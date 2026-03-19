最新のハラスメント研修からキャリア研修までeラーニング「セミナー講師動画シリーズ」42コースを研修サービス『サイバックスUniv.』で３月25日より提供開始

リスクモンスター株式会社

法人向けクラウドサービスを提供するリスクモンスター株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：藤本 太一）は、2026年３月25日より、プロ講師が出演する動画eラーニングシリーズ「セミナー講師動画シリーズ」において、ハラスメント防止やコンプライアンス、キャリアデザインなどをテーマにしたeラーニング42コースを新たに提供開始いたします。

サイバックスUniv.ホームページ ： https://www.cybaxuniv.jp/(https://www.cybaxuniv.jp/?utm_source=cbx&utm_medium=press&utm_campaign=0319)

コースリリースの背景と概要

近年、ハラスメント問題は社会的関心が高まり、企業の信頼や存続にも関わる重要な課題となっています。そのため、社員教育の一環としてハラスメント対策に力を入れる企業が増えています。一方で、ハラスメントの種類や判断基準、価値観は社会の変化とともに更新されており、最新の情報を継続的に学び直す必要があります。業務の合間に体系的に学ぶ機会を確保することが難しいと感じている企業や従業員も少なくありません。

こうした課題に対応すべく、サイバックスUniv.ではプロ講師が出演する動画形式のeラーニング「セミナー講師動画シリーズ」を拡充し、新たに42コースの提供を開始します。本シリーズでは、「知らなかったじゃすまない！訴えられる前に学ぶ10種のハラスメント対策」をはじめ、コンプライアンスやキャリアデザイン、チーム形成など、職場で役立つ実践的なテーマを幅広く用意しました。仕事の合間の隙間時間でも受講しやすく、業務へ活かせる内容となっています。

コース詳細

■ハラスメント防止

１．知らなかったじゃすまない！訴えられる前に学ぶ10種のハラスメント対策

職場で起こり得る10種類のハラスメントを体系的に学べる研修動画です。「そんなつもりじゃなかった」では済まされない時代に、セクハラやパワハラ、リモートハラスメントに加え、カスタマーハラスメントやSOGIハラスメントまで具体的な事例と防止策を取り上げます。講師自らの実体験をもとに、ハラスメントを防ぐための「気づく・相談・記録・共有」のポイントを解説します。

２．カスハラから自分を守る！初期対応のスキルアップ

カスタマーハラスメントを未然に防ぐ初期対応を学びます。感情の受け止めや事実確認、ルール提示、エスカレーション、記録などの具体的ステップをクイズやチェックリストを通して理解し、安心して働ける対応力を養います。

「知らなかったじゃすまない！訴えられる前に学ぶ１０種のハラスメント対策」より抜粋「カスハラから自分を守る！初期対応のスキルアップ」より抜粋

３．逆パラハラの時代～分断のない職場創りのために大切なこと

４．ケアハラ防止！上司ができる正しい支援

５．その一言大丈夫？無意識の思い込みから学ぶハラスメント防止

６．逆パワハラに負けない！管理職のための適切な指導と対応

７．コールセンターでの「カスタマーハラスメント」～電話応対の備え～

８．接客業対象「カスタマーハラスメント」～対応と予防のポイント～

９．最新ハラスメント完全対応研修！新型ハラスメントの傾向と対応策研修

10．ながら聴きで分かる！最新ハラスメント対策と現場対応法

■コンプライアンス

11．ChatGPT使用時のリテラシー・コンプライアンス入門

12．管理職のためのコンプライアンス入門

13．社労士が解説！いまさら聞けないフリーランス法の基礎知識

14．社労士が解説！人事労務担当者のための安全配慮義務の基礎

15．SNS活用の基本から応用まで！新入社員のためのSNSビジネスリテラシー研修

■キャリアデザイン・チーム形成

16．AI時代に勝つ！これから必要なスキルを見極めるキャリア研修

17．「気づく力」を育てるリーダーの自己啓発論

18．一歩踏み出す勇気が人生を変える！自己啓発のはじめ方

19．初めての育成担当者向け「メンター（先輩社員）基礎」研修

20．メンター入門講座～信頼と対話で育てる伴走型支援～

21．メンティーとして成長するために～信頼と対話の基本～

22．先輩社員のためのＯＪＴメンタースキル～定着率を高める指導術～

23．新入社員のためのメンター活用術～自己成長へ加速する方法～

24．離職率を下げる、強いチームの作り方

■生成AI活用

25．はじめてのChatGPT

26．ChatGPTによる画像生成

27．ChatGPTを仕事で使えるに変える「GPTsのつくりかた」実践講座

■資格・検定

28～30．聞き流し一種衛生管理者

労働衛生／関連法令（有害業務）／労働衛生（有害業務）

31～32．聞き流し一種二種衛生管理者

関連法令（有害業務以外）／労働衛生（有害業務以外）

33～34．AI活用で効率化！最短で成果を出すTOEIC(R)L&R TEST

リスニング得点アップ講座／リーディング得点アップ講座

35．AI活用で効率化！最短で成果を出す社会人の英語学習法講座

■その他

36．女性の健康と更年期障害～知ることから始めるセルフケア～

37～38．雇い入れ時安全衛生教育・共通編～全職種必修の基礎～（前編／後編）

39．雇い入れ時安全衛生教育・店舗編～接客・陳列の安全と心のケア～

40．異文化理解と日本のビジネスマナー研修～外国人従業員対象～

41．外国人材受け入れ研修～異文化間コミュニケーション入門～

42．インバウンド対応研修～接客基礎英語～

※各コースの標準学習時間：各0.5～1時間

■社員研修サービス「サイバックスUniv.」とは

月額49,500円～（税込）／50名から利用可能な会費制の研修サービスです。研修ポータル・eラーニング・Webセミナーを低価格で提供し、会員企業の利用者は約5,000コースの豊富なラインアップから、自身にあったプログラムを随時受講できます。階層別研修に加え、営業・人事など職種別の即戦力プログラムも充実。これまでにのべ4,000万回以上の受講実績があります。（2025年3月末日時点。ユーザー数と登録コース数を基に算定）

ホームページ：https://www.cybaxuniv.jp/(https://www.cybaxuniv.jp/?utm_source=cbx&utm_medium=press&utm_campaign=0319)

リスクモンスター株式会社

2000年9月設立。同年12月よりインターネットを活用した与信管理業務のアウトソーシングサービス、ASPクラウドサービス事業を開始しました。以来、法人会員向けビジネスを要として、教育関連事業（定額制の社員研修サービス「サイバックスUniv.」）やビジネスポータルサイト事業（グループウェアサービス等）、BPOサービス事業、海外事業（利墨（上海）商務信息咨詢有限公司）にサービス分野を拡大し、包括的な戦略で事業を展開しています。

リスモングループ会員数は、2025年12月末時点で14,799（内、与信管理サービス等8,158、ビジネスポータルサイト等3,027、教育事業等3,084、その他530）となっております。



【会社概要】

社名：リスクモンスター株式会社

本社所在地：東京都中央区日本橋2-16-5 RMGビル

代表取締役社長：藤本 太一

設立：2000年9月

上場区分：東証スタンダード市場（証券コード：3768）

HP：https://www.riskmonster.co.jp/