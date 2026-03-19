「猫のダヤン」ステーショナリー全6アイテムを3月19日に新発売！

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日本出版販売株式会社

　日本出版販売株式会社（代表取締役社長：富樫 建、略称：日販）は、オリジナル絵本雑貨ブランド「eHONTOMO（えほんとも）」から、絵本作家・池田あきこ氏が手がけるキャラクター「猫のダヤン」とコラボレーションしたステーショナリー全6アイテムを、2026年3月19日（木）に新発売します。




　「猫のダヤン」は、池田あきこ氏が描く架空の国「わちふぃーるど」のメインキャラクターで、1983年の誕生以来、世代を超えて多くのファンに愛され続けています。


　本商品は、本やコーヒーカップを片手にくつろぐ線画タッチのダヤンを、シックなカラーでシンプルにデザインしたステーショナリーシリーズです。付箋やステッカーなどのアイテムに加え、持ち運びに便利なショルダータイプのブックカバー、ダヤンのワンポイントイラスト入りのブックライト、チェック柄がアクセントのブックマーカーといった、読書を快適にするアイテムもラインナップしました。




■商品概要


発売日　　：2026年3月19日（木）


販売サイト：Yahoo！ショッピングKomamono Lab公式ECサイト(https://store.shopping.yahoo.co.jp/honyaclub/nekonodayan2603.html)



■商品種類


商品名：eHONTOMO 猫のダヤン 付箋


種類　：4種


価格　：440円（本体400円＋税）


サイズ：W70×H70×D3mm



左からアイボリー、グレー、グリーン、ブラウン


商品名：eHONTOMO 猫のダヤン ダイカットステッカー


種類　：4種


価格　：440円（本体400円＋税）


サイズ：アイボリー　W57×H60×D1mm　


　　　　グレー　　　W53×H60×D1mm


　　　　グリーン　　W50×H60×D1mm


　　　　ブラウン　　W56×H60×D1mm



左からアイボリー、グレー、グリーン、ブラウン

商品名：eHONTOMO 猫のダヤン アクリルクリップ


種類　：3種


価格　：605円（本体550円＋税）


サイズ：アイボリー　W48×H50×D15mm


　　　　グレー　　　W44×H50×D15mm


　　　　ブラウン　　W41×H50×D15mm



左からアイボリー、グレー、ブラウン

商品名：eHONTOMO 猫のダヤン ウォッシャブルペーパーブックカバー


種類　：2種


価格　：2,398円（本体2,180円＋税）


サイズ：ブックカバー　W252×H166×D3mm　※文庫本サイズ


　　　　ストラップ　全長1300mm



左からアイボリー、ブラウン

商品名：eHONTOMO 猫のダヤン クリップオンブックライト


種類　：2種


価格　：1,705円（本体1,550円＋税）


サイズ：W46×H85×D17mm


仕様　：USB充電式、無段階調光機能付き



左からブラック、ホワイト

商品名：eHONTOMO 猫のダヤン ブックマーカー


種類　：3種


価格　：352円（本体320円＋税）


サイズ：アイボリー　W40×H78×D1mm


　　　　ブラック　　W40×H80×D1mm


　　　　ブラウン　　W40×H79×D1mm



左からアイボリー、ブラック、ブラウン


■「eHONTOMO」について




「eHONTOMO」は、“絵本と友だち”“絵本と共に生きていく”“絵本と共にプレゼント”をコンセプトに、絵本キャラクターをデザインしたアイテムを販売する、日販オリジナルブランドです。


「eHONTOMO」公式サイト　https://komamono-lab.com/ehontomo/


※「eHONTOMO」の「e」は、サイズの大きい「e」が正しい表記となります。



■本件に関するお問い合わせ


日本出版販売株式会社　文具雑貨事業部 PB開発課　担当：石井


E-mail:hmmm-official@nippan.co.jp