【コアミックス新刊】ゼノンコミックス 3/19（木）発売！

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株式会社コアミックス

株式会社コアミックス（東京都武蔵野市）は、2026年3月19日（金）にゼノンコミックス新刊19点を発売いたします。




◆4月8日からテレビ朝日系列・BS朝日にてTVアニメ放送開始！


陽キャギャルとクールギャルがお茶の間を席巻！


『オタクに優しいギャルはいない!?』第12巻
原作／のりしろちゃん　漫画／魚住さかな


1話試し読み：https://catalog.coamix.co.jp/otagal/?viewer=open

(https://catalog.coamix.co.jp/otagal/?viewer=open)◆GANMA!ランキング1位獲得の話題作！


『ギャル嫁の秘密』第4巻
クドゥー


1話試し読み：https://catalog.coamix.co.jp/gal-yome/?viewer=open



◆紫式部 VS リュドミラ・パヴリチェンコ、決着！


『魔女大戦 32人の異才の魔女は殺し合う』第15巻
原作／河本ほむら　作画／塩塚誠


1話試し読み：https://catalog.coamix.co.jp/majotaisen/?viewer=open

◆『終末のワルキューレ』公式スピンオフ最新巻！


『終末のワルキューレ禁伝 神々の黙示録』第5巻
原案／終末のワルキューレ　原作／成瀬乙彦　作画／岡本一兵


1話試し読み：https://catalog.coamix.co.jp/ragnarok-apocalypse/?viewer=open

◆第４試合 カナダ代表 VS モンゴル代表 決着！


『列強戦線』 第7巻
うるまなつこ


1話試し読み：https://catalog.coamix.co.jp/rekkyo-sensen/?viewer=open

◆ジャック・ザ・リッパー VS 大英帝国最大戦力！


『終末のワルキューレ奇譚 ジャック・ザ・リッパーの事件簿』第10巻
作画／イイヅカケイタ　原作／終末のワルキューレ


1話試し読み：https://catalog.coamix.co.jp/jacktheripper/?viewer=opem

◆招かれざる者の来襲で戦場はさらに混沌に！


『テンゲン英雄大戦』第10巻
作画／坂ノ市クバル　原作／裕本恭


1話試し読み：https://catalog.coamix.co.jp/tengen/?viewer=open

◆第12試合 オーディンVS坂田金時、開戦！


『終末のワルキューレ』第27巻
作画：アジチカ　原作：梅村真也　構成：フクイタクミ


1話試し読み：https://catalog.coamix.co.jp/record-of-ragnarok/?viewer=open

◆コミックス限定描き下ろしエピソード収録！


『元戦闘用奴隷ですが、助けてくれた⻯人は番だそうです。』第2巻
原作／早瀬黒絵　漫画／城キイコ


1話試し読み：https://catalog.coamix.co.jp/ryujin/?viewer=open

◆前田慶次、真田幸村と魂の再会！


『前田慶次 かぶき旅』第21巻
原作／原哲夫・堀江信彦　作画／出口真人


1話試し読み：https://catalog.coamix.co.jp/kabukitabi/?viewer=open

◆リニアと首都機能を奪い合う大乱闘ぼっ発！


『東京決闘環状戦』第20巻
山田俊明


1話試し読み：https://catalog.coamix.co.jp/tokyo-kettou/?viewer=open

編集・発行・発売：コアミックス


（『ギャル嫁の秘密』編集：コミスマ）


（『元戦闘用奴隷ですが、助けてくれた⻯人は番だそうです。』編集：マンガボックス）



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【電子書籍タイトルの新刊は8作】

◆アイドルフェスへ参加せよ！オタクと推しでアイドル界の頂点を目指す！


『わたし今日から推しの推し！』第2巻
原作／タナカトモ　漫画／朝日暁音


1話試し読み：https://catalog.coamix.co.jp/oshi-no-oshi/?viewer=open

◆TXQ FICTION第3弾公式コミカライズ！


「魔法少女山田」の死に隠された真実とは！


『魔法少女山田 ～ある漫画編集者の記録～』下巻
漫画／山口貴巳　原作／寺内康太郎/福井鶴
（『TXQ FICTION第３弾 魔法少女山田』）
1話試し読み：https://catalog.coamix.co.jp/mg-yamada/?viewer=open

◆美咲の正直な気持ちから変化する歪な三角関係の終着点とは！


『私と夫と夫の彼氏』第17巻
綾野綾乃
1話試し読み：https://catalog.coamix.co.jp/watashitootto/?viewer=open

◆スピリチュアルへ堕ちていくゆりか。その裏ではモラハラ不倫男の思惑が！


『俺たちつき合ってないから』第25巻
原作：宮崎摩耶　作画：山崎智史
1話試し読み：https://catalog.coamix.co.jp/oretsuki/?viewer=open

◆青春時代に夫を性悪女に取られた女性の命がけの復讐劇、クライマックス！


『レプリカ 元妻の復讐』第18巻
原作／タナカトモ　作画／ひらいはっち
1話試し読み：https://catalog.coamix.co.jp/replica/?viewer=open

◆裏切りを重ねる元村人が疑心暗鬼な村人たちをさらに追い詰める！


『さるまね』第12巻
吉田薫
1話試し読み：https://catalog.coamix.co.jp/sarumane/?viewer=open

◆マキの限界を超えた感情がついに爆発！堕ちてゆく女の人生破滅記、最終第３巻！


『悪いのは社会だ』第3巻
原作／宮崎摩耶　漫画／夢弥
1話試し読み：https://catalog.coamix.co.jp/blame-society/?viewer=open

◆守るべき妊婦のはずが排斥の流れが生まれる！寄生虫パニックホラー、最終巻！


『姫喰蟲 -ヒメクイムシ- 』第4巻
もりたかねこ
1話試し読み：https://catalog.coamix.co.jp/fetal-parasite/?viewer=open

編集・発行・発売 : コアミックス


マンガカタログ :
https://catalog.coamix.co.jp/