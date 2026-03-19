ゴールデンウィークから夏にかけては、実はニュージーランド旅行の“穴場シーズン”。日本とは季節が逆の南半球では、GWは秋、夏は冬にあたり、紅葉に彩られた絶景やウィンタースポーツなど、この時期ならではの体験が楽しめます。世界100ヶ国以上の現地旅行会社と提携し、オーダーメイドの海外旅行を提供するOooh（ウー）株式会社（東京都渋谷区、代表取締役：山下晋太郎）は、GWから夏にかけてのニュージーランドを満喫するモデルプランを公開しました。本リリースでは、“逆シーズン”だからこそ楽しめるニュージーランド旅行の魅力を紹介します。

◆GW～夏、ニュージーランドをおすすめしたい理由とプラン紹介

【GW～初夏】価格・景色・快適さが全て揃う大人の旅

ニュージーランドでは、ゴールデンウィークから初夏にかけてが秋にあたり、山々や湖畔が美しい紅葉に彩られる季節を迎えます。この時期は観光客が比較的落ち着くショルダーシーズンでもあり、人気の観光地も混雑を避けてゆったりと楽しめるのが魅力です。静けさに包まれた大自然の中で過ごす時間は、まさに大人のための贅沢なひととき。航空券や宿泊費もピークシーズンに比べて落ち着きやすく、憧れのラグジュアリーホテルや上質な旅も実現しやすい時期です。価格・景色・快適さのすべてが揃う、知る人ぞ知る“隠れたベストシーズン”と言えるでしょう。**〈おすすめのモデルプラン紹介〉**ショルダーシーズンならではの特別価格で、ニュージーランド南島に点在する絶景スポットを効率よく周遊するプラン。クイーンズタウンの湖畔を彩る紅葉から、ミルフォードサウンドの深い静寂に包まれた雄大なフィヨルド、テカポ湖のミルキーブルーと黄金色の木々のコントラスト、そしてクライストチャーチの街並みに溶け込む色づく並木道に至るまで、各地で異なる表情の絶景を楽しめます。季節の美しさを感じながら巡る、特別な南島の旅です。**◼️プラン詳細はこちら**【GW～7月特別価格】氷河が刻んだ大地と星降る夜 ｜南島絶景紀行：https://www.oooh.jp/itinerary/ja/4fab2053b6f98ff9cc14

【夏】世界有数の湖畔リゾートで楽しむウィンタースポーツ

日本が夏を迎える頃、ニュージーランドは本格的な冬のシーズンに。南半球ならではの季節の違いを活かし、スキーやスノーボードといったウィンタースポーツを楽しむことができます。クイーンズタウンやワナカなどの人気エリアでは、雄大な山々と澄んだ空気に包まれた絶好のコンディションで滑走が可能。日本の暑さを離れ、ひんやりとした空気の中で過ごす時間は、まさに非日常の体験です。「夏に冬を楽しむ」という特別な旅のスタイルは新しい海外旅行の選択肢として注目されています。**〈おすすめのモデルプラン紹介〉**クイーンズタウンに3連泊し、サザンレイクスエリアの大自然の中でスキー・スノーボードを心ゆくまで満喫する本プラン。コロネットピークやザ・リマーカブルズ、カードローナなど、世界的に評価の高いスキー場で、初心者から上級者までレベルに応じた滑走が楽しめます。澄み切った空気とワカティプ湖、雪に覆われた山々に囲まれた絶景の中で、たっぷりとウィンタースポーツに没頭できる贅沢な滞在です。**◼️プラン詳細はこちら**白銀と紺碧が織りなすサザンレイクスへ 雪景色と朝陽が映る湖畔リゾート滞在：https://www.oooh.jp/itinerary/ja/e5681eb61f9bcf47514b

◆ニュージーランドをよく知る現地旅行会社がオーダーメイド旅の作成をお手伝い！

個人旅行という言葉が定着する以前に、ニュージーランド国内で最も早く個人旅行の専門店として2002年7月に創業しました。 起業前は日本での旅行会社勤務経験に加えて、海外で日経旅行会社の現地ガイドどして、現場での経験も豊富に積み重ねました。 弊社では、パックツアーや団体旅行は扱っておりません。日本の旅行会社に相談したけど、希望の旅行日程は組んでくれなかったとか…。 私達は現地で営業をしている旅行会社ですので、このような不満を与えることありません。お客様のご希望を1つ1つ丁寧にヒヤリングして、日本の旅行会社では実現できない、オリジナル個人旅行のお手伝いをしております。

◆行きたいところへ、もっと自由で、わがままに。Ooohが提供する新しい旅のスタイルとは

Oooh（ウー）は、旅行者と世界中の現地旅行会社をつなぐオーダーメイド旅行の相談プラットフォーム。現地を知り尽くした旅行会社にチャットを通して直接相談・申込ができます。

ポイント① 想いを形にするオーダーメイドの旅

旅の行程や体験はすべて自由にカスタマイズ。 パッケージツアーや既成のオプショナルツアーでは見つからなかった、「こんな旅ができたらいいのに」という想いをそのまま形にできます。 特別な目的やこだわり、あなただけの理想を出発点に、世界にひとつだけの旅を一緒につくりましょう。

ポイント② 世界中の現地旅行会社と言葉の壁を超えてつながる

現地を知り尽くした旅行会社が、最新の観光事情や地元のおすすめ情報をもとにプランを提案します。ガイドブックには載らない“リアルな体験”を、世界中の旅行会社と一緒につくることができます。 また、OoohにはAI翻訳機能があるので、言葉の壁を気にせず世界中の旅行会社と自由に話ができます。

ポイント③ 日本のサポートが、ずっとそばで寄り添う

現地の旅行会社と直接やり取りできるのは魅力的。 でも、文化も言葉も違う相手と話すのは少し不安を感じるかもしれません。 Ooohでは、日本のサポートチームがチャットに同席して、相談がスムーズに進むよう丁寧にフォローします。 「伝わるかな？」「返事が遅かったらどうしよう？」そんな心配はいりません。 Ooohなら安心して、納得のいくプランを作り上げることができます。

ポイント④ 旅先でも、安心できるつながりを

旅行中も現地旅行会社と直接つながっているため、万が一トラブルや予定変更があっても、リアルタイムで現地旅行会社が対応します。 日本のOoohサポートもバックアップしているので、フォロー体制も万全。 だから、旅行中も安心して過ごせます。