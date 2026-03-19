【コアミックス新刊】ゼノンコミックス 3/19（木）発売！

株式会社コアミックス

株式会社コアミックス（東京都武蔵野市）は、2026年3月19日（金）にゼノンコミックス新刊19点を発売いたします。

◆4月8日からテレビ朝日系列・BS朝日にてTVアニメ放送開始！

陽キャギャルとクールギャルがお茶の間を席巻！

『オタクに優しいギャルはいない!?』第12巻

原作／のりしろちゃん 漫画／魚住さかな

1話試し読み：https://catalog.coamix.co.jp/otagal/?viewer=open





(https://catalog.coamix.co.jp/otagal/?viewer=open)◆GANMA!ランキング1位獲得の話題作！

『ギャル嫁の秘密』第4巻

クドゥー

1話試し読み：https://catalog.coamix.co.jp/gal-yome/?viewer=open



◆紫式部 VS リュドミラ・パヴリチェンコ、決着！

『魔女大戦 32人の異才の魔女は殺し合う』第15巻

原作／河本ほむら 作画／塩塚誠

1話試し読み：https://catalog.coamix.co.jp/majotaisen/?viewer=open



◆『終末のワルキューレ』公式スピンオフ最新巻！

『終末のワルキューレ禁伝 神々の黙示録』第5巻

原案／終末のワルキューレ 原作／成瀬乙彦 作画／岡本一兵

1話試し読み：https://catalog.coamix.co.jp/ragnarok-apocalypse/?viewer=open



◆第４試合 カナダ代表 VS モンゴル代表 決着！

『列強戦線』 第7巻

うるまなつこ

1話試し読み：https://catalog.coamix.co.jp/rekkyo-sensen/?viewer=open



◆ジャック・ザ・リッパー VS 大英帝国最大戦力！

『終末のワルキューレ奇譚 ジャック・ザ・リッパーの事件簿』第10巻

作画／イイヅカケイタ 原作／終末のワルキューレ

1話試し読み：https://catalog.coamix.co.jp/jacktheripper/?viewer=opem



◆招かれざる者の来襲で戦場はさらに混沌に！

『テンゲン英雄大戦』第10巻

作画／坂ノ市クバル 原作／裕本恭

1話試し読み：https://catalog.coamix.co.jp/tengen/?viewer=open



◆第12試合 オーディンVS坂田金時、開戦！

『終末のワルキューレ』第27巻

作画：アジチカ 原作：梅村真也 構成：フクイタクミ

1話試し読み：https://catalog.coamix.co.jp/record-of-ragnarok/?viewer=open



◆コミックス限定描き下ろしエピソード収録！

『元戦闘用奴隷ですが、助けてくれた⻯人は番だそうです。』第2巻

原作／早瀬黒絵 漫画／城キイコ

1話試し読み：https://catalog.coamix.co.jp/ryujin/?viewer=open



◆前田慶次、真田幸村と魂の再会！

『前田慶次 かぶき旅』第21巻

原作／原哲夫・堀江信彦 作画／出口真人

1話試し読み：https://catalog.coamix.co.jp/kabukitabi/?viewer=open



◆リニアと首都機能を奪い合う大乱闘ぼっ発！

『東京決闘環状戦』第20巻

山田俊明

1話試し読み：https://catalog.coamix.co.jp/tokyo-kettou/?viewer=open



編集・発行・発売：コアミックス

（『ギャル嫁の秘密』編集：コミスマ）

（『元戦闘用奴隷ですが、助けてくれた⻯人は番だそうです。』編集：マンガボックス）



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【電子書籍タイトルの新刊は8作】



◆アイドルフェスへ参加せよ！オタクと推しでアイドル界の頂点を目指す！

『わたし今日から推しの推し！』第2巻

原作／タナカトモ 漫画／朝日暁音

1話試し読み：https://catalog.coamix.co.jp/oshi-no-oshi/?viewer=open



◆TXQ FICTION第3弾公式コミカライズ！

「魔法少女山田」の死に隠された真実とは！

『魔法少女山田 ～ある漫画編集者の記録～』下巻

漫画／山口貴巳 原作／寺内康太郎/福井鶴

（『TXQ FICTION第３弾 魔法少女山田』）

1話試し読み：https://catalog.coamix.co.jp/mg-yamada/?viewer=open



◆美咲の正直な気持ちから変化する歪な三角関係の終着点とは！

『私と夫と夫の彼氏』第17巻

綾野綾乃

1話試し読み：https://catalog.coamix.co.jp/watashitootto/?viewer=open



◆スピリチュアルへ堕ちていくゆりか。その裏ではモラハラ不倫男の思惑が！

『俺たちつき合ってないから』第25巻

原作：宮崎摩耶 作画：山崎智史

1話試し読み：https://catalog.coamix.co.jp/oretsuki/?viewer=open



◆青春時代に夫を性悪女に取られた女性の命がけの復讐劇、クライマックス！

『レプリカ 元妻の復讐』第18巻

原作／タナカトモ 作画／ひらいはっち

1話試し読み：https://catalog.coamix.co.jp/replica/?viewer=open



◆裏切りを重ねる元村人が疑心暗鬼な村人たちをさらに追い詰める！

『さるまね』第12巻

吉田薫

1話試し読み：https://catalog.coamix.co.jp/sarumane/?viewer=open



◆マキの限界を超えた感情がついに爆発！堕ちてゆく女の人生破滅記、最終第３巻！

『悪いのは社会だ』第3巻

原作／宮崎摩耶 漫画／夢弥

1話試し読み：https://catalog.coamix.co.jp/blame-society/?viewer=open



◆守るべき妊婦のはずが排斥の流れが生まれる！寄生虫パニックホラー、最終巻！

『姫喰蟲 -ヒメクイムシ- 』第4巻

もりたかねこ

1話試し読み：https://catalog.coamix.co.jp/fetal-parasite/?viewer=open



編集・発行・発売 : コアミックス

マンガカタログ :https://catalog.coamix.co.jp/