【コアミックス新刊】ゼノンコミックス 3/19（木）発売！
株式会社コアミックス（東京都武蔵野市）は、2026年3月19日（金）にゼノンコミックス新刊19点を発売いたします。
◆4月8日からテレビ朝日系列・BS朝日にてTVアニメ放送開始！
陽キャギャルとクールギャルがお茶の間を席巻！
『オタクに優しいギャルはいない!?』第12巻
原作／のりしろちゃん 漫画／魚住さかな
1話試し読み：https://catalog.coamix.co.jp/otagal/?viewer=open
『ギャル嫁の秘密』第4巻
クドゥー
1話試し読み：https://catalog.coamix.co.jp/gal-yome/?viewer=open
◆紫式部 VS リュドミラ・パヴリチェンコ、決着！
『魔女大戦 32人の異才の魔女は殺し合う』第15巻
原作／河本ほむら 作画／塩塚誠
1話試し読み：https://catalog.coamix.co.jp/majotaisen/?viewer=open
◆『終末のワルキューレ』公式スピンオフ最新巻！
『終末のワルキューレ禁伝 神々の黙示録』第5巻
原案／終末のワルキューレ 原作／成瀬乙彦 作画／岡本一兵
1話試し読み：https://catalog.coamix.co.jp/ragnarok-apocalypse/?viewer=open
◆第４試合 カナダ代表 VS モンゴル代表 決着！
『列強戦線』 第7巻
うるまなつこ
1話試し読み：https://catalog.coamix.co.jp/rekkyo-sensen/?viewer=open
◆ジャック・ザ・リッパー VS 大英帝国最大戦力！
『終末のワルキューレ奇譚 ジャック・ザ・リッパーの事件簿』第10巻
作画／イイヅカケイタ 原作／終末のワルキューレ
1話試し読み：https://catalog.coamix.co.jp/jacktheripper/?viewer=opem
◆招かれざる者の来襲で戦場はさらに混沌に！
『テンゲン英雄大戦』第10巻
作画／坂ノ市クバル 原作／裕本恭
1話試し読み：https://catalog.coamix.co.jp/tengen/?viewer=open
◆第12試合 オーディンVS坂田金時、開戦！
『終末のワルキューレ』第27巻
作画：アジチカ 原作：梅村真也 構成：フクイタクミ
1話試し読み：https://catalog.coamix.co.jp/record-of-ragnarok/?viewer=open
◆コミックス限定描き下ろしエピソード収録！
『元戦闘用奴隷ですが、助けてくれた⻯人は番だそうです。』第2巻
原作／早瀬黒絵 漫画／城キイコ
1話試し読み：https://catalog.coamix.co.jp/ryujin/?viewer=open
◆前田慶次、真田幸村と魂の再会！
『前田慶次 かぶき旅』第21巻
原作／原哲夫・堀江信彦 作画／出口真人
1話試し読み：https://catalog.coamix.co.jp/kabukitabi/?viewer=open
◆リニアと首都機能を奪い合う大乱闘ぼっ発！
『東京決闘環状戦』第20巻
山田俊明
1話試し読み：https://catalog.coamix.co.jp/tokyo-kettou/?viewer=open
編集・発行・発売：コアミックス
（『ギャル嫁の秘密』編集：コミスマ）
（『元戦闘用奴隷ですが、助けてくれた⻯人は番だそうです。』編集：マンガボックス）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【電子書籍タイトルの新刊は8作】
◆アイドルフェスへ参加せよ！オタクと推しでアイドル界の頂点を目指す！
『わたし今日から推しの推し！』第2巻
原作／タナカトモ 漫画／朝日暁音
1話試し読み：https://catalog.coamix.co.jp/oshi-no-oshi/?viewer=open
◆TXQ FICTION第3弾公式コミカライズ！
「魔法少女山田」の死に隠された真実とは！
『魔法少女山田 ～ある漫画編集者の記録～』下巻
漫画／山口貴巳 原作／寺内康太郎/福井鶴
（『TXQ FICTION第３弾 魔法少女山田』）
1話試し読み：https://catalog.coamix.co.jp/mg-yamada/?viewer=open
◆美咲の正直な気持ちから変化する歪な三角関係の終着点とは！
『私と夫と夫の彼氏』第17巻
綾野綾乃
1話試し読み：https://catalog.coamix.co.jp/watashitootto/?viewer=open
◆スピリチュアルへ堕ちていくゆりか。その裏ではモラハラ不倫男の思惑が！
『俺たちつき合ってないから』第25巻
原作：宮崎摩耶 作画：山崎智史
1話試し読み：https://catalog.coamix.co.jp/oretsuki/?viewer=open
◆青春時代に夫を性悪女に取られた女性の命がけの復讐劇、クライマックス！
『レプリカ 元妻の復讐』第18巻
原作／タナカトモ 作画／ひらいはっち
1話試し読み：https://catalog.coamix.co.jp/replica/?viewer=open
◆裏切りを重ねる元村人が疑心暗鬼な村人たちをさらに追い詰める！
『さるまね』第12巻
吉田薫
1話試し読み：https://catalog.coamix.co.jp/sarumane/?viewer=open
◆マキの限界を超えた感情がついに爆発！堕ちてゆく女の人生破滅記、最終第３巻！
『悪いのは社会だ』第3巻
原作／宮崎摩耶 漫画／夢弥
1話試し読み：https://catalog.coamix.co.jp/blame-society/?viewer=open
◆守るべき妊婦のはずが排斥の流れが生まれる！寄生虫パニックホラー、最終巻！
『姫喰蟲 -ヒメクイムシ- 』第4巻
もりたかねこ
1話試し読み：https://catalog.coamix.co.jp/fetal-parasite/?viewer=open
編集・発行・発売 : コアミックス
マンガカタログ :
https://catalog.coamix.co.jp/