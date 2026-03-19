「0歳からの・はじめてのオーケストラ」恵比寿でまもなく3月28日 (土)開催！

ロングランプランニング株式会社

『恵比寿「0歳からの・はじめてのオーケストラ」』が2026年3月28日 (土)に地域交流センター恵比寿 地下1階 コミュニティホール（東京都 渋谷区 恵比寿西 2-8-1）にて開催されます。

チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて発売中です。

カンフェティにてチケット販売中 :https://www.confetti-web.com/events/14388

公式サイト

https://salonconcert.com/concert-info/hajimeteno-orchestra/260328ebisu/

クラシックの定番から懐かしの名曲まで。３世代に渡ってお楽しみいただけます。

曲目は雷鳴と稲妻、エンターテイナー、天国と地獄など。サロンオーケストラジャパンが演奏します。

オーディションで選ばれた優秀な演奏家で構成されておりTVへの出演も多数。全国で年間３５０公演を開催する人気団体です。

小編成ながら迫力ある本格的な演奏にのって、家族みんなでワルツで踊りましょう！

開場から開演前までは、おもちゃの楽器あそび・ヴァイオリン体験、ウェルカム演奏等もお楽しみ頂けます！



★オムツ替え・授乳・ベビーカースペース有

開催概要

『恵比寿「0歳からの・はじめてのオーケストラ」』

開催日：2026年3月28日(土)

13:30開場&楽器体験

13:50-14:25コンサート

会場：地域交流センター恵比寿 地下1階 コミュニティホール（東京都 渋谷区 恵比寿西 2-8-1）

■チケット料金

《早割特典》※2026/03/13(金)00:00～2026/03/21(土)23:59

0歳から未就学児まで：800円

一般(小学生以上）：1,600円

《一般販売》※2026/03/22(日)00:00～

0歳から未就学児まで：1,000円

一般(小学生以上）：1,999円

（自由席・税込）

チケットサイト「カンフェティ」

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