●記念商品●

※記念商品は、『ちいかわマーケット(オンラインストア)』でも販売いたします。※1会計につき、各1個まで、ランダム商品は、各1箱まで、とさせていただきます。

●GO!IKEBUKURO マフラータオル 2,200円(税込)

●GO!IKEBUKURO うちわ型キーホルダー 8種 各880円(税込)

●GO!IKEBUKURO トートバッグ ちいかわおかおポケット4,950円(税込)

●GO!IKEBUKURO トレーディングミニフォトホルダー（全8種） 単品550円(税込)/BOX4,400円(税込)

※全8種ランダム※BOXをご購入いただいても8種類すべてが揃わない場合がございます。

●GO!IKEBUKURO トレーディングきらきらカード（全8種）単品330円(税込)/BOX2,640円(税込)

※全8種ランダム※BOXをご購入いただいても8種類すべてが揃わない場合がございます。

●ちいかわらんど記念商品●

※ちいかわらんど記念商品は、『ちいかわらんど』全店、『ちいかわマーケット(オンラインストア)』で販売いたします。※1会計につき、各1個まで。

〇ちいかわらんど ぴーぽぽートコトコフィギュア 3種 各1,870円(税込)

●先行販売商品●

※先行販売商品は、『ちいかわらんど』池袋パルコ店、『ちいかわマーケット(オンラインストア)』で先行販売いたします。ちいかわらんど各店他では、4月24日(金)から販売いたします。※1会計につき、各1個まで。

〇ちょこっとポージングぬいぐるみ 8種 各2,200円(税込)

●新商品●

※新商品は、『ちいかわらんど』全店、『ちいかわマーケット(オンラインストア)』他でも販売いたします。※1会計につき、各1個までとさせていただきます。

〇プーワッパ プリンセスなマスコット 2種 各1,980円(税込)

〇プーワッパ 王子なマスコット 1,980円(税込)

〇スマホに貼れるサイズのホログラムステッカー 14種 各330円(税込)

〇スマホに貼れるサイズのステッカー 20種 各330円(税込)

オープン記念のスタンプも設置!!

さらに、『ちいかわらんど 池袋パルコ店』には、オープン記念のスタンプを設置!!

◆｢ちいかわ｣とは

◆｢ちいかわ｣とはちいかわ」はイラストレーター・ナガノが描くX（旧Twitter）発の漫画作品。いつも一生懸命なちいかわと友達のハチワレ、うさぎなどの個性豊かなキャラクターたちが繰り広げる、楽しくて、切なくて、ちょっとハードな日々の物語。グッズ展開、コラボカフェ、企業コラボなど幅広く展開しており、講談社から書籍「ちいかわ なんか小さくてかわいいやつ」が8巻まで発売中。また、2022年4月よりTVアニメ「ちいかわ」がめざましテレビ（フジテレビ系列）にて放送中。2026年夏より「映画ちいかわ 人魚の島のひみつ」が公開予定。ちいかわ公式総合情報サイト「ちいかわインフォ」：https://chiikawa-info.jp/

コピーライト表記

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