ポップで狂気な２人の日常を卓上でも再現できる！『アクぬいCollectionホイッピ＆ラッピ』2026年3月19日(木)発売―アクスタ×ぬいぐるみ、ふわふわのホイッピ＆ラッピが全6種―

株式会社セガ フェイブ

株式会社セガ フェイブ（本社：東京都品川区、代表取締役社長執行役員：杉野行雄、以下セガ フェイブ）は、アクリルスタンドとぬいぐるみを組み合わせた新ジャンルのコレクションアイテム「アクぬい」シリーズより、新商品『アクぬい Collection ホイッピ＆ラッピ』（希望小売価格：1980円/税込）を2026年3月19日（木）に、全国の玩具専門店、百貨店・量販店の玩具売り場、インターネットショップ等で発売いたします。

公式サイト :https://www.segatoys.co.jp/ip/whippi-wrappi/遊んで飾れるアクスタぬいぐるみ！手のひらサイズで集めやすいコレクション仕様

自由気ままなホイッピと、LOVEが強すぎるラッピ。嚙み合わない２人の、愛ゆえの激しい攻防戦が話題のSNS発キャラクター「ホイッピ＆ラッピ」が「アクぬい」シリーズの世界に登場します。「アクぬい」は、アクリルスタンドのディスプレイ性とぬいぐるみのふわふわな手触りを融合させた新ジャンルのアイテムです。マスコット背面の凸パーツをアクリルの穴にさして立たせたり浮かせたりと、レイアウトは自由自在。付属スティックは「ぬい撮り棒」としても使用でき、家でも外でも撮影が楽しめます。さし穴は全種共通なので複数キャラクターを並べるディスプレイも可能。ホイッピ＆ラッピのポップで狂気な2人の日常がアクぬいになって登場です。

箱を開けるまでだれと出会えるかわからない！ワクワクのブラインドボックス仕様

本商品は、開けるまで何が出てくるかわからないブラインドボックス仕様を採用しています。全6種のラインナップの中からどのホイッピ＆ラッピが入っているかは開けてからのお楽しみ。コレクション欲をくすぐるランダム仕様で、集める楽しさも倍増です。なお、未開封の1BOXをご購入いただいた場合は、全6種全てのラインナップが揃います。

コレクター心をくすぐる全6種のラインナップ

ラインナップは全6種のランダム仕様です。単品はブラインドボックス仕様となっており、種類はお選びいただけません。未開封の1BOX（6個入り）をご購入いただくことで、全キャラクターをコンプリートできる仕様になっており、コレクションを楽しみたい方にもピッタリの商品です。さし穴は全種共通なので、キャラクターを複数組み合わせてのレイアウトもお楽しみいただけます。

※単品はブラインドボックス仕様(ランダム封入)で、種類はお選びいただけません。

※未開封のボックスで購入された場合は、全6種全てのラインナップが揃います。

商品情報

・商品名：『アクぬい Collection ホイッピ＆ラッピ』

・同梱内容：ぬいぐるみ×1体 自立スティック×１ 飾りパーツ×２～３ 台座×１

・商品サイズ：幅75×高90×奥40mm

・対象年齢：15才以上

・価格：各1,980円（税込）

・著作権表記：(C)CHOCOLATE (C)SEGA FAVE

・発売予定日：2026年3月19日(木)

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