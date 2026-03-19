大容量の軽量バッグがより使いやすくアップデート「カナナシュスバッグ2」デビュー

エース株式会社

バッグメーカーのエース株式会社（本社:東京都渋谷区 代表取締役社長:森下 宏明）は、旅の達人・竹内海南江さんとの共同開発レディーストラベルバッグブランド「カナナプロジェクト」から、大容量な軽量バッグシリーズをより使いやすくアップデートした新モデル「カナナシュスバッグ2」を、直営店、オンラインストアならびに全国の主要百貨店・専門店にて、順次発売開始しました。

「カナナプロジェクト」は、ミステリーハンターとして世界100ヵ国以上をレポートしてきた旅の達人・竹内海南江さんとの共同開発ブランド。幅広いシーンで使えるデザインと、竹内さんの旅の経験が生かされた機能性が特徴です。

今季は「今日も一日、ごきげんさん。」をテーマに、毎日を自分らしく心地よく過ごすためのコレクションを展開します。

「カナナシュスバッグ2」は、リラックス感のあるカジュアルな軽量バッグシリーズ。

光沢が美しいサテン織のマテリアルや、大容量の収納部、豊富なポケットはそのままに、新たに身体にフィットするユニバーサルハーネス(TM)を搭載し、ミニマルなデザインにアップデートしました。

カラーバリエーションも一新し、新緑を眺める春の国内旅行や、週末の街歩きなど様々なシーンで活躍します。

・機能紹介

快適な背負い心地を実現するユニバーサルハーネス(TM)

荷重を広く分散し身体にフィットする独自設計で、重さを感じにくく、ずれにくいユニバーサルハーネス(TM)を搭載。

すっきりした見た目で、快適な背負い心地を提供します。

充実のポケット

折り畳み傘も収納できるボトルホルダーや、財布などの貴重品管理に便利な背面ポケット、アクセスしやすいサイドポケットなど、整理整頓に役立つポケットを多数配置。

環境にやさしいマテリアル

外装に、生産過程に発生する廃材を再生した100％リサイクルナイロン「Mipanregen(R)」※を、内装に「リサイクルポリエステル」を使用。

廃棄物を有効活用し、資源を循環させます。

※オランダの認証機関CONTROLUNION からGRS(Global Recycled Standard) の認証を獲得した、軽量かつ耐久性に優れたリサイクルナイロン。

抗ウイルス・抗菌加工生地で、おでかけに安心を

フロントポケットに、抗ウイルス・抗菌加工生地を採用。

外したマスクなどの収納に便利です。

※抗ウイルス・抗菌加工は製品上の特定のウイルスの数を減少させ、繊維上の細菌の増殖を抑制します。病気の治療や予防を目的とするものではありません。

旅先でも快適なセットアップベルト

バッグをスーツケースのハンドルに通して固定できるセットアップベルトを装備。

移動中も身軽に持ち運べます。

・商品詳細

ブランド：カナナプロジェクト

シリーズ：カナナシュスバッグ2

素材：リサイクルナイロン

カラー：ブラック、グレージュ、モーヴピンク

形状／品番／サイズ（W×Ｈ×D）／容量／重量／税込価格

ショルダー小 ／ 20141 ／ 28×20×7cm ／ 3L ／ 270g ／ 11,550円

ショルダー中 ／ 20142 ／ 25×23×9cm ／ 6L ／ 290g ／ 12,650円

ショルダー大 ／ 20143 ／ 29×25×10cm ／ 7L ／ 310g ／ 14,850円

リュック小 ／ 20144 ／ 24×35×14cm ／ 13L ／ 550g ／ 20,900円

リュック大 ／ 20145 ／ 25×40×16cm ／ 17L ／ 600g ／ 23,100円

https://store.ace.jp/shop/c/c32060/

グレージュ

リュック小

・カナナプロジェクトについて

「カナナプロジェクト」は、ミステリーハンターとして世界100ヵ国以上をレポートしてきた旅の達人・竹内海南江さんとの共同開発ブランドです。機能的で使い勝手にこだわったバッグには、竹内さんが旅する中で培ってきたノウハウやアイディア、そして“カナナのバッグと一緒に、毎日のおでかけを楽しんでほしい”という想いが込められています。

http://www.kananaproject.com/