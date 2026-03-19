【ミスタードーナツ】3月25日（水）から『宇治抹茶ドーナツシリーズ』を期間限定発売

株式会社ダスキン

株式会社ダスキン（本社:大阪府吹田市、社長: 大久保 裕行）がﾞ運営するミスタードーナツは、3月25日（水）から、どらやきをモチーフにしたドーナツ2種と毎年人気のポン・デ・宇治抹茶生地を使用した3種が登場する『宇治抹茶ドーナツシリーズ』全5種を期間限定で発売します。

■商品特長

この度発売します『宇治抹茶ドーナツシリーズ』は祇園辻利の宇治抹茶を使用し、抹茶の味わいはもちろん、食感にもこだわった生地や和素材との組み合わせでお楽しみいただける商品展開です。

どらやきをモチーフにしたふわむち食感の新ドーナツ「ドら抹茶」

今回初登場となる「ドら抹茶」生地はどらやきをモチーフにしたドーナツで、新食感となるふわむち食感が特長です。宇治抹茶の特長である、香り、色、苦み、旨みも感じながら、新しいふわむち食感をお楽しみいただけます。また、つぶあんや栗あん、宇治抹茶ホイップ、キャンディングアーモンドなどの相性の良い素材をサンドすることで、ひとくちほおばった時に様々な食感や味わいを楽しめる商品です。

人気のポン・デ・宇治抹茶生地ももれなく登場

毎年大好評のポン・デ・リング生地に祇園辻利の宇治抹茶を練り込んだ「ポン・デ・宇治抹茶生地」を使用した３種も新しくなって登場します。今年は宇治抹茶との相性を追求し、宇治抹茶の味わいをお楽しみいただける、よりやわらかいポン・デ・宇治抹茶生地に仕上げました。宇治抹茶チョコやとろりとした宇治抹茶わらびもち、ザクザクとした宇治抹茶クランチなどのトッピングと、生地の食感の組み合わせをお楽しみいただける商品ラインアップです。ぜひご期待ください。

商品の詳細に関しては、下記をご参照ください。

■販売期間

3月25日（水）～5月下旬（順次販売終了予定）

■対象ショップ

ミスタードーナツ全店（一部ショップ除く）

********************** 商 品 概 要 **********************

※価格は、テイクアウト価格・イートイン価格の2価格を表記しています。

※価格は税込です。

●ドら抹茶 つぶあん華ホイップ

祇園辻利の宇治抹茶を練り込んだふわむち食感のドーナツ生地とサンドした北海道あずきあん、贅沢に絞った宇治抹茶ホイップを黒みつのアクセントとともにほおばる一品。

テイクアウト 334円

イートイン 341円

●ドら抹茶 栗あん抹茶ホイップ

祇園辻利の宇治抹茶を練り込んだふわむち食感のドーナツ生地に宇治抹茶チョコをコーティングし栗あんと宇治抹茶ホイップをサンド。仕上げにキャンディングアーモンドをトッピングしました。生地のふわむち食感に、キャンディングアーモンドのカリっとした食感がアクセント。

テイクアウト 345円

イートイン 352円

●ポン・デ・ダブル宇治抹茶

祇園辻利の宇治抹茶を練り込んだもちもち食感のポン・デ・リング生地に宇治抹茶チョコをコーティング。生地とチョコ、ダブルの抹茶で抹茶好きにはたまらない一品。

テイクアウト 237円

イートイン 242円

●ポン・デ・ザク宇治抹茶ミルク風

祇園辻利の宇治抹茶を練り込んだもちもち食感のポン・デ・リング生地にホワイトチョコをコーティングし、宇治抹茶クランチをトッピング。抹茶ミルクのような味わいと宇治抹茶クランチのザクザク食感を楽しめる一品。

テイクアウト 259円

イートイン 264円

●ポン・デ・宇治抹茶 あずき抹茶わらびもち

祇園辻利の宇治抹茶を練り込んだもちもち食感のポン・デ・リング生地に北海道あずきあんととろりとした宇治抹茶わらびもちをサンドし、宇治抹茶チョコをコーティング。和素材のおいしさが重なり合った一品に仕上げました。

テイクアウト 270円

イートイン 275円

■ミスドネットオーダーについて

商品のご注文はミスドネットオーダーウェブサイトもしくは「ミスタードーナツアプリ」から事前にご注文いただくと、レジに並ばずに商品の受け取りが可能です。

➤ミスドネットオーダーウェブサイト： https://netorder.misterdonut.jp/

➤ミスタードーナツアプリウェブサイト：https://www.misterdonut.jp/app/

「ミスタードーナツアプリ」からミスドネットオーダーをご利用いただくと、現在地近くのショップ表示機能やキーワードによるショップ検索機能により、お近くのショップを簡単にお探しいただけます。また、「お気に入り店舗」を登録することができ、ミスドネットオーダーをよりスムーズにご利用いただけます。※ミスドネットオーダーはテイクアウト専用のサービスです。