「猫のダヤン」ステーショナリー全6アイテムを3月19日に新発売！

日本出版販売株式会社

日本出版販売株式会社（代表取締役社長：富樫 建、略称：日販）は、オリジナル絵本雑貨ブランド「eHONTOMO（えほんとも）」から、絵本作家・池田あきこ氏が手がけるキャラクター「猫のダヤン」とコラボレーションしたステーショナリー全6アイテムを、2026年3月19日（木）に新発売します。

「猫のダヤン」は、池田あきこ氏が描く架空の国「わちふぃーるど」のメインキャラクターで、1983年の誕生以来、世代を超えて多くのファンに愛され続けています。

本商品は、本やコーヒーカップを片手にくつろぐ線画タッチのダヤンを、シックなカラーでシンプルにデザインしたステーショナリーシリーズです。付箋やステッカーなどのアイテムに加え、持ち運びに便利なショルダータイプのブックカバー、ダヤンのワンポイントイラスト入りのブックライト、チェック柄がアクセントのブックマーカーといった、読書を快適にするアイテムもラインナップしました。

■商品概要

発売日 ：2026年3月19日（木）

販売サイト：Yahoo！ショッピングKomamono Lab公式ECサイト(https://store.shopping.yahoo.co.jp/honyaclub/nekonodayan2603.html)

■商品種類

商品名：eHONTOMO 猫のダヤン 付箋

種類 ：4種

価格 ：440円（本体400円＋税）

サイズ：W70×H70×D3mm

左からアイボリー、グレー、グリーン、ブラウン

商品名：eHONTOMO 猫のダヤン ダイカットステッカー

種類 ：4種

価格 ：440円（本体400円＋税）

サイズ：アイボリー W57×H60×D1mm

グレー W53×H60×D1mm

グリーン W50×H60×D1mm

ブラウン W56×H60×D1mm

左からアイボリー、グレー、グリーン、ブラウン

商品名：eHONTOMO 猫のダヤン アクリルクリップ

種類 ：3種

価格 ：605円（本体550円＋税）

サイズ：アイボリー W48×H50×D15mm

グレー W44×H50×D15mm

ブラウン W41×H50×D15mm

左からアイボリー、グレー、ブラウン

商品名：eHONTOMO 猫のダヤン ウォッシャブルペーパーブックカバー

種類 ：2種

価格 ：2,398円（本体2,180円＋税）

サイズ：ブックカバー W252×H166×D3mm ※文庫本サイズ

ストラップ 全長1300mm

左からアイボリー、ブラウン

商品名：eHONTOMO 猫のダヤン クリップオンブックライト

種類 ：2種

価格 ：1,705円（本体1,550円＋税）

サイズ：W46×H85×D17mm

仕様 ：USB充電式、無段階調光機能付き

左からブラック、ホワイト

商品名：eHONTOMO 猫のダヤン ブックマーカー

種類 ：3種

価格 ：352円（本体320円＋税）

サイズ：アイボリー W40×H78×D1mm

ブラック W40×H80×D1mm

ブラウン W40×H79×D1mm

左からアイボリー、ブラック、ブラウン

■「eHONTOMO」について

「eHONTOMO」は、“絵本と友だち”“絵本と共に生きていく”“絵本と共にプレゼント”をコンセプトに、絵本キャラクターをデザインしたアイテムを販売する、日販オリジナルブランドです。

「eHONTOMO」公式サイト https://komamono-lab.com/ehontomo/

※「eHONTOMO」の「e」は、サイズの大きい「e」が正しい表記となります。

■本件に関するお問い合わせ

日本出版販売株式会社 文具雑貨事業部 PB開発課 担当：石井

E-mail:hmmm-official@nippan.co.jp