【「最強王」が描けるようになる！】『最強王［イラストの描き方］大図鑑』発売!!!

株式会社 学研ホールディングス

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社 Gakken（東京・品川／代表取締役社長：南條達也）は、2026年3月19日に『最強王［イラストの描き方］大図鑑』を発売いたしました。

■好きな「最強王」が、自分で描ける！

ティラノサウルス、ライオン、モササウルス、ヘラクレスオオカブト……大好きな最強王が自分で描けるようになる！ イラストの描き方の基本はもちろん、生き物の特徴もわかる、一石二鳥の「イラストの描き方大図鑑」発売!!!

■なんばきび先生、山崎太郎先生の特別レッスンも!!!

▲『最強王［イラストの描き方］大図鑑』

『最強王［イラストの描き方］大図鑑』では、「最強王図鑑」シリーズに登場した生き物（動物、水中生物、昆虫、恐竜）の描き方をわかりやすく解説。生き物の特徴をつかみながら、手順に沿ってイラストを描けるようになっているから、子どもたちをはじめとするイラスト初心者でも安心。シリーズのイラストでおなじみの、なんばきび先生と山崎太郎先生の特別レッスンも収録！ 迫力たっぷりのカッコいいイラストの描き方のコツを伝授してくれる。お手本を見ながら描いてみて、慣れてきたら好きな生物のイラストやオリジナルの対戦を描いてみよう！

■『ドラゴン最強王図鑑 ぬりえブック』も発売中

▲特別レッスンで、なんばきび先生みたいに描けるようになる!?▲山崎太郎先生の描き方もマスターしちゃおう！▲まずはお手本を見ながら、順番どおりに描いてみよう▲バトルシーンのイラストにも挑戦！▲ビジュアルコラムページで、さらに生き物の特徴に詳しくなれる

3月5日には、『ドラゴン最強王図鑑 ぬりえブック』も発売されたばかり。『ドラゴン最強王図鑑』の人気ドラゴンや名勝負が多数登場し、塗りごたえたっぷりの楽しいぬりえブックは、ひとりで絵を描くのがまだ難しい子どもたちや、イラストを描くことに苦手意識がある人にもオススメ。好きな色で塗れば、自分だけの『ドラゴン最強王図鑑』が完成！

■ぬりえ、イラストの力作大募集!!!

▲『ドラゴン最強王図鑑 ぬりえブック』

『ドラゴン最強王図鑑 ぬりえブック』、『最強王［イラストの描き方］大図鑑』の発売を記念して、「ドラゴン最強王図鑑ぬりえコンテスト」と「最強王図鑑イラストコンテスト」を5月31日まで開催中!!!

それぞれ優秀作品には記念品を贈呈。応募方法など詳しくは、書店で配布しているチラシ、または『ドラゴン最強王図鑑 ぬりえブック』、『最強王［イラストの描き方］大図鑑』に挟んであるチラシ、もしくは下記のURLをチェック！

オリジナリティあふれる力作を待ってるぞ!!!

▼最強王図鑑ぬりえコンテスト▼

https://saas.actibookone.com/content/detail?param=eyJjb250ZW50TnVtIjo2ODY2MjR9&detailFlg=1&pNo=1(https://saas.actibookone.com/content/detail?param=eyJjb250ZW50TnVtIjo2ODY2MjR9&detailFlg=1&pNo=1)

▼最強王図鑑イラストコンテスト▼

https://saas.actibookone.com/content/detail?param=eyJjb250ZW50TnVtIjo2ODY2MTF9&detailFlg=1&pNo=1(https://saas.actibookone.com/content/detail?param=eyJjb250ZW50TnVtIjo2ODY2MTF9&detailFlg=1&pNo=1)

［商品概要］

■『最強王［イラストの描き方］大図鑑』

編：国際［最強王図鑑］協会

定価：1,430円（税込）

発売日：2026年3月19日

判型：B5／108ページ

ISBN：978-4-05-206292-6

電子版：配信予定あり

発行所：株式会社 Gakken

【詳細・ご購入はコチラ】

・学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/1020629200(https://hon.gakken.jp/book/1020629200)

・Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/4052062922/(https://www.amazon.co.jp/dp/4052062922/)

・楽天ブックス：https://books.rakuten.co.jp/rb/18494724/(https://books.rakuten.co.jp/rb/18494724/)

■『ドラゴン最強王図鑑 ぬりえブック』

監修：国際［最強王図鑑］協会

絵：なんばきび／七海ルシア

漫画：丸谷朋弘

定価：1,320円（税込）

発売日：2026年3月5日

判型：B5／56ページ

ISBN：978-4-05-206293-3

発行所：株式会社 Gakken

【詳細・ご購入はコチラ】

・学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/1020629300(https://hon.gakken.jp/book/1020629300)

・Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/4052062930/(https://www.amazon.co.jp/dp/4052062930/)

・楽天ブックス：https://books.rakuten.co.jp/rb/18494722/(https://books.rakuten.co.jp/rb/18494722/)

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○Instagram：最強王図鑑【公式】@gakken_saikyououzukan

https://www.instagram.com/gakken_saikyououzukan/

○シリーズ公式サイトはこちら：https://saikyooh.gakken.jp/

○10周年記念サイトも公開中！：https://gakken-ep.jp/extra/saikyooh_10th_anniv/

■株式会社 Gakken（Gakken Inc.）

https://www.corp-gakken.co.jp/

・代表取締役社長：南條 達也

・法人設立年月日：2009年1月13日（2022年10月1日商号変更）

・資本金：50百万円

・所在住所：〒141-8416 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・事業内容：出版・コンテンツ事業、グローバル事業、医療・看護出版コンテンツ事業、

園・学校向け事業、教室関連事業、EC・オンライン事業、広告事業を展開

■株式会社学研ホールディングス（GAKKEN HOLDINGS CO., LTD.）

https://www.gakken.co.jp/

・代表取締役社長：宮原 博昭

・法人設立年月日：1947年3月31日

・資本金：19,817百万円

・売上高：1,991億円、連結子会社：82社（2025年9月期）

東京証券取引所 プライム市場上場（証券コード：9470）

・所在住所：〒141-8510 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・電話番号：03-6431-1001（代表）

・事業内容：1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社

教育分野：「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、

学習教材などの出版・コンテンツ事業、

教科書・保育用品などの園・学校事業など

医療福祉分野：サービス付き高齢者向け住宅事業、

認知症グループホーム事業、

保育園・学童などの子育て支援事業など

グローバル：150か国以上で活動・事業展開