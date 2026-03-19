【大阪・交野に3月19日オープン】1000℃で焼く関西地焼きうなぎ専門店萬鰻亭の「4つのこだわり」

■萬鰻亭のうなぎが美味しい4つのこだわり

株式会社 HOPE

最大の特徴は、店内に“立て場”を設置していること。

活きたニホンウナギを1～2日かけて泥抜きし、職人が店内で捌き、1000℃で焼き上げます。

関東の蒸し焼きとは異なる、「蒸さずに焼く関西伝統の地焼き」で、皮はパリッと香ばしく、身はジューシーに仕上げる本格鰻を提供します。

生から高温で香ばしく焼き上げたうなぎに、秘伝のタレを重ね焼き。

甘辛いタレが絡み合い、皮はパリッ、身はふっくら。

口に入れた瞬間、鰻の脂とタレのコクがじゅわっと広がります。

1. 店内に「立て場」を設置

活鰻（かつまん）にこだわった、本格うなぎ料理をお楽しみください

店内には、鰻を水にさらして泥抜きを行う「立て場」を設置。

活きた鰻を仕入れ1～2日『立てる』ことにより、餌の残りや泥など余分なものを吐き出し、鰻のカラダがきれいになり余分な臭みも無くなります。

この工程を行うことで、鰻本来の風味が引き立ち、

焼き上げた際の香りや味わいがより良くなります。

萬鰻亭では、鰻の品質を高めるため、この工程を各店舗で丁寧に行っています。

2. 活きたうなぎを一尾ずつ店内で捌く（朝引き）

新鮮な鰻を提供するための「立て場」を各店設置

萬鰻亭では活きた鰻を朝に職人が丁寧に捌きます。

活きた鰻を使う＝活鰻（かつまん）にこだわっています。

新鮮な状態で調理することで、うなぎ本来の旨味と脂の甘みを最大限に引き出します。

3. 希少なニホンウナギを使用

大阪捌きの腹開きで身がふっくらに職人が一尾ずつ丁寧に捌きます

萬鰻亭では、脂の乗りと旨味のバランスに優れたニホンウナギを使用しています。

ニホンウナギは日本の食文化を支えてきた代表的なうなぎで、近年は資源量の減少により希少価値が高まっています。

身は引き締まりながらもふっくらとした食感で、上品な脂の旨みと奥深い風味が特徴。

焼き上げることで香ばしさと脂のコクが重なり、鰻本来の味わいを楽しめます。

4. 1000℃を超える高温。遠赤外線で焼く関西伝統の“地焼き”

身が引き締まり、鰻本来の風味と上品な脂の乗りが楽しめる最高級の食材遠赤外線効果で焼き上げることで、皮は香ばしく、身は旨味が凝縮された仕上がりになります。

萬鰻亭では蒸し工程を行わない関西風の「地焼き」を採用。

1000℃を超える高温で一気に焼き上げることで、皮はパリッ、身はサクッとした歯切れの良い食感と、ジューシーな脂の旨みに仕上がります。

焼きムラがでないよう均等に丁寧に生から一気に焼き上げる関西風の地焼きでは、鰻本来の旨味を味わって頂けます。

■看板メニュー

萬鰻亭では、関西風地焼きで丁寧に焼き上げた本格うなぎをもっと身近に、お楽しみいただけるメニューをご提供します。主な価格帯 2,970円 ～ 6,490円。

定番の一品 うな重 上 ( 一尾 /お吸物・お漬物付 )ボリューム満点、大人気メニュー 御膳 特 (一尾半 / うな重・うざく・う巻き・お吸物・漬物・デザート付)萬鰻亭の人気メニュー うな丼 (お吸物・漬物付)

遠赤外線で焼き上げた香ばしさをまとったうなぎと、タレが染み込んだご飯が絶妙に絡み合う、思わず箸が進む味わいです。

■地域に愛されるうなぎ専門店を目指す

交野星田店で7店舗目の出店となる萬鰻亭では、「本格うなぎをもっと身近に」をコンセプトに、地域の方が気軽に立ち寄れる鰻専門店を目指しています。

交野星田店では33席を備え、家族での食事をはじめ、友人との食事会や地域の集まりなど、さまざまなシーンでゆったりと食事を楽しめる店舗となっています。

店内は和モダンで落ちついた空間席も広々として接待にも使えます家族や友人と楽しい時間を過ごせます駐車場は11台を収容可能。星田駅から徒歩10分です。

■店舗概要

名 称 ：うなぎ処 萬鰻亭 交野星田店

住 所 ：〒576-0017

大阪府交野市星田北8丁目26-1

電 話 ：090-5697-2405 (店舗回線工事中のため、ご予約は携帯まで）

駐車場 ：11台

席 数 ：33席

価格帯 ：2,970円 ～ 6,490円

営業時間：昼の部11:00～15:00(L.O 14:00)

夜の部17:00～20:00(L.O 19:00)

URL ：https://manmantei.hope-japan.jp

■メディア関係者お問い合わせ先

株式会社HOPE

広報担当 : 白石

Email：human@hope-japan.jp

URL：https://manmantei.hope-japan.jp

※取材・撮影・試食のご相談も受け付けております。

■株式会社HOPEについて

株式会社HOPEは、「食を通じて人々に幸せを届ける」を理念に、飲食店の企画・運営を行う企業です。

関西を中心に飲食ブランドを展開し、地域の皆さまに愛される店舗づくりを目指しています。

今後も、素材や調理にこだわった本格的な料理をより身近に楽しめる飲食店を展開し、食文化の魅力を発信してまいります。



■会社概要

会社名：株式会社HOPE

所在地：〒560-0004 大阪府豊中市少路１丁目１０－１５

事業内容：飲食店の企画・運営

URL：https://hope-japan.jp/